Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της
Κόσμος 27 Ιανουαρίου 2026, 19:47

Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς προσπαθεί να εντάξει στην Εθνική Επιτροπή για τη Γάζα τόσο τους αστυνομικούς της όσο και τους δημόσιους υπαλλήλους της κυβέρνησής της. Και δηλώνει ανοιχτή στον αφοπλισμό.

Γιατί μας άγγιξε τόσο το βίντεο με τον μοναχικό πιγκουίνο;

Γιατί μας άγγιξε τόσο το βίντεο με τον μοναχικό πιγκουίνο;

Spotlight

Η Χαμάς επιδιώκει να ενσωματώσει 10.000 αστυνομικούς στη μελλοντική παλαιστινιακή διοίκηση για τη Γάζα, η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ωστόσο, το αίτημα αυτό είναι πολύ πιθανό ότι θα συναντήσει την αντίθεση του Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την ανακάλυψη και τις τελευταίας σορού ομήρου της Χαμάς, δήλωσε ότι το επόμενο βήμα είναι ο αφοπλισμός της οργάνωσης. Διαφορετικά, το σχέδιο Τραμπ δεν μπορεί να περάσει στη φάση της ανοικοδόμησης.

Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν στα μισά εδάφη της Λωρίδας της Γάζας, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός του Οκτωβρίου. Το σχέδιο εκεχειρίας, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνδέει την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα με την παράδοση των όπλων της Χαμάς.

REUTERS/Ebrahim Hajjaj

Επίσης, το σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, που βρίσκεται τώρα στη δεύτερη φάση του, απαιτεί την παραχώρηση της διακυβέρνησης της Γάζας στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας. Αυτό θα είναι ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο με την εποπτεία των ΗΠΑ που έχει ως στόχο να αποκλείσει την οργάνωση.

«Συνεργαστείτε με την Επιτροπή»

Η κυβέρνηση στη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς, με επιστολή προς τους περίπου 40.000 δημοσίους υπαλλήλους, ζήτησε να συνεργαστούν. Το πρακτορείο Reuters, που είδε την επιστολή, αναφέρει ότι προτρέπονται οι εργαζόμενοι και το προσωπικό ασφαλείας να συνεργαστούν με την Επιτροπή. Και τους διαβεβαιώνει ότι εργάζεται για την ενσωμάτωσή τους στη νέα κυβέρνηση.

Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνεται η αστυνομική δύναμη που διοικείται από τη Χαμάς, η οποία αποτελείται από περίπου 10.000 μέλη. Πολλοί από αυτούς περιπολούν τη Γάζα καθώς η οργάνωση επαναβεβαιώνει τον έλεγχό της σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Ισραήλ, το οποίο έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας, θα συμφωνούσε με την ένταξη των πολιτικών εργαζομένων και των εργαζομένων ασφαλείας στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Πολλά «αγκάθια»

Τα σχέδια της Χαμάς υποδεικνύουν ότι η απόσταση με το Ισραήλ είναι πολύ μεγάλη στη διαπραγμάτευση. Ταυτόχρονα, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος προωθεί τα σχέδιά του.

Ιδρύοντας το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτό θα χρησιμεύσει ως μεταβατική κυβέρνηση για να καθορίσει το πλαίσιο και να συντονίσει τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας. Το πλαίσιο λειτουργίας του περιλαμβάνει μια διάταξη που απαγορεύει σε «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση.

«Είμαστε έτοιμοι»

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κασέμ, δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα ήταν έτοιμη να παραδώσει τη διακυβέρνηση στην 15μελή Εθνική Επιτροπή και τον πρόεδρό της, Αλί Σαάθ, με άμεση ισχύ.

«Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα λειτουργήσει με βάση το να επωφελείται από εξειδικευμένο προσωπικό και να μην σπαταλά τα δικαιώματα κανενός που εργάστηκε κατά την προηγούμενη περίοδο», δήλωσε ο Κασέμ.

Επίσης, τέσσερις πηγές ανέφεραν ότι η Χαμάς είναι ανοιχτή στην αναδιάρθρωση των υπουργείων και στη συνταξιοδότηση ορισμένων εργαζομένων. Αν γίνουν μαζικές απολύσεις, είπαν, θα επικρατήσει χάος.

