«Βυθισμένες σκηνές», η κακοκαιρία Byron πνίγει τη Γάζα – Νεκρός 21χρονος που ήταν υπό ισραηλινή κράτηση

Την ώρα που η κακοκαιρία Byron πλησιάζει, ξαφνικές πλημμύρες, δυνατοί άνεμοι και χαλάζι πλήττουν την Παλαιστίνη, ανάμεσά τους και την κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα.

Αρκετοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι στη Γάζα

Σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Μετεωρολογική Υπηρεσία, ο «Byron» θα χτυπήσει τη Λωρίδα από σήμερα μέχρι το βράδυ της Παρασκευής, ενώ πρόκειται για την ίδια κακοκαιρία που πέρασε και από την Ελλάδα.

Οι Αρχές του παλαιστινιακού θύλακα έχουν προειδοποιήσει ότι εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο, καθώς τα καταφύγιά τους είναι ανεπαρκή και υπερπλήρη.

Ο δήμαρχος της πόλης της Γάζας, όπως αναφέρει το Al Jazeera, δήλωσε ότι αρκετοί δρόμοι είναι απροσπέλαστοι και σκηνές έχουν πλημμυρίσει, με μερικές από αυτές να έχουν βυθιστεί εντελώς.

Δείτε σχετικές αναρτήσεις:

Displaced Palestinians in the Gaza Strip woke up Wednesday to inches of water flooding their tents, after overnight heavy rainfall left their shelters and belongings soaked as a winter storm swept in with heavy rain and strong winds.https://t.co/vEHOKqGglq — Quds News Network (@QudsNen) December 10, 2025

A strong weather system is hitting Gaza tonight, while thousands of displaced people face the storm in worn-out tents and a severe shortage of winter supplies, increasing the suffering of families and children amid the cold and rain. pic.twitter.com/r89msLetXb — Osama Abu Rabee أسامة أبوربيع (@dn_osama_rabee) December 9, 2025

Δείτε βίντεο από την πολύπαθη Γάζα:

No one can imagine how hundreds of thousands in Gaza are living the terror of the coming hours as a major storm approaches. The US and international community—with all its mediators—still cannot force Israel to allow proper shelters.

It is a disgrace history will never forget. pic.twitter.com/taB9mBU0sY — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) December 9, 2025

Ισραηλινές επιδρομές στη Δυτική Όχθη – Πάνω από 100 συλλήψεις, ένας 21χρονος νεκρός

Το Ισραήλ πραγματοποίησε – και πάλι – επιδρομές στη Δυτική Όχθη, ενώ προχώρησε σε πάνω από 100 συλλήψεις Παλαιστίνιων.

Ο Παλαιστίνιος κρατούμενος Άμπεντ αλ-Ραχμάν Σουφιάν Μοχάμεντ αλ-Σαμπάτιν, 21 ετών, από την πόλη Χουσάν δυτικά της Βηθλεέμ στη Δυτική Όχθη, πέθανε ενώ βρισκόταν υπό ισραηλινή κράτηση, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ο Σύλλογος Παλαιστινίων Κρατουμένων, αφού ενημερώθηκε από την Επιτροπή Πολιτικών Υποθέσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Ο 21χρονος που πέθανε σε ισραηλινή φυλακή: