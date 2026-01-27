Γάζα: Η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στην αστυνομία του θύλακα, ενόψει των συνομιλιών για τον αφοπλισμό της

Η Χαμάς επιδιώκει να ενσωματώσει 10.000 αστυνομικούς στη μελλοντική παλαιστινιακή διοίκηση για τη Γάζα, η οποία υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ωστόσο, το αίτημα αυτό είναι πολύ πιθανό ότι θα συναντήσει την αντίθεση του Ισραήλ.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την ανακάλυψη και τις τελευταίας σορού ομήρου της Χαμάς, δήλωσε ότι το επόμενο βήμα είναι ο αφοπλισμός της οργάνωσης. Διαφορετικά, το σχέδιο Τραμπ δεν μπορεί να περάσει στη φάση της ανοικοδόμησης.

Η Χαμάς διατηρεί τον έλεγχο σχεδόν στα μισά εδάφη της Λωρίδας της Γάζας, μετά τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός του Οκτωβρίου. Το σχέδιο εκεχειρίας, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συνδέει την περαιτέρω αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα με την παράδοση των όπλων της Χαμάς.

Επίσης, το σχέδιο 20 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου, που βρίσκεται τώρα στη δεύτερη φάση του, απαιτεί την παραχώρηση της διακυβέρνησης της Γάζας στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας. Αυτό θα είναι ένα παλαιστινιακό τεχνοκρατικό όργανο με την εποπτεία των ΗΠΑ που έχει ως στόχο να αποκλείσει την οργάνωση.

«Συνεργαστείτε με την Επιτροπή»

Η κυβέρνηση στη Γάζα, που ελέγχεται από τη Χαμάς, με επιστολή προς τους περίπου 40.000 δημοσίους υπαλλήλους, ζήτησε να συνεργαστούν. Το πρακτορείο Reuters, που είδε την επιστολή, αναφέρει ότι προτρέπονται οι εργαζόμενοι και το προσωπικό ασφαλείας να συνεργαστούν με την Επιτροπή. Και τους διαβεβαιώνει ότι εργάζεται για την ενσωμάτωσή τους στη νέα κυβέρνηση.

Στο προσωπικό αυτό περιλαμβάνεται η αστυνομική δύναμη που διοικείται από τη Χαμάς, η οποία αποτελείται από περίπου 10.000 μέλη. Πολλοί από αυτούς περιπολούν τη Γάζα καθώς η οργάνωση επαναβεβαιώνει τον έλεγχό της σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν το Ισραήλ, το οποίο έχει απορρίψει κατηγορηματικά οποιαδήποτε εμπλοκή της Χαμάς στο μέλλον της Γάζας, θα συμφωνούσε με την ένταξη των πολιτικών εργαζομένων και των εργαζομένων ασφαλείας στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Πολλά «αγκάθια»

Τα σχέδια της Χαμάς υποδεικνύουν ότι η απόσταση με το Ισραήλ είναι πολύ μεγάλη στη διαπραγμάτευση. Ταυτόχρονα, όμως, ο Αμερικανός πρόεδρος προωθεί τα σχέδιά του.

Ιδρύοντας το «Συμβούλιο Ειρήνης» για τη Γάζα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι αυτό θα χρησιμεύσει ως μεταβατική κυβέρνηση για να καθορίσει το πλαίσιο και να συντονίσει τη χρηματοδότηση για την ανασυγκρότηση της Γάζας. Το πλαίσιο λειτουργίας του περιλαμβάνει μια διάταξη που απαγορεύει σε «ξένες τρομοκρατικές οργανώσεις» να συμμετέχουν στη διακυβέρνηση.

«Είμαστε έτοιμοι»

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς, Χάζεμ Κασέμ, δήλωσε στο Reuters ότι η ομάδα ήταν έτοιμη να παραδώσει τη διακυβέρνηση στην 15μελή Εθνική Επιτροπή και τον πρόεδρό της, Αλί Σαάθ, με άμεση ισχύ.

«Έχουμε πλήρη εμπιστοσύνη ότι θα λειτουργήσει με βάση το να επωφελείται από εξειδικευμένο προσωπικό και να μην σπαταλά τα δικαιώματα κανενός που εργάστηκε κατά την προηγούμενη περίοδο», δήλωσε ο Κασέμ.

