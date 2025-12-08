Νετανιάχου: Θα συναντηθεί με τον Τραμπ για τη Γάζα στις 29 Δεκεμβρίου
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προαναγγείλει τη συνάντηση με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ από την Κυριακή
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Δεκεμβρίου προκειμένου να συζητήσουν τα επόμενα βήματα στην κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, όπως δήλωσε σήμερα εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης.
Ο Τραμπ έχει ζητήσει να αποδοθεί χάρη στον Νετανιάχου που αντιμετωπίζει κατηγορίες για διαφθορά
Χθες, Κυριακή, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι θα συζητήσει με τον Τραμπ τη δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα αργότερα αυτόν τον μήνα.
Κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς τέθηκε σε ισχύ τον Οκτώβριο.
Τουλάχιστον 367 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί σε ισραηλινές επιθέσεις από τότε.
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Νετανιάχου
«Ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ τη Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου, θα συζητήσουν μελλοντικά βήματα και φάσεις και τη διεθνή δύναμη σταθεροποίησης του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός», δήλωσε η εκπρόσωπος της κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν σε διαδικτυακή ενημέρωση των δημοσιογράφων, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι υπηρεσίες του πρωθυπουργού δήλωσαν την 1η Δεκεμβρίου ότι ο Τραμπ προσκάλεσε τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.
Ισραηλινά ΜΜΕ ανέφεραν στη συνέχεια ότι οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν στη Φλόριντα.
