Γάζα: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ανέκτησε τα λείψανα του τελευταίου ομήρου της Χαμάς

Ο στρατός του Ισραήλ αναφέρει ότι ανέκτησε τη σορό του τελευταίου ομήρου που είχε απομείνει στη Γάζα, ενός από τους 250 ομήρους που είχε συλλάβει η Χαμάς κατά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Πρόκειται για τον επιλοχία Ραν Γκβίλι.

Κατά την τελευταία εκεχειρία, η Χαμάς επρόκειτο να παραδώσει όλους τους ομήρους, ζωντανούς και νεκρούς, εντός 72 ωρών από την έναρξη ισχύος της.

Είκοσι ζωντανοί Ισραηλινοί όμηροι και οι σοροί 27 νεκρών Ισραηλινών και ξένων ομήρων παραδόθηκαν και μεταφέρθηκαν από τη Γάζα στο Ισραήλ. Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες η Χαμάς δήλωσε ότι δεν είχε ακόμη καταφέρει να εντοπίσει τον Γκβίλι.

Ταυτοποιήθηκε επί τόπου

Μετά από έρευνες σε νεκροταφείο στην ανατολική πόλη της Γάζας, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι η σορός του εντοπίστηκε και ταυτοποιήθηκε.

Η σορός του ταυτοποιήθηκε επί τόπου από Ισραηλινούς ιατροδικαστές, σύμφωνα με τον στρατό.

Πριν από λίγες ώρες, οδοντίατροι που στάλθηκαν στο νεκροταφείο κατάφεραν να επιβεβαιώσουν ότι η οδοντική δομή ενός σώματος ταίριαζε με αυτή του Γκβίλι. Επιπλέον, διενεργήθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα και άλλες εξετάσεις για να επιβεβαιωθεί η ταυτότητά του, σύμφωνα με τον στρατό.

Η οικογένεια του Γκβίλι ενημερώθηκε από στρατιωτικούς εκπροσώπους ότι η σορός του μεταφέρεται πίσω στο Ισραήλ για ταφή. Πλέον δεν παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας για πρώτη φορά από το 2014.

Ο Γκβίλι, σύμφωνα με τα ισραηλινά ΜΜΕ, ένας 24χρονος αστυνομικός, σκοτώθηκε υπερασπιζόμενος το Κιμπούτς Αλουμίμ στο νότιο Ισραήλ κατά την επίθεση, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Ανοίγει η Ράφα;

Την Κυριακή, το Ισραήλ δήλωσε ότι θα ανοίξει ξανά το βασικό συνοριακό πέρασμα της Γάζας με την Αίγυπτο, στη Ράφα, μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση για την εύρεση και την επιστροφή του Γκβίλι.

Η ανάκτηση της σορού του Γκβίλι, πέρα από το ίδιο το γεγονός, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ανοίγει τον δρόμο για το Ισραήλ και τη Χαμάς να προχωρήσουν στη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ.

Η δεύτερη φάση έχει ως στόχο την ανοικοδόμηση και την πλήρη αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας. Σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο αφοπλισμός της Χαμάς και άλλων παλαιστινιακών ομάδων.

Το Ισραήλ είχε αντισταθεί στην προώθηση της δεύτερης φάσης, επικαλούμενο το γεγονός ότι δεν είχε βρεθεί ο Γκβίλι.

Η ανακοίνωση των IDF

Σε ανακοίνωσή τους, οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις ανέφεραν:

«Σύμφωνα με τις πληροφορίες και τις πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο Λοχίας (ε.α.) Ραν Γκβίλι… ένας μαχητής κομάντο της Yamam, ηλικίας 24 ετών κατά τη στιγμή του θανάτου του, έπεσε στη μάχη το πρωί της 7ης Οκτωβρίου 2023 και η σορός του απήχθη στη Λωρίδα της Γάζας.

»Οι Ισραηλινές Άμυνες Συμμερίζονται τη θλίψη της οικογένειας. Οι Ισραηλινές Άμυνες θα συνεχίσουν να συνοδεύουν τις οικογένειες και τους επιστραφέντες ομήρους και να ενεργούν για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών του Ισραήλ.

»Με αυτόν (τον Γκβίλι), όλοι οι όμηροι από την περιοχή της Λωρίδας της Γάζας έχουν επιστραφεί».