Η Χαμάς και ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής δεν έχουν ακόμη συναντηθεί αυτοπροσώπως για να συζητήσουν τη διακυβέρνηση, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς. Το γραφείο του Σαάθ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

REUTERS/Dawoud Abu Alkas

Ένα άλλο ζήτημα ήταν το κατά πόσον ο Σάμι Νάσμαν, ο πρώην στρατηγός της Παλαιστινιακής Αρχής που είχε αναλάβει την επίβλεψη της ασφάλειας στο πλαίσιο της NCAG, θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, δήλωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Ο Νάσμαν, αρχικά από τη Γάζα, μετακόμισε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αφότου η Χαμάς εκδίωξε τις δυνάμεις της Παλαιστινιακής Αρχής από τον θύλακα το 2007. Δικαστήριο της Χαμάς στη Γάζα τον καταδίκασε αργότερα ερήμην, κατηγορώντας τον για πρόκληση χάους. Ο Νάσμαν αρνείται τις κατηγορίες.

Αφοπλισμός

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα βαρέα όπλα, αμέσως. Σε έγγραφο του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι «αν τα προσωπικά όπλα καταγραφούν και αφοπλιστούν ανά τομέα, η αστυνομία της Εθνικής Επιτροπής θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια».

Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι μαχητές της Χαμάς θα λάβουν κάποιο είδος αμνηστίας.

Πιστεύεται ότι η ένοπλη ομάδα εξακολουθεί να κατέχει πυραύλους, τους οποίους αρκετοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι αριθμούν εκατοντάδες. Εκτιμάται επίσης ότι κατέχει χιλιάδες ελαφρά όπλα, συμπεριλαμβανομένων τυφεκίων.

Η Χαμάς συμφώνησε πρόσφατα να συζητήσει τον αφοπλισμό με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις και με μεσολαβητές, ανέφεραν πηγές. Ωστόσο, αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι ούτε η Ουάσιγκτον ούτε οι μεσολαβητές είχαν παρουσιάσει στην ομάδα κάποια λεπτομερή ή συγκεκριμένη πρόταση αφοπλισμού.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν προσεγγίσει τη Χαμάς για να διερευνήσουν πιθανούς μηχανισμούς αφοπλισμού. Αυτοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εμπλεκόμενα μέρη όπως το Ισραήλ, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία.

«Η Χαμάς έχει μιλήσει για την πιθανότητα εξουδετέρωσης όπλων, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν υπάρξει εκεχειρία. Είναι έτοιμη για μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός – πέντε χρόνια ή λίγο περισσότερο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Ωστόσο, η Χαμάς πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να ξεκινήσει μια σοβαρή διαδικασία πολιτικών διαπραγματεύσεων για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, όπου τα όπλα και οι μαχητές θα τεθούν υπό την εξουσία του Κράτους της Παλαιστίνης», επισήμανε.

Οι άλλες οργανώσεις

Η Χαμάς δεν είναι η μόνη ομάδα στον θύλακα που διαθέτει όπλα. Πηγή σε παράταξη της Γάζας, σύμμαχο της Χαμάς, δήλωσε ότι άλλες ομάδες συζητούν τον αφοπλισμό, αλλά ανησυχούν ότι θα μείνουν χωρίς μέσα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.

Βιομηχανία
Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση του εργοστασίου της Βιολάντα

Υπουργείο Ανάπτυξης: Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αρμόδια για την αδειοδότηση του εργοστασίου της Βιολάντα

Γιατί μας άγγιξε τόσο το βίντεο με τον μοναχικό πιγκουίνο;

Γιατί μας άγγιξε τόσο το βίντεο με τον μοναχικό πιγκουίνο;

World
S&P: Αναβαθμίζει το outlook των ελληνικών τραπεζών

S&P: Αναβαθμίζει το outlook των ελληνικών τραπεζών

inWellness
inTown
Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας
Καταδίκασε 27.01.26

Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας

«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο
«Αθόρυβη άσκηση επιρροής» 27.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο

Η CIA εργάζεται αθόρυβα και μεθοδικά για να εδραιώσει μια μόνιμη αμερικανική παρουσία στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN. Θα ηγηθεί των σχεδίων Τραμπ να ασκήσει επιρροή στη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας
«Μπορούμε μόνοι μας» 27.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας

«Δεν είναι ευπρόσδεκτη», λέει ο δήμαρχος του Μιλάνο, που φιλοξενεί τους αγώνες. «Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει. Δεν μπορούμε να πούμε μια φορά όχι στον Τραμπ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»
Παρέμβαση 27.01.26

Η Μελάνια Τραμπ είναι εναντίον των «ταραχών» – Και καλεί τους κατοίκους στη Μινεσότα να «διαδηλώνουν ειρηνικά»

Η σύζυγος του Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, παρανέβη στην κρίση που προκάλεσε η εν ψυχρώ δολοφονία του Άλεξ Πρίτι στη Μινεάπολη. Και μέσω Fox News έκανε έκκληση «για ενότητα» και ειρηνικές διαδηλώσεις.

