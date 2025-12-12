Δραματικές είναι οι συνθήκες στη Γάζα αφού ο κατεστραμμένος από τον πόλεμο του Ισραήλ παλαιστινιακός θύλακας πλήττεται από την κακοκαιρία Byron.

Όπως αναφέρει το Al Jazeera, μια σειρά από σπίτια, τοίχοι και σκηνές έχουν καταρρεύσει λόγω της κακοκαιρίας, ενώ έχουν καταγραφεί 14 νεκροί μέσα σε 24 ώρες.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρία παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς, τα οποία έφυγαν από τη ζωή εξαιτίας υποθερμίας.

Οι εξουθενωμένοι και εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι δεν είχαν σχεδόν καθόλου εφόδια για να αντιμετωπίσουν την επέλαση του «Byron».

With more than 80% of homes in Gaza destroyed during the Israeli genocide, hundreds of thousands of displaced people are facing a brutal winter in tents that offer almost no protection from rain or wind. Surrounded by sandbags, plastic sheets, and improvised drainage channels,… pic.twitter.com/VHM3daQKP5 — Quds News Network (@QudsNen) December 12, 2025

Ηνωμένα Έθνη: Περίπου 795 χιλιάδες Παλαιστίνιοι κινδυνεύουν λόγω της κακοκαιρίας

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔOM) των Ηνωμένων Εθνών προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις στη Γάζα επιδεινώνουν τις συνθήκες διαβίωσης εκατοντάδων χιλιάδων Παλαιστινίων που ήδη ζουν σε άθλιες συνθήκες σε πλημμυρισμένα στρατόπεδα προσφύγων.

Ο ΔOM δήλωσε ότι τα είδη πρώτης ανάγκης που έστειλε «δεν αντέχουν στις πλημμύρες».

«Πολλές περιοχές εκτοπισμένων βρίσκονται σε κοιλάδες, σε γεμάτα συντρίμμια εδάφη με ανεπαρκή αποχέτευση και διαχείριση αποβλήτων, εκθέτοντας τις οικογένειες σε αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης επιδημιών και άλλων κινδύνων για τη δημόσια υγεία καθώς οι πλημμύρες εξαπλώνονται», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο οργανισμός.

Η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ, Έιμι Πόουπ, δήλωσε επίσης ότι η απρόσκοπτη παράδοση προμηθειών είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση της κρίσης.

«Οι άνθρωποι στη Γάζα έχουν ζήσει για πολύ καιρό μέσα στην απώλεια και τον φόβο», δήλωσε η Πόουπ.

«Τώρα, μετά την χθεσινή έλευση της κακοκαιρίας, οι οικογένειες προσπαθούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους με ό,τι έχουν στη διάθεσή τους. Αξίζουν κάτι περισσότερο από αυτή την αβεβαιότητα. Αξίζουν ασφάλεια. Η άμεση και ανεμπόδιστη πρόσβαση είναι απαραίτητη, ώστε τα εργαλεία και τα εφόδια να φτάσουν σε όσους κάνουν ό,τι μπορούν για να κρατήσουν τη ζωή τους σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», πρόσθεσε.