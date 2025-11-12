Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ έλαβε επιστολή από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία τον προτρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να χορηγήσει χάρη στον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του Χέρτζογκ την Τετάρτη.

Ο Νετανιάχου αντιμετωπίζει μια μακροχρόνια δίκη για διαφθορά και ο Τραμπ έχει ζητήσει επανειλημμένα χάρη για τον στενό του σύμμαχο. Ο Νετανιάχου αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει αθώος.

Η επιστολή του Τραμπ

«Αν και σέβομαι απόλυτα την ανεξαρτησία του ισραηλινού δικαστικού συστήματος και τις απαιτήσεις του, πιστεύω ότι αυτή η «υπόθεση» εναντίον του Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει πολεμήσει μαζί μου για μεγάλο χρονικό διάστημα, μεταξύ άλλων και εναντίον του πολύ σκληρού εχθρού του Ισραήλ, του Ιράν, είναι μια πολιτική, αδικαιολόγητη δίωξη», ανέφερε ο Τραμπ στην επιστολή που κοινοποίησε το γραφείο του Χέρτζογκ, σύμφωνα με το Reuters.

Το γραφείο ανέφερε ότι όποιος ζητά προεδρική χάρη πρέπει να υποβάλει επίσημη αίτηση σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Τραμπ στο Ισραήλ τον Οκτώβριο, είχε επίσης παροτρύνει τον Χέρτζογκ να χαρίσει χάρη στον πρωθυπουργό σε ομιλία του στο κοινοβούλιο στην Ιερουσαλήμ.

Ο Νετανιάχου κατηγορήθηκε το 2019 σε τρεις υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και η κατηγορία ότι έλαβε δώρα αξίας σχεδόν 700.000 σέκελ (211.832 δολάρια) από επιχειρηματίες.

Παρά τον κατά κύριο λόγο τελετουργικό ρόλο της ισραηλινής προεδρίας, ο Χέρτζογκ έχει την εξουσία να χορηγεί χάρη σε καταδικασμένους εγκληματίες υπό ασυνήθιστες συνθήκες.

Ωστόσο, η δίκη του Νετανιάχου, η οποία ξεκίνησε το 2020, δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και ο ίδιος έχει δηλώσει αθώος για όλες τις κατηγορίες.