Σύνταξη
Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία
«Έχουμε φοβηθεί» 27.01.26

Σικελία: Το Νισέμι «ταλαντεύεται» στον γκρεμό λόγω κατολίσθησης – Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Νότια Ιταλία

Τουλάχιστον ένα χιλιόμετρο επεκτάθηκε η κατολίσθηση στην πόλη Νισέμι στη Σικελία μέσα στη νύχτα. Τρομακτικές οι συνέπειες της κακοκαιρίας στην Ιταλία. Τρεις περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύνταξη
Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ
Κόσμος 27.01.26

Εικόνες από το τροχαίο στη Ρουμανία – Αμορφη μάζα το βαν με τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ

Στο τροχαίο όπου έχασαν τη ζωή του επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ ενεπλάκησαν συνολικά τέσσερα οχήματα: το μίνι βαν, ένα φορτηγό, μία βυτιοφόρα νταλίκα που μετέφερε αλκοόλη χωρίς να σημειωθεί διαρροή, και ένα αυτοκίνητο.

Σύνταξη
Τραμπ: Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE – Αποχωρεί ο διαβόητος Μποβίνο
Ανεπιθύμητοι και... στην Ιταλία 27.01.26

Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής

Βήματα πίσω από τον Τραμπ εν μέσω κατακραυγής - H ICE λέει ότι πάει στους Ολυμπιακούς της Ιταλίας - «Είστε ανεπιθύμητοι», απαντά ο δήμαρχος του Μιλάνο

Σύνταξη
Τραγωδία στη Ρουμανία: Νεκροί σε τροχαίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία
Τρεις τραυματίες 27.01.26 Upd: 18:34

Τραγωδία στη Ρουμανία: Νεκροί σε τροχαίο επτά οπαδοί του ΠΑΟΚ που ταξίδευαν στη Γαλλία

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες
Τραγωδία 27.01.26 Upd: 17:13

Σοκαριστικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Επτά νεκροί και τρεις τραυματίες

Το τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο DN6 – E70, έναν από τους βασικούς οδικούς άξονες της περιοχής. Επτά νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ και τρεις τραυματίες

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα – Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους
Κόσμος 27.01.26

Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα

Μια νέα έκρηξη αρκτικού αέρα ήταν καθ' οδόν και υπήρχε «αυξανόμενη πιθανότητα μιας ακόμη σημαντικής χειμερινής καταιγίδας» για τις ανατολικές πολιτείες στις ΗΠΑ

Σύνταξη
Γαλλία: «Non, cher Mark Rutte» – «Οι Ευρωπαίοι μπορούν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη της ασφάλειάς τους»
Κόσμος 27.01.26

«Non, cher Mark Rutte» - Με γαλλικά η απάντηση στο ΝΑΤΟ ότι η Ευρώπη δεν μπορεί χωρίς τις ΗΠΑ

Ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ είπε ότι χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη δεν μπορεί - Σε Βερολίνο και Παρίσι σήμερα και αύριο οι πρωθυπουργοί της Δανίας και της Γροιλανδίας

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα
Ελλάδα 27.01.26

«Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα

ε προσωρινή διαταγή που εξέδωσε ο Πρόεδρος του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας Χρήστος Ντουχάνης ...παγώνουν τα έργα για την επέκταση της ξενοδοχειακής μονάδας.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Νέα Αριστερά: Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι χωρίς ασφάλεια – Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη
Πυρά 27.01.26

Νέα Αριστερά: Το σιδηροδρομικό δίκτυο είναι χωρίς ασφάλεια – Η κυβέρνηση φέρει ακέραια την ευθύνη

«Από το σημερινό περιστατικό στο δρομολόγιο Πύργος – Κατάκολο φαίνεται ακόμα μια φορά ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο παραμένει επικίνδυνο», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας
Καταδίκασε 27.01.26

Μπάιντεν: Τα γεγονότα στη Μινεάπολη παραβιάζουν τις πιο θεμελιώδεις αξίες μας

«Η βία και η τρομοκρατία δεν έχουν θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ειδικά όταν η ίδια μας η κυβέρνηση στοχεύει Αμερικανούς πολίτες», τόνισε χαρακτηριστικά ο Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό
Βίντεο 27.01.26

ΗΠΑ: Νεαρό πούμα «κόβει» βόλτες στο Σαν Φρανσίσκο και σπέρνει τον πανικό

Συναγερμός και κύμα viral αναρτήσεων προκάλεσε στο Σαν Φρανσίσκο η εμφάνιση ενός νεαρού πούμα που εθεάθη να κάνει βόλτες σε κεντρικούς δρόμους της πόλης, οδηγώντας τις Αρχές σε προειδοποιήσεις προς τους κατοίκους και σε συστάσεις για αυξημένη προσοχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο
«Αθόρυβη άσκηση επιρροής» 27.01.26

Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν μόνιμη εγκατάσταση της CIA στο Καράκας μετά την ανατροπή Μαδούρο

Η CIA εργάζεται αθόρυβα και μεθοδικά για να εδραιώσει μια μόνιμη αμερικανική παρουσία στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με αποκλειστικό ρεπορτάζ του CNN. Θα ηγηθεί των σχεδίων Τραμπ να ασκήσει επιρροή στη χώρα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»
Ελλάδα 27.01.26

Εργοστάσιο «Βιολάντα»: Συγκλονιστικές μαρτυρίες από εργαζόμενους που σώθηκαν – «Η κόρη μου είναι σε σοκ»

Σοκαρισμένοι παραμένουν οι εργαζόμενοι που είδαν τις πέντε συναδέλφους τους να χάνονται μετά την έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα και οι ίδιοι να σώζονται από καθαρή τύχη

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο
Βόλεϊ Γυναικών 27.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο

LIVE: Ολυμπιακός – Μιλάνο. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Μιλάνο για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του CEV Champions League γυναικών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία
Πόλο Γυναικών 27.01.26

Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία

Live streaming: Ελλάδα – Γαλλία. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Γαλλία για τη 2η αγωνιστική των ομίλων του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο γυναικών.

Σύνταξη
Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)
Άλλα Αθλήματα 27.01.26

Ερασιτέχνης Ολυμπιακός: «Συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων» (pic)

«Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων, στους ανθρώπους τους, καθώς και σε ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ», αναφέρει μεταξύ άλλων ο Ερασιτέχνης Ολυμπιακός.

Σύνταξη
ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών
Επικαιρότητα 27.01.26

ΚΚΕ για επιστολική ψήφο: Το νομοσχέδιο θέτει σοβαρά ζητήματα παραβίασης του αδιάβλητου των εκλογών

«Δεν πρόκειται για ένα 'μέτρο διευκόλυνσης', αλλά για μια επιλογή με βαθύτερες στοχεύσεις», υποστηρίζει το ΚΚΕ για το νομοσχέδιο που αφορά στην ψήφο των ομογενών στις εθνικές εκλογές

Σύνταξη
Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε – Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης
How to 27.01.26

Το επόμενο βήμα του Γιώργου Λάνθιμου τον γυρίζει εκεί που ξεκίνησε - Θα σκηνοθετήσει το σποτ μιας διαφήμισης

Ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας σκηνοθέτης των ταινιών «Bugonia» και «Poor Things», Γιώργος Λάνθιμος, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελλάδα σκηνοθετώντας διαφημίσεις, μουσικά βίντεο κλιπ και πειραματικά θεατρικά έργα –τώρα επιστρέφει στις ρίζες του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας
«Μπορούμε μόνοι μας» 27.01.26

Οι ΗΠΑ στέλνουν την ICE στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς – Οργή στην Ιταλία για την εμπλοκή σε θέματα ασφαλείας

«Δεν είναι ευπρόσδεκτη», λέει ο δήμαρχος του Μιλάνο, που φιλοξενεί τους αγώνες. «Αυτή είναι μια πολιτοφυλακή που σκοτώνει. Δεν μπορούμε να πούμε μια φορά όχι στον Τραμπ».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»
Πολιτική Γραμματεία 27.01.26

Δημοσκόπηση: «Ταβάνι» στο 27% για Μητσοτάκη – «Δεν είναι έτοιμη η Καρυστιανού για την πολιτική»

Με τον «Κανένα» κονταροχτυπιέτσι ο Μητσοτάκης στην αξιοπιστία, στη δημοσκόπηση - «Όχι έτοιμη ακόμη η Μαρία Καρυστιανού για την πολιτική», λένε επτά στους 10 πολίτες

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα
Επικαιρότητα 27.01.26

Νέα Αριστερά: Ποινικός λαϊκισμός Φλωρίδη για την πατροκτονία στη Γλυφάδα

«Κατά τον κύριο Φλωρίδη, το αν ο δράστης επί 8 χρόνια είχε ή δεν είχε κατάλληλη ψυχιατρική υποστήριξη δεν ασκεί καμία ουσιαστική επιρροή στο έγκλημα που διαπράχθηκε», σημειώνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Κρατούν την ανάσα τους οι Αμερικανοί, στα χέρια του Μητσοτάκη η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ, παραδίδει μαθήματα ο Βασιλάκης, τι τρέχει με την χρυσή βίζα

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