Επίσης, τέσσερις πηγές ανέφεραν ότι η Χαμάς είναι ανοιχτή στην αναδιάρθρωση των υπουργείων και στη συνταξιοδότηση ορισμένων εργαζομένων. Αν γίνουν μαζικές απολύσεις, είπαν, θα επικρατήσει χάος.

Η Χαμάς και ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής δεν έχουν ακόμη συναντηθεί αυτοπροσώπως για να συζητήσουν τη διακυβέρνηση, δήλωσε αξιωματούχος της Χαμάς. Το γραφείο του Σαάθ δεν απάντησε σε αίτημα για σχολιασμό.

Ένα άλλο ζήτημα ήταν το κατά πόσον ο Σάμι Νάσμαν, ο πρώην στρατηγός της Παλαιστινιακής Αρχής που είχε αναλάβει την επίβλεψη της ασφάλειας στο πλαίσιο της NCAG, θα μπορούσε να λειτουργήσει αποτελεσματικά, δήλωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Ο Νάσμαν, αρχικά από τη Γάζα, μετακόμισε στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη αφότου η Χαμάς εκδίωξε τις δυνάμεις της Παλαιστινιακής Αρχής από τον θύλακα το 2007. Δικαστήριο της Χαμάς στη Γάζα τον καταδίκασε αργότερα ερήμην, κατηγορώντας τον για πρόκληση χάους. Ο Νάσμαν αρνείται τις κατηγορίες.

Αφοπλισμός

Οι ΗΠΑ έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα πρέπει να αποσυρθούν όλα τα βαρέα όπλα, αμέσως. Σε έγγραφο του Λευκού Οίκου αναφέρεται ότι «αν τα προσωπικά όπλα καταγραφούν και αφοπλιστούν ανά τομέα, η αστυνομία της Εθνικής Επιτροπής θα είναι σε θέση να εγγυηθεί την ασφάλεια».

Επίσης, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι οι μαχητές της Χαμάς θα λάβουν κάποιο είδος αμνηστίας.

Πιστεύεται ότι η ένοπλη ομάδα εξακολουθεί να κατέχει πυραύλους, τους οποίους αρκετοί διπλωμάτες εκτιμούν ότι αριθμούν εκατοντάδες. Εκτιμάται επίσης ότι κατέχει χιλιάδες ελαφρά όπλα, συμπεριλαμβανομένων τυφεκίων.

Η Χαμάς συμφώνησε πρόσφατα να συζητήσει τον αφοπλισμό με άλλες παλαιστινιακές παρατάξεις και με μεσολαβητές, ανέφεραν πηγές. Ωστόσο, αξιωματούχοι της Χαμάς δήλωσαν στο Reuters ότι ούτε η Ουάσιγκτον ούτε οι μεσολαβητές είχαν παρουσιάσει στην ομάδα κάποια λεπτομερή ή συγκεκριμένη πρόταση αφοπλισμού.

Παλαιστίνιος αξιωματούχος δήλωσε ότι οι ΗΠΑ είχαν προσεγγίσει τη Χαμάς για να διερευνήσουν πιθανούς μηχανισμούς αφοπλισμού. Αυτοί θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εμπλεκόμενα μέρη όπως το Ισραήλ, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία.

«Η Χαμάς έχει μιλήσει για την πιθανότητα εξουδετέρωσης όπλων, η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί εάν υπάρξει εκεχειρία. Είναι έτοιμη για μια μακροπρόθεσμη κατάπαυση του πυρός – πέντε χρόνια ή λίγο περισσότερο», δήλωσε ο αξιωματούχος.

«Ωστόσο, η Χαμάς πιστεύει ακράδαντα ότι πρέπει να ξεκινήσει μια σοβαρή διαδικασία πολιτικών διαπραγματεύσεων για την παλαιστινιακή κρατική υπόσταση, όπου τα όπλα και οι μαχητές θα τεθούν υπό την εξουσία του Κράτους της Παλαιστίνης», επισήμανε.

Οι άλλες οργανώσεις

Η Χαμάς δεν είναι η μόνη ομάδα στον θύλακα που διαθέτει όπλα. Πηγή σε παράταξη της Γάζας, σύμμαχο της Χαμάς, δήλωσε ότι άλλες ομάδες συζητούν τον αφοπλισμό, αλλά ανησυχούν ότι θα μείνουν χωρίς μέσα να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους.