Σημαντική είδηση:
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προαναγγείλει τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από την Κυριακή

Spotlight

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.

Ο Τραμπ έχει ζητήσει να αποδοθεί χάρη στον Νετανιάχου που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά

Χθες, Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αργότερα αυτόν τον μήνα.

Κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.

Τουλάχιστον 367 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τότε.

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Νετανιάχου

«Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, θα συζητήσουν μελλοντικά βήματα και φάσεις και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού δήλωσαν την 1η Δεκεμβρίου ότι ο Τραμπ προσκάλεσε τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν στη συνέχεια ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στη Φλόριντα.

Business
Vita.gr
Business
Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πίεση των ΗΠΑ στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι αυξάνεται - Τι δήλωσαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες που συναντήθηκαν με τον Ουκρανό πρόεδρο στο Λονδίνο

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Η Ιαπωνία εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι μετά από σεισμό μεγέθους 7,6 Ρίχτερ. Τσουνάμι ύψους έως και 3 μέτρων θα μπορούσε να χτυπήσει μετά από ισχυρό σεισμό 50 μίλια ανοικτά των βορειοανατολικών ακτών της χώρας.

Σύνταξη
Πώς προσπαθεί να επανέλθει στην ΕΕ χωρίς να το παραδεχτεί - Έξι χρόνια μετά την συμφωνία αποχώρησης, η οικονομική ζημιά, η πολιτική φθορά και η κοινωνική κόπωση ωθούν το Λονδίνο σε επιστροφή

Γεώργιος Μαζιάς
Ο αριθμός των γυναικών που βρίσκονται στη φυλακή παγκοσμίως αυξάνεται σχεδόν τρεις φορές ταχύτερα από των ανδρών, ενώ οι γυναίκες κρατούμενες υφίστανται σεξουαλική βία και καταναγκαστική εργασία

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μετά τις επικριτικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ στο πρόσωπό του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δηλώνει ότι δεν υπάρχει συμφωνία για τα εδάφη που διεκδικεί η Ρωσία

Σύνταξη
Το κύμα εγκληματικότητας που βιώνει η Νιγηρία ολοένα επιδεινώνεται, με τις συμμορίες που διαπράττουν απαγωγές να προχωρούν σε ανθρωποθυσίες και να εξελίσσονται σε κυκλώματα εμπορίας οργάνων

Σύνταξη
Eιδικοί εξηγούν γιατί τα ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού (cyberbullying) διαφέρουν μεταξύ των χωρών, γιατί οι περιπτώσεις αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και πώς επηρεάζει η οικογενειακή δομή

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Σύνταξη
Σαν απειλή αντιμετωπίζει τα μηνύματα Καραμανλή για το αγροτικό το Μαξίμου και το μητσοτακικό μπλοκ, και επιλέγει ευθεία επίθεση σε βάρος του ίδιου και της κυβέρνησής του. Το σήμα των επιθέσεων έδωσε ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας που είδε ξαφνικά το σκυλί να αρπάζει τον μικρό της αδελφό και να τον κατασπαράζει - Δεν υπάρχει καταφύγιο αδέσποτων στη Ζάκυνθο

Σύνταξη
Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

Σύνταξη
Με καθυστέρηση δύο ημερών, η ΕE απαντά στον Ντόναλντ Τραμπ και όσα είπε περί παρέμβασης υπέρ των «πατριωτικών κομμάτων στην Ευρώπη». Αντόνιο Κόστα: «Πρέπει να προστατευθούμε από τους συμμάχους μας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Αστυνομία έκλεισε τον δρόμο προς τα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων - Οι αγρότες επιχείρησαν να περάσουν, έπεσαν χημικά και σημειώθηκαν συγκρούσεις

Σύνταξη
