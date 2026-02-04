Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Γάζας, λέει ο Νετανιάχου

Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα μετάσχει «σε καμιά περίπτωση» στη διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας μετά τον πόλεμο, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Στιβ Γουίτκοφ, που οποίος επισκέπτεται την Ιερουσαλήμ, εν όψει της συνάντησης την Παρασκευή με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, συναντήθηκε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό.

Το γραφείο του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέδωσε ανακοίνωση για τη συνάντηση στην οποία ανέφερε τα εξής: «Ο πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα εμπλακεί σε καμιά περίπτωση».

Η διακυβέρνηση της Γάζας

Στο σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο το οριστικό τέλος του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής, η οποία διοικούσε το έδαφος αυτό έως ότου η Χαμάς πάρει τον έλεγχό του το 2007, παρέμεινε ασαφής.

Η διαχείριση του θύλακα αναμένεται να ανατεθεί προσωρινά στην Εθνική Επιτροπή για τη Διοίκηση της Γάζας. Η επιτροπή αποτελείται από 15 Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και τελεί υπό την αρχή του «Συμβουλίου Ειρήνης». Πρόκειται για σώμα του οποίου προεδρεύει ο Ντόναλντ Τραμπ. Η επιτροπή θα διαχειρίζεται τις τρέχουσες υποθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας, έως ότου η Παλαιστινιακή Αρχή, που διοικείται από τον Μαχμούντ Αμπάς, εφαρμόσει ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων. Ο Μαχμούντ Αμπάς έχει ήδη ανακοινώσει ότι επίκεινται εκλόγες στα παλαιστινιακά εδάφη.

Το σχέδιο Τραμπ αποκλείει από την άλλη πλευρά οποιοδήποτε ρόλο για τη Χαμάς ή τις άλλες ένοπλες παλαιστινιακές παρατάξεις.

Η επίσκεψη Γουίτκοφ

Έπειτα από μια προηγούμενη επίσκεψη στην Ιερουσαλήμ στις 24 Ιανουαρίου, ο Γουίτκοφ συναντήθηκε εκ νέου σήμερα με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου. Τη Δευτέρα άρχισε να επαναλειτουργεί, με πολύ περιορισμένο τρόπο, το συνοριακό πέρασμα της Ράφα μεταξύ της Λωρίδας της Γάζας και της Αιγύπτου.

Κατά τη συνάντησή τους, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός «επανέλαβε την απόλυτη απαίτηση για τον αφοπλισμό της Χαμάς, την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας και την επίτευξη των πολεμικών στόχων πριν από την ανοικοδόμηση», ανακοίνωσε το γραφείο του.

Χθες, Δευτέρα, το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι το λογότυπο της Εθνικής Επιτροπής για τη Διοίκηση της Γάζας (NCAG) περιείχε ένα σύμβολο της Παλαιστινιακής Αρχής, αφήνοντας να εννοηθεί μια σύνδεση μεταξύ των δύο.

«Το Ισραήλ δεν θα δεχτεί τη χρήση ενός συμβόλου της Παλαιστινιακής Αρχής. Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν θα έχει κανένα ρόλο στη διοίκηση της Γάζας», είχε δηλώσει ξανά.

Η NCAG απάντησε σήμερα με ένα μήνυμα που ανάρτησε στην πλατφόρμα X, δηλώνοντας ότι «δοκίμασε μια σειρά σχεδίων» και ότι το λογότυπο θα μπορούσε να τροποποιηθεί. Πρόσθεσε ότι προτεραιότητά της ήταν «η ανθρωπιστική βοήθεια, η πολιτική διοίκηση, η ανοικοδόμηση και ένα βιώσιμο μέλλον για τη Γάζα».

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται καθημερινά για παραβίαση των όρων της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, όπου η ανθρωπιστική κατάσταση παραμένει δραματική για τα δύο και πλέον εκατομμύρια των κατοίκων της.