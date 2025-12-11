newspaper
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025
Ούτε τα προσχήματα! Βούλωσαν τα αυτιά τους πολλά ΜΜΕ και δεν ακούν τι λέει ο «Φραπές». Ρωτάνε το Μαξίμου και σερβίρουν non paper

Γάζα: Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή – Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια
Κόσμος 11 Δεκεμβρίου 2025 | 20:03

Γάζα: Ξεψύχησε μωρό σε πλημμυρισμένη σκηνή – Το Ισραήλ σκότωσε γυναίκα και τραυμάτισε άλλους στην Τζαμπάλια

Την ώρα που η κακοκαιρία Byron πλήττει τη Γάζα, το Ισραήλ συνεχίζει να παραβιάζει την εκεχειρία, πραγματοποιώντας φονικές επιθέσεις

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
Δραματική είναι η κατάσταση στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα, όπου οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι «πνίγονται» εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Μωράκι ξεψύχησε λόγω του κρύου σε πλημμυρισμένη σκηνή στη Λωρίδα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:


Σύμφωνα με το Reuters, το όνομα του μωρού ήταν Ραφάχ Αμπού Τζαζάρ, ενώ το διεθνές πρακτορείο έχει κυκλοφορήσει φωτογραφίες από τις τραγικές στιγμές στην κηδεία του.

«Συνέχιζε να βρέχει και το κρύο γινόταν όλο και πιο έντονο. Ξαφνικά, βρήκα το μωράκι μου ακίνητο, νεκρό», είπε η μητέρα του βρέφους στο Al Jazeera.

Τραγικές σκηνές στη Γάζα.

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας αναφέρει ότι έλαβε 2.500 κλήσεις έκτακτης ανάγκης τις τελευταίες 24 ώρες λόγω της καταιγίδας, η οποία προκάλεσε επίσης την κατάρρευση τριών κτιρίων στην πόλη της Γάζας.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε δήλωσε ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αφεθεί να κρυώνουν και να λιμοκτονούν στη Γάζα, καθώς η κακοκαιρία Byron πλήττει την περιοχή και ο ασταμάτητος «εφιάλτης» συνεχίζεται.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Νεκρή γυναίκα στη βόρεια Γάζα μετά από επίθεση του Ισραήλ

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση του Ισραήλ, κατά παραβίαση της εκεχειρίας, στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.

Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα

Μια νεαρή, έκλεψε ένα ταχύπλοο στην Βενετία φορτωμένο με εμπορεύματα, όμως «έδεσε» γκρεμίζοντας την κουπαστή στην πρόσφατα ανακαινισμένη μαρμάρινη γέφυρα Ριάλτο ηλικίας οκτώμιση αιώνων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»

Οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει - Τι αναφέρει η «συμβιβαστική πρόταση», όπως τη χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ανοίγει ο ασκός του Αιόλου στις ΗΠΑ – Λίστα με εχθρούς του έθνους καταρτίζει το FBI

Έγγραφο που αποκαλύφθηκε στις ΗΠΑ δείχνει πως η αμερικανική δημοκρατία μπαίνει ξανά στο στόχαστρο του FBI θυμίζοντας εποχές που η διαφωνία ήταν αδίκημα

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στρασβούργο: Ο 11χρονος από την Ουκρανία που έκανε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λυγίσει

Τα λόγια του 11χρονου, κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης ντοκιμαντέρ για τα παιδιά στην Ουκρανία λύγισαν τον μεταφραστή, καθώς και πολλούς από το κοινό που τον άκουγαν

Σύνταξη
Οργή Αλμπανέζε για Γάζα: «Τιμωρούν εμένα και στρώνουν κόκκινο χαλί σε εγκληματίες»

Η νομικός που έγινε σύμβολο της παγκόσμιας νομικής αντίστασης στα ισραηλινά εγκλήματα στη Γάζα, Φραντσέσκα Αλμπανέζε, μιλάει για το ειρηνευτικό σχέδιο «φάρσα» για τη Γάζα, καθώς και για το τι την κρατάει όρθια παρά τις διώξεις εναντίον της.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σαρώνει η «σούπερ γρίπη» τα βρετανικά νοσοκομεία - Αύξηση κατά 55% των νοσηλειών σε μια βδομάδα

Η Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Αγγλίας (NHS England) ανακοίνωσε ότι ένας μέσος όρος 2.660 ασθενών νοσηλεύονταν με γρίπη την περασμένη εβδομάδα, που είναι το υψηλότερο επίπεδο γι’ αυτήν την περίοδο του χρόνου,

Σύνταξη
Το σχέδιο «Κορέα» των ΗΠΑ στην Ουκρανία - Οι συμφωνίες του Μινσκ στοιχειώνουν το Κίεβο

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στην Ουκρανία που οι ΗΠΑ εμπνεύστηκαν από την Κορέα - Ο κρίσιμος ρόλος του Ντονμπάς για το Κίεβο και το προηγούμενο του Μινσκ

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ο Στάρμερ καλεί την Ευρώπη να περιορίσει τα δικαιώματα των μεταναστών για να… αντιμετωπίσει την ακροδεξιά

