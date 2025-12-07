Η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της σε μια παλαιστινιακή αρχή, «αν σταματήσει η κατοχή»

Η Χαμάς δήλωσε το Σάββατο ότι είναι έτοιμη να παραδώσει τα όπλα της στη Λωρίδα της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή που θα κυβερνά αυτό το έδαφος, υπό την προϋπόθεση ότι ο ισραηλινός στρατός θα σταματήσει την κατοχή του στον θύλακα.

«Τα όπλα μας συνδέονται με την ύπαρξη της κατοχής και της επιθετικότητας», δήλωσε σε ανακοίνωσή του ο Χαλίλ αλ Χάγια, επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα και κύριος διαπραγματευτής του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, ο οποίος προσθέτει: «εάν λήξει η κατοχή, αυτά τα όπλα θα τεθούν υπό την ευθύνη του κράτους», όπως ανέφερε το ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Όταν ρωτήθηκε από το Γαλλικό Πρακτορείο, το γραφείο του Χάγια διευκρίνισε ότι ο επικεφαλής της Χαμάς στη Γάζα μιλούσε για ένα κυρίαρχο και ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος.

Η Χαμάς αποδέχεται την ανάπτυξη διεθνών δυνάμεων

«Δεχόμαστε την ανάπτυξη δυνάμεων του ΟΗΕ, οι οποίες θα είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των συνόρων και την εποπτεία της τήρησης της εκεχειρίας στη Γάζα», πρόσθεσε ο Χάγια, εννοώντας σαφώς την απόρριψη του κινήματός του για την ανάπτυξη μιας διεθνούς δύναμης στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία θα έχει ως αποστολή τον αφοπλισμό του.

Ενώ η εκεχειρία έθεσε τέλος στις σφοδρές μάχες του διετούς πολέμου, οι υγειονομικές αρχές της Γάζας αναφέρουν ότι το Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 360 Παλαιστινίους από την έναρξη της εκεχειρίας στις 10 Οκτωβρίου, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και το France 24.