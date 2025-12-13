Βίντεο με τη δολοφονία του ηγέτη της Χαμάς από το Ισραήλ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (13/12) ότι σκότωσε τον ανώτερο διοικητή της Χαμάς, Ραϊντ Σαϊντ, «έναν από τους αρχιτέκτονες των επιθέσεων της 7ης Οκτωβρίου 2023» στο Ισραήλ, σε επίθεση εναντίον αυτοκινήτου στην πόλη της Γάζας.

Oι IDF έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο με τη στιγμή που δολοφονούν τον ηγέτη της Χαμάς.

Το βίντεο:

🔴 ELIMINATED: Ra’ad Sa’ad, Head of the Weapons Production Headquarters of Hamas’ Military Wing and One of the Architects of the Brutal October 7th Massacre Sa’ad was one of the last remaining veteran senior militants in the Gaza Strip and a close associate of Marwan Issa, the… pic.twitter.com/nIa1VUqryI — Israel Defense Forces (@IDF) December 13, 2025

Σε κοινή ανακοίνωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσαν ότι ο Σαϊντ έγινε στόχος σε απάντηση σε επίθεση της Χαμάς, κατά την οποία ένας εκρηκτικός μηχανισμός τραυμάτισε δύο στρατιώτες νωρίτερα σήμερα Σάββατο.

Η επίθεση στο αυτοκίνητο στην πόλη της Γάζας σκότωσε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε τουλάχιστον ακόμη 25, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από την Χαμάς ή από τις υγειονομικές αρχές εκεί ότι ο Σαϊντ ήταν μεταξύ των νεκρών.

Ένας ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος περιέγραψε τον Σαϊντ ως υψηλόβαθμο στέλεχος της Χαμάς που βοήθησε στη δημιουργία και την προώθηση του δικτύου παραγωγής όπλων του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Η Χαμάς με ανακοίνωσή της καταδίκασε την επίθεση χαρακτηρίζοντας την παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, αλλά δεν ανέφερε αν ο Σαϊντ τραυματίστηκε.