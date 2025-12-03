Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζήτησε προχθές Δευτέρα από τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, να τον στηρίξει στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται έναν ισραηλινό και δύο αμερικανούς αξιωματούχους (στη φωτογραφία αρχείου του Reuters, επάνω, Νετανιάχου, αριστερά, και Τραμπ).

Το αίτημα του Νετανιάχου για να του απονεμηθεί χάρη υποστήριξε πρόσφατα δύο φορές ο Τραμπ

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε προχθές ενώπιον δικαστηρίου, την επομένη κατάθεσης επίσημου αιτήματος στον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ να του απονείμει χάρη για την υπόθεση διαφθοράς στην οποία κατηγορείται, ώστε να ξεκινήσει απερίσπαστος εκστρατεία με στόχο την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία ενόψει των εκλογών του ερχόμενου έτους.

Το αίτημά του υποστήριξε πρόσφατα δύο φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά από το βήμα της Κνέσετ και αργότερα απευθύνοντας επιστολή προς τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Χάρη στο Ισραήλ απονέμεται μόνο μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης. Δεν υπάρχει προηγούμενο απονομής χάριτος ενόσω μια δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Τι θα κάνει ο Χέρτζογκ

Ο Ισαάκ Χέρτζογκ έχει δηλώσει ότι θα λάβει υπόψη του μόνο «το καλό του κράτους και της κοινωνίας» προκειμένου να αποφασίσει αν θα απονείμει ή όχι χάρη στον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το ζήτημα αυτό «θα εξεταστεί με τον πλέον κατάλληλο και ενδελεχή τρόπο», δήλωσε ο Χέρτζογκ, την επομένη της ανακοίνωσης από το γραφείο του ότι ο Νετανιάχου τού ζήτησε να του απονείμει χάρη.

«Θα λάβω υπόψη μόνο το καλό του κράτους και της ισραηλινής κοινωνίας, και μπροστά στα μάτια μου θα βρίσκονται μόνο το κράτος του Ισραήλ και τα συμφέροντά του», πρόσθεσε, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.