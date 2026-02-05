newspaper
Σημαντική είδηση:
04.02.2026 | 23:13
Απειλές Τραμπ εναντίον Χαμενεΐ: «Θα έλεγα ότι πρέπει να ανησυχεί πολύ»
Κατ’ όνομα ειρήνη – Η Γάζα, η Ριβιέρα του Τραμπ και οι φόβοι μιας νέας Νάκμπα
Κόσμος 05 Φεβρουαρίου 2026, 06:00

Κατ' όνομα ειρήνη – Η Γάζα, η Ριβιέρα του Τραμπ και οι φόβοι μιας νέας Νάκμπα

Η μερική επαναλειτουργία του συνοριακού περάσματος της Ράφα αποκαλύπτει τα όρια της αμφιλεγόμενης ειρηνευτικής διαδικασίας στη Γάζα

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Spotlight

Σαν ζωτική αρτηρία σε έναν τόπο ερειπίων και θανάτου, όπως είναι πια η ισοπεδωμένη Γάζα, ένας κεντρικός αυτοκινητόδρομος διασχίζει από βορρά προς νότο τον παλαιστινιακό θύλακα, καταλήγοντας στο πέρασμα της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Για τα 2,3 εκατομμύρια Παλαιστίνιους κατοίκους του, ήταν και παραμένει η μόνη πρόσβαση προς τον έξω κόσμο που δεν βρίσκεται υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του Ισραήλ.

Όμως ακόμη και αυτό αμφισβητείται στην πράξη, όπως κατέδειξε η μερική επαναλειτουργία του κομβικού περάσματος από τις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Τα πρώτα 24ωρα ήταν αρκετά για να καταστεί σαφές ότι πρόκειται περισσότερο για μια συμβολική, παρά για ουσιαστική κίνηση από πλευράς του Ισραήλ.

Πρακτικά, συναίνεσε σε ένα από τα τελευταία βήματα της αρχικής φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου Τραμπ με την αβέβαιη συνέχεια, στο φόντο μιας «τρύπιας» εκεχειρίας.

Κάθε διέλευση υπόκειται σε άδεια και αναθεώρηση, με τον πληθυσμό της Γάζας σε πλήρη εξάρτηση από τις αποφάσεις του Ισραήλ.

Στο πέρασμα της Ράφα, οι διαδικασίες κινούνται με εξαντλητικά αργούς ρυθμούς, κυρίως λόγω των αυστηρών ελέγχων που ασκούν οι ισραηλινές αρχές ακόμη και εξ αποστάσεως, με χρήση λογισμικού αναγνώρισης προσώπου, ενώ στην επίβλεψη της όλης διαδικασίας στη μεθόριο συμβάλει ευρωπαϊκή αποστολή.

Οι διελεύσεις επιτρέπονται με προεγκεκριμένες λίστες και με το σταγονόμετρο: 50 ασθενείς ανά ημέρα με έναν ή δύο συνοδούς προς την Αίγυπτο, 50 άτομα προς τη Γάζα.

Ωστόσο μόνο πέντε σοβαρά άρρωστοι και τραυματίες, με δέκα συνοδούς, είχαν μεταφερθεί έως την Τρίτη εκτός του θύλακα για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον άλλοι 18.500 ασθενείς -εκ των οποίων 3.000 παιδιά, σύμφωνα με τη UNICEF- παραμένουν σε δεινή κατάσταση εντός της Λωρίδας της Γάζας.

Άλλοι έχουν σοβαρά τραύματα από τον διετή πόλεμο και άλλοι πάσχουν από χρόνιες παθήσεις, όπως καρκίνο και διαβήτη.

Με τους σημερινούς ρυθμούς, θα χρειαστεί να περάσουν μήνες μέχρι να μεταφερθούν σε αιγυπτιακά νοσοκομεία.

Μια Παλαιστίνια κρατά το παιδί της στην αγκαλιά, καθώς αυτό λαμβάνει θεραπεία στο Νοσοκομείο Μαρτύρων Αλ-Άκσα, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, στις 2 Φεβρουαρίου (REUTERS/Mahmoud Issa)

Επαναλειτουργία για τα μάτια του κόσμου… και του Τραμπ

Το πέρασμα της Ράφα συνδέεται με τη χερσόνησο του Σινά, μια ερημική περιοχή που αποτελεί εστία αστάθειας λόγω της παρουσίας τζιχαντιστικών ομάδων, οι οποίες μάχονται κατά της κυβέρνησης του Καΐρου.

Η περιοχή κοντά στα σύνορα έχει καταστραφεί και είναι έντονα στρατιωτικοποιημένη.

