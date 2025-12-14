H Χαμάς δηλώνει ότι η δολοφονία ανώτερου διοικητή της από το Ισραήλ απειλεί την εκεχειρία

Ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς, Χαλίλ Αλ-Χάγια, δήλωσε την Κυριακή ότι η στοχευμένη δολοφονία ενός από τους ανώτερους διοικητές της οργάνωσης από το Ισραήλ το Σάββατο απειλεί τη «βιωσιμότητα της εκεχειρίας» στην ενκλάβη.

Σε τηλεοπτική ομιλία του, ο Χαλιά, ο οποίος είναι επίσης ο εξόριστος αρχηγός της Χαμάς στη Γάζα, επιβεβαίωσε τη δολοφονία του ανώτερου διοικητή της οργάνωσης, Ραέντ Σαάντ, σε ισραηλινή επίθεση την προηγούμενη μέρα.

Decapitation Strike: How Israel Crippled Hamas’ Rearmament Machine The assassination of Ra’ed Saad, Hamas’ second-in-command after Izz al-Din al-Haddad, marks a strategic blow to the group’s post-ceasefire recovery. Saad was a central figure in weapons manufacturing, overseeing… pic.twitter.com/pkXZ3X5KI3 — ME24 – Middle East 24 (@MiddleEast_24) December 13, 2025

Πρόκειται για την πιο σημαντική δολοφονία ανώτερου στελέχους της Χαμάς από την έναρξη της εκεχειρίας στη Γάζα τον Οκτώβριο, η οποία υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ.

«Οι συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ… και οι πρόσφατες δολοφονίες που είχαν ως στόχο τον Σαέντ και άλλους απειλούν τη βιωσιμότητα της συμφωνίας», δήλωσε σε ομιλία του.

«Καλούμε τους μεσολαβητές, και ειδικά τον κύριο εγγυητή, την αμερικανική κυβέρνηση και τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, να εργαστούν για να υποχρεώσουν το Ισραήλ να σεβαστεί την εκεχειρία και να δεσμευτεί σε αυτήν».

Πηγές της Χαμάς έχουν περιγράψει τον Σαέντ ως τον δεύτερο στην ιεραρχία του ένοπλου τμήματος της οργάνωσης, μετά τον Ιζέλντίν Αλ-Χαντάντ. Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι ο Σαέντ ήταν ένας από τους βασικούς αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 εναντίον του Ισραήλ, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο.

🚨 Breaking: IDF released footage of elimination of Raad Saad, Deputy Head of Hamas 👇 pic.twitter.com/xcYWfYxJ35 — Dr. Eli David (@DrEliDavid) December 13, 2025

Το επόμενο βήμα του σχεδίου Τραμπ

Ο Χαγιά μίλησε επίσης για την προτεινόμενη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) που έχει εγκριθεί από τον ΟΗΕ.

«Ο ρόλος των διεθνών δυνάμεων πρέπει να περιορίζεται στη διατήρηση της εκεχειρίας και στον διαχωρισμό των δύο πλευρών κατά μήκος των συνόρων της Γάζας… χωρίς κανένα ρόλο εντός της Λωρίδας ή παρέμβαση στις εσωτερικές της υποθέσεις», δήλωσε.

Η ανάπτυξη της δύναμης αποτελεί βασικό μέρος της επόμενης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ για τη Γάζα.

Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης, στις 10 Οκτωβρίου ξεκίνησε μια εύθραυστη εκεχειρία στον διετή πόλεμο, με τη Χαμάς να απελευθερώνει ομήρους και το Ισραήλ να απελευθερώνει Παλαιστινίους κρατούμενους.

Το Κεντρικό Στρατηγείο των ΗΠΑ θα διοργανώσει στις 16 Δεκεμβρίου στη Ντόχα μια διάσκεψη με τις χώρες-εταίρους για να σχεδιάσουν τη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης για τη Γάζα, σύμφωνα με δηλώσεις Αμερικανών αξιωματούχων στο Reuters.