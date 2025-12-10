«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση
Την ώρα που ήδη υπάρχουν σκηνές κάτω από το νερό, η κακοκαιρία Byron φτάνει στην πολύπαθη Γάζα - Νέες επιδρομές του Ισραήλ στη Δυτική Όχθη
- Ταμείο Ανάκαμψης: Ψαλίδι σε 135 έργα του «Ελλάδα 2.0» – Ολόκληρη η λίστα
- Χανιά: Συνεχίζεται αύριο η δίκη για το θανατηφόρο τροχαίο με θύμα τον 22χρονο Παναγιώτη
- Πανελλήνιες 2026: Αυτοί είναι οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής
- Φονική κατάρρευση κτιρίων στο Μαρόκο: Τουλάχιστον 22 νεκροί και 16 τραυματίες
Την ώρα που η κακοκαιρία Byron πλησιάζει, ξαφνικές πλημμύρες, δυνατοί άνεμοι και χαλάζι πλήττουν την Παλαιστίνη, ανάμεσά τους και την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα.
Αρκετοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι στη Γάζα
Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο «Byron» θα χτυπήσει τη Λωρίδα από σήμερα μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, ενώ πρόκειται για την ίδια κακοκαιρία που πέρασε και από την Ελλάδα.
Οι Αρχές του παλαιστινιακού θύλακα έχουν προειδοποιήσει ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς τα καταφύγιά τους είναι ανεπαρκή και υπερπλήρη.
Ο δήμαρχος της πόλης της Γάζας, όπως αναφέρει το Al Jazeera, δήλωσε ότι αρκετοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι και σκηνές έχουν πλημμυρίσει, με μερικές από αυτές να έχουν βυθιστεί εντελώς.
Δείτε σχετικές αναρτήσεις:
Displaced Palestinians in the Gaza Strip woke up Wednesday to inches of water flooding their tents, after overnight heavy rainfall left their shelters and belongings soaked as a winter storm swept in with heavy rain and strong winds.https://t.co/vEHOKqGglq
— Quds News Network (@QudsNen) December 10, 2025
A strong weather system is hitting Gaza tonight, while thousands of displaced people face the storm in worn-out tents and a severe shortage of winter supplies, increasing the suffering of families and children amid the cold and rain. pic.twitter.com/r89msLetXb
— Osama Abu Rabee أسامة أبوربيع (@dn_osama_rabee) December 9, 2025
Δείτε βίντεο από την πολύπαθη Γάζα:
No one can imagine how hundreds of thousands in Gaza are living the terror of the coming hours as a major storm approaches. The US and international community—with all its mediators—still cannot force Israel to allow proper shelters.
It is a disgrace history will never forget. pic.twitter.com/taB9mBU0sY
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 9, 2025
Ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη – Πάνω από 100 συλλήψεις, ένας 21χρονος νεκρός
Το Ισραήλ πραγματοποίησε – και πάλι – επιδρομές στη Δυτική Όχθη, ενώ προχώρησε σε πάνω από 100 συλλήψεις Παλαιστίνιων.
Ο Παλαιστίνιος κρατούμενος Άμπεντ αλ-Ραχμάν Σουφιάν Μοχάμεντ αλ-Σαμπάτιν, 21 ετών, από την πόλη Χουσάν δυτικά της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη, πέθανε ενώ βρισκόταν υπό ισραηλινή κράτηση, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Σύλλογος Παλαιστινίων Κρατουμένων, αφού ενημερώθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.
Ο 21χρονος που πέθανε σε ισραηλινή φυλακή:
Abdul Rahman Sufian Muhammad al-Sabateen, 21, from the town of Husan, west of Bethlehem, has died behind Israeli jails.
More: https://t.co/FuXpnTexPe pic.twitter.com/9hasYr50Lf
— WAFA News Agency – English (@WAFANewsEnglish) December 10, 2025
- Int.: Έρχεται αυτό το Σάββατο στα νέα με τα μεγάλα γεγονότα του 21ου αιώνα
- Αγρότες: Σε κλοιό κινητοποιήσεων η χώρα – «Κόκκινος συναγερμός» στην κυβέρνηση
- Η ΔΕΠΑ Εμπορίας σε τροχιά περιφερειακής ενίσχυσης και διαφοροποίησης
- «Σωφρονίστηκε» ο Σαρκοζί: Μιλάει για την «κόλαση» στη φυλακή και… δίνει πολιτικές συμβουλές
- Ουκρανία: Θα παρουσιάσει το σχέδιο των 20 σημείων στις ΗΠΑ στο «κοντινό μέλλον» – Η στάση της Ρωσίας
- LIVE: Βουλιαγμένη – Ολυμπιακός
- Η τεχνητή νοημοσύνη ανατρέπει τη βιομηχανία πορνό – Οι κίνδυνοι και οι «ευκαιρίες»
- Ο νέος «Μέσι» είναι Γερμανός – Ο Λέναρτ Καρλ «μαγεύει» και… ξεσηκώνει το Μόναχο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις