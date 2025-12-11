Δραματική είναι η κατάσταση στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο Γάζα, όπου οι εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι «πνίγονται» εξαιτίας της κακοκαιρίας Byron.

Μωράκι ξεψύχησε λόγω του κρύου σε πλημμυρισμένη σκηνή στη Λωρίδα.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Eight-month-old Rahaf Abu Jazar died from the cold after rainwater flooded her family’s tent in Khan Younis, today. Her mother, Hajar, said she had fed Rahaf before they slept, only to wake and find rain and wind pouring over her baby. «There was nothing wrong with her… the… pic.twitter.com/fIdf3MNgSw — Quds News Network (@QudsNen) December 11, 2025



Σύμφωνα με το Reuters, το όνομα του μωρού ήταν Ραφάχ Αμπού Τζαζάρ, ενώ το διεθνές πρακτορείο έχει κυκλοφορήσει φωτογραφίες από τις τραγικές στιγμές στην κηδεία του.

«Συνέχιζε να βρέχει και το κρύο γινόταν όλο και πιο έντονο. Ξαφνικά, βρήκα το μωράκι μου ακίνητο, νεκρό», είπε η μητέρα του βρέφους στο Al Jazeera.

Η Πολιτική Προστασία της Γάζας αναφέρει ότι έλαβε 2.500 κλήσεις έκτακτης ανάγκης τις τελευταίες 24 ώρες λόγω της καταιγίδας, η οποία προκάλεσε επίσης την κατάρρευση τριών κτιρίων στην πόλη της Γάζας.

Η ειδική εισηγήτρια του ΟΗΕ, Φραντσέσκα Αλμπανέζε δήλωσε ότι χιλιάδες Παλαιστίνιοι έχουν αφεθεί να κρυώνουν και να λιμοκτονούν στη Γάζα, καθώς η κακοκαιρία Byron πλήττει την περιοχή και ο ασταμάτητος «εφιάλτης» συνεχίζεται.

Δείτε σχετικό βίντεο:

Children in Gaza struggle to escape the floodwaters that have submerged the tents of displaced families, as winter storms worsen already dire living conditions amid the ongoing Israeli blockade on aid and reconstruction materials. pic.twitter.com/jcbGY7TuHZ — Quds News Network (@QudsNen) December 11, 2025

Νεκρή γυναίκα στη βόρεια Γάζα μετά από επίθεση του Ισραήλ

Μια γυναίκα σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν μετά από επίθεση του Ισραήλ, κατά παραβίαση της εκεχειρίας, στην Τζαμπάλια στη βόρεια Γάζα.