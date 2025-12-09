Ο Τόνι Μπλερ είχε να πει μόνο τα καλύτερα λόγια για το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και είχε προσφερθεί να βοηθήσει τον αμερικανό πρόεδρο στο «όραμά του» για να οικοδομήσει τη «Ριβιέρα» της Μέσης Ανατολής.

Ο πρώην βρετανός πρωθυπουργός συμμετείχε σε συναντήσεις με τον Τραμπ και τον γαμπρό του Κούσνερ για το μέλλον της Γάζας, και χαρακτήρισε «τολμηρό και ευφυές» το σχέδιο εκεχειρίας 20 σημείων του αμερικανού προέδρου.

Ο Τόνι Μπλερ ήταν το μόνο πρόσωπο που είχε αναφερθεί ότι θα συμμετέχει στο «συμβούλιο ειρήνης» στο οποίο θα προεδρεύει ο Τραμπ, με τον Αμερικανό να λέει ότι πρόκειται για έναν «πολύ καλό άνθρωπο».

Η ευκαιρία ωστόσο για τον πρώην βρετανό πρωθυπουργό να πρωταγωνιστήσει ξανά φαίνεται πως δεν κράτησε πολύ.

Σύμφωνα με τους Financial Times ο Τόνι Μπλερ έχει αφαιρεθεί από τη λίστα αυτών που θα συγκροτήσουν το «συμβούλιο ειρήνης», εξαιτίας αντιρρήσεων αραβικών κρατών.

Ανεπιθύμητος

Η πρωθυπουργική θητεία του Μπλερ σημαδεύτηκε από την ένθερμη υποστήριξή του στον πόλεμο του Ιράκ, και όπως είναι φυσικό το κλίμα στη Μέση Ανατολή είναι εχθρικό για τον ίδιο. Παράλληλα εκφράστηκε η ανησυχία ότι με βάση τις εκφρασμένες θέσεις του και την καλή του σχέση του με το Ισραήλ, θα περιθωριοποιήσει τους Παλαιστίνιους και τα αιτήματά τους.

Συνεργάτες του Μπλερ που μίλησαν στους Financial Times δεν απέκλεισαν να έχει μελλοντικά κάποιο ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας. Ωστόσο το όλο ζήτημα της διακυβέρνησης της Λωρίδας όσο και της διάρκειας της εκεχειρίας είναι στον αέρα.

Μετά τις πομπώδεις ανακοινώσεις του Τραμπ περί νέας «αυγής στη Μέση Ανατολή» οι διαπραγματεύσεις για τη μετάβαση στην επόμενη φάση κατάπαυσης πυρός έχουν βαλτώσει.

Το σχέδιο που φυλλοροεί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ όταν παρουσίασε το σχέδιο των 20 σημείων είπε ότι τα άλλα μέλη – εκτός από τον ίδιο που θα προεδρεύει – του «συμβουλίου ειρήνης» που θα περιλάμβαναν αρχηγούς κρατών θα ανακοινωνόταν τις επόμενες ημέρες. Δύο μήνες μετά το μόνο όνομα που ήταν στη λίστα ήταν αυτό του Τόνι Μπλερ και τώρα αποσύρεται.

Η αμερικανική πρόταση που υιοθετήθηκε και από τον ΟΗΕ περιέχει πολλά θολά σημεία και πολλές δυσκολίες εφαρμογής. Η προβλεπόμενη «διεθνής δύναμη» στο σχέδιο εκεχειρίας δεν είναι σαφές από ποιους θα αποτελείται και ποιος θα είναι ο ρόλος της.

Τα αραβικά κράτη επιμένουν ότι ο ρόλος μιας τέτοιας δύναμης δεν μπορεί να είναι η αστυνόμευση της Γάζας ή ο αφοπλισμός της Χαμάς που δέχεται να παραδώσει τα όπλα μόνο σε μια παλαιστινιακή οντότητα και αφού τελειώσει η ισραηλινή κατοχή.

Το Ισραήλ από την άλλη, που έχει παραβιάσει με κάθε τρόπο την εκεχειρία, αρνείται οποιαδήποτε πρόταση που δεν περιλαμβάνει τον άμεσο αφοπλισμό της Χαμάς ενώ δεν μοιάζει διατεθειμένο να αποχωρήσει από το 53% της Λωρίδας της Γάζας που κατέχει.