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, καλεί τα μέλη της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα να επιτρέψουν τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για την προστασία των συνόρων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Disney επενδύει 1 δισ. στην OpenAI και ανοίγει το «θησαυροφυλάκιο» χαρακτήρων στο Sora

Σε μια συμφωνία–ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη, η Disney δίνει πρόσβαση σε πάνω από 200 χαρακτήρες της στο Sora, ενώ επενδύει 1 δισ. δολάρια στην OpenAI, θέτοντας νέους κανόνες στο ΑΙ σύμπαν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γυναίκα έκλεψε ταχύπλοο στη Βενετία και γκρέμισε μαρμάρινη κουπαστή 850 ετών σε γέφυρα

Μια νεαρή, έκλεψε ένα ταχύπλοο στην Βενετία φορτωμένο με εμπορεύματα, όμως «έδεσε» γκρεμίζοντας την κουπαστή στην πρόσφατα ανακαινισμένη μαρμάρινη γέφυρα Ριάλτο ηλικίας οκτώμιση αιώνων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Μητσοτάκης: Η εκλογή Πιερρακάκη στο Eurogroup δίνει στη χώρα αυτοπεποίθηση

Όπως υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup «στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας και εθνικής ανάτασης ότι τα καλύτερα έρχονται».

Σύνταξη
Η Αμάντα Σέιφριντ δεν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη επειδή αποκάλεσε τον Τσάρλι Κερκ «μισαλλόδοξο»

«Αυτό που είπα ήταν αλήθεια και, φυσικά, είμαι ελεύθερη να έχω τη γνώμη μου», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αμάντα Σέιφριντ, αναφορικά με τα σχόλια που έκανε για την δολοφονία του Τσάρλι Κερκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νίκος Ανδρουλάκης: Κάλεσμα στις δυνάμεις της δημοκρατικής αντιπολίτευσης για γενναία αναθεώρηση του άρθρου 86

«Η θωράκιση της δημοκρατίας και ο αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη καθίσταται επιτακτική και αδήριτη ανάγκη» σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης και απευθύνει κάλεσμα στη δημοκρατική αντιπολίτευση για αναθεώρηση του άρθρου 86.

Σύνταξη
LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ

LIVE: Mίντιλαντ – Γκενκ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Mίντιλαντ – Γκενκ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ

LIVE: Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Ουτρέχτη – Νότιγχαμ Φόρεστ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Μηδαμινά αποτελέσματα από τις έρευνες της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος σε σπίτια και εταιρείες

Έρευνες σε έξι εταιρείες και οικίες εμπλεκομένων στο σκάνδαλο των υποκλοπών κλιμακίου που συμμετείχε η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έφεραν πενιχρά αποτελέσματα, βρίσκοντας άδεια γραφεία προς ενοικίαση ή... απουσία ηλεκτρονικών συσκευών

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Ήταν κουμπάρες, υπηρετούσαν στην ΕΥΠ και... δεν μιλούσαν για το Predator - Η κατάθεση Ζάρα για τη Γεωργακοπούλου

Η κατάθεση της Γεωργίας Ζάρα, στελέχους της ΕΥΠ την επίμαχη περίοδο των υποκλοπών και κουμπάρα της Ευαγγελίας Γεωργακοπούλου που φέρεται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, ως χειρίστρια του Predator. «Δεν το συζητήσαμε ποτέ σε βάθος για αυτό», ισχυρίστηκε.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ

LIVE: Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική της League Phase του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 4.

Σύνταξη
LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ

LIVE: Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:45 την αναμέτρηση Λουντογκόρετς – ΠΑΟΚ για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Χάνει την μπάλα η εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Στον εισαγγελέα αλλά χωρίς σύλληψη η κατάθεση «Φραπέ» – «Δεν έχουμε αρμοδιότητα», λέει η πλειοψηφία

Στη Δικαιοσύνη θα αποσταλεί η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη, προκειμένου οι Αρχές να αποφασίσουν την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ζελένσκι: Οι ΗΠΑ πιέζουν για «ελεύθερη οικονομική ζώνη» στο Ντονμπάς - «Θα χρειαστούν εκλογές ή δημοψήφισμα»

Οι ΗΠΑ είχαν προτείνει στην Ουκρανία να παραδώσει στη Ρωσία τα τμήματα του Ντονμπάς που εξακολουθεί να ελέγχει - Τι αναφέρει η «συμβιβαστική πρόταση», όπως τη χαρακτήρισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Είναι λάθος»: Το Nemo επιστρέφει το τρόπαιο της Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ

«Η συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ισραήλ, σε μια περίοδο που η Ανεξάρτητη Διεθνής Ερευνητική Επιτροπή του ΟΗΕ έχει χαρακτηρίσει ως γενοκτονία, δείχνει μια ξεκάθαρη σύγκρουση ανάμεσα στα ιδανικά της Eurovision και τις αποφάσεις που λαμβάνει η EBU»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔΕ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Παρέμβαση Δ. Καφαντάρη, γενικού γραμματέα της ΚΕΔΕ στο Ευρωκοινοβούλιο: «Καμία Ευρωπαϊκή Πολιτική χωρίς Ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση».

Σύνταξη
