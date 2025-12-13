newspaper
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 11:26
Οι παγίδες με το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιοι θα το λάβουν
Σημαντική είδηση:
13.12.2025 | 14:56
Πότε πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Οι ημερομηνίες ανά κατηγορία δικαιούχων
Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή
Κόσμος 13 Δεκεμβρίου 2025 | 17:29

Γάζα: Νεκρός ανώτατος διοικητής της Χαμάς σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Ο Ραάντ Σαάντ ήταν επικεφαλής της ομάδας κατασκευής όπλων της Χαμάς ενώ είχε διατελέσει και επικεφαλής επιχειρήσεων της οργάνωσης. Το θάνατό του επιβεβαιώνουν Ισραηλινοί αξιωματούχοι.

Ο ανώτατος διοικητής της Χαμάς, Ραάντ Σαάντ, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην Πόλη της Γάζας, το απόγευμα του Σαββάτου, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Στην επίθεση, σύμφωνα με τα παλαιστινιακά ΜΜΕ, σκοτώθηκαν τουλάχιστον τρία ακόμη άτομα.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Axios, οι ΗΠΑ δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων από το Ισραήλ για την επίθεση.

Στόχος της αεροπορικής επιδρομής ήταν όχημα που κινούνταν στα δυτικά της Πόλης της Γάζας, σε περιοχή που ελέγχεται από τη Χαμάς. Περιοχή η οποία ορίζεται από τη συμφωνία εκεχειρίας. Η δολοφονία του συνιστά ακόμη μία παραβίαση της συμφωνίας εκ μέρους του Ισραήλ.

Το κατεστραμμένο αυτοκίνητο του Ραάντ Σαάντ / REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Προς το παρόν, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν εκδώσει ανακοίνωση για τον θάνατο του Ραάντ Σαάντ. Ωστόσο, Ισραηλινός αξιωματούχος επιβεβαιώνει ότι η επιδρομή στόχευσε «εξέχουσα προσωπικότητα» της οργάνωσης.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ωστόσο, νωρίτερα, επιβεβαίωσαν ότι στόχος της αεροπορικής επιδρομής ήταν «βασικό» μέλος της Χαμάς στην πόλη της Γάζας.

Σύμφωνα με Ισραηλινούς αξιωματούχους, ο στόχος ήταν ο ανώτατος διοικητής της παλαιστινιακής οργάνωσης, Ραάντ Σαάντ. Ο στρατός αναφέρει ότι τους τελευταίους μήνες, ο στόχος της επιδρομής «είχε εμπλακεί σε προσπάθειες αποκατάστασης και κατασκευής των όπλων της ομάδας».

«Παραβιάστηκε η εκεχειρία»

Η Χαμάς, με ανακοίνωση στην οποία πάντως δεν αναφέρεται ποιοι είναι οι νεκροί της επίθεσης, καταγγέλλει το περιστατικό ως «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

«Αυτό το έγκλημα επιβεβαιώνει εκ νέου ότι η [ισραηλινή] κατοχή επιδιώκει σκόπιμα να υπονομεύσει και να σαμποτάρει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μέσω των κλιμακούμενων και συνεχών παραβιάσεών της», ανέφερε η οργάνωση σε ανακοίνωση που κοινοποιήθηκε στο Telegram.

Η Χαμάς κάλεσε τους μεσολαβητές της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός και τις εγγυήτριες χώρες να λάβουν άμεσα μέτρα «για να συγκρατήσουν» το Ισραήλ. Κατηγορεί το Τελ Αβίβ ότι «αψηφά τις υποχρεώσεις του βάσει της συμφωνίας και επιδιώκει να την υπονομεύσει και να την καταστρέψει».

Πώς έγινε η επίθεση

Ο Σαάντ έγινε στόχος ενώ οδηγούσε κατά μήκος του παραλιακού δρόμου Ρασίντ. Σκοτώθηκε μαζί με τρεις άλλους. Είχε διατελέσει επικεφαλής του αρχηγείου κατασκευής όπλων της Χαμάς. Θεωρούνταν το Νο2 μετά τον επικεφαλής των στρατιωτικών δυνάμεων της οργάνωσης, Ιζ αλ-Ντιν Χαντάντ.

Ο Σαάντ θεωρείται ότι ήταν ένα από τα λίγα εναπομείναντα μέλη της κορυφαίας στρατιωτικής ιεραρχίας της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Είχε διατελέσει στο παρελθόν επικεφαλής του τμήματος επιχειρήσεων της οργάνωσης.

Το Ισραήλ πίστευε ότι ο Σαάντ βρισκόταν στο νοσοκομείο Αλ-Σίφα, στην Πόλη της Γάζας, όταν ο στρατός έκανε έφοδο στο ιατρικό κέντρο τον Μάρτιο του 2024. Πιστεύουν ότι προφανώς κατάφερε να δραπετεύσει εκείνη την εποχή.

Ο Ραάντ Σαάντ είχε επιβιώσει από αρκετές προηγούμενες ισραηλινές απόπειρες δολοφονίας κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η τελευταία ήταν τον Ιούνιο του 2024.