Από την αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων, ασθενοφόρα και ιατρικές ομάδες αναμένουν ώρες κοντά στη διέλευση για να παραλάβουν ασθενείς.

Λόγω των αυστηρών ελέγχων, ωστόσο, ένα ταξίδι που κανονικά διαρκεί ένα μισάωρο μπορεί να ξεπεράσει σε διάρκεια ακόμη και τις πέντε ώρες.

Τα νοσοκομεία της Γάζας εν τω μεταξύ λειτουργούν στο όριο, με περιορισμένους πόρους, εξαντλημένο προσωπικό και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης στο χείλος της κατάρρευσης.

Παρά το υποτιθέμενο τέλος του πολέμου, άλλωστε, οι επιθέσεις των ισραηλινών δυνάμεων δεν έχουν σταματήσει.

Περισσότεροι από 520 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 1.300 έχουν τραυματιστεί στη Γάζα από τον περασμένο Οκτώβριο, εν μέσω εκεχειρίας.

Η ανθρωπιστική κρίση επίσης συνεχίζεται.

Η διέλευση αγαθών ή ανθρωπιστικής βοήθειας δεν προβλέπεται στην παρούσα φάση επαναλειτουργίας του περάσματος της Ράφα.

Όση βοήθεια εισέρχεται από την Αίγυπτο δρομολογείται μέσω του παρακείμενου σημείου διέλευσης Κερέμ Σαλόμ του Ισραήλ.

Παραμένει «σταγόνα στον ωκεανό».

Όταν η ισραηλινή κυβέρνηση Νετανιάχου προανήγγειλε τον Δεκέμβριο ότι θα ξανάνοιγε το πέρασμα της Ράφα, ήθελε επί της ουσίας να φύγουν οι Παλαιστίνιοι από τη Γάζα. Μια νέα Νάκμπα.

Η Αίγυπτος, που φιλοξενεί πάνω από 80 χιλιάδες Παλαιστίνιους πρόσφυγες, είπε ότι το πέρασμα θα ανοίξει μόνο εάν επιτραπεί η κίνηση και προς τις δύο κατευθύνσεις.

Τώρα, περισσότεροι από 30.000 Παλαιστίνιοι λέγεται ότι έχουν δηλώσει στην παλαιστινιακή πρεσβεία στο Κάιρο ότι θέλουν να επιστρέψουν στον θύλακα.

Με το Ισραήλ ωστόσο να επιτρέπει μόνο 50 εισόδους την ημέρα, η επιστροφή θα διαρκέσει σχεδόν δύο χρόνια.

Στην πρώτη ημέρα μερικής επαναλειτουργίας του περάσματος της Ράφα, οι ισραηλινές αρχές επέτρεψαν μόλις σε 12 να περάσουν στη Γάζα.

Έτσι είναι η ειρήνη;

Τυπικά, το πέρασμα της Ράφα θα έπρεπε να είχε ανοίξει πολύ νωρίτερα, στην πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ-Χαμάς, που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, τον περασμένο Οκτώβριο.

Στην πραγματικότητα, τα όπλα δεν έχουν σιγήσει, κυρίως από την πλευρά του Ισραήλ.

Στο μεσοδιάστημα, καθυστερούσε το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα, μέχρι να παραλάβει την τελευταία σορό ομήρου της Χαμάς, όπως είχε συμφωνηθεί.

Ο ισραηλινός στρατός την ανέκτησε στις 26 Ιανουαρίου.

Κατά τα λοιπά, η ειρηνευτική διαδικασία δεν σημειώνει ουσιαστή πρόοδο.

Η μεν Χαμάς συνεχίζει να αρνείται να παραδώσει τα όπλα της.

Το δε Ισραήλ όχι μόνο εξακολουθεί να κατέχει το 53% της Λωρίδας της Γάζας, αλλά -όπως δείχνουν δορυφορικές εικόνες- έχει επεκτείνει την κατοχή, μετακινώντας βαθύτερα την «κίτρινη γραμμή» της συμφωνίας εκεχειρίας.

Πλέον, απειλεί με νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν η Χαμάς δεν αφοπλιστεί οικειοθελώς μέσα στους επόμενους 2 μήνες.

Αυτά, ενώ ο Τραμπ πανηγυρίζει για τη συγκρότηση του αμφιλεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», κηρύσσοντας τον περασμένο μήνα την έναρξη της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου, για τη διακυβέρνηση και ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου παλαιστινιακού θύλακα.

Παρουσίασε μάλιστα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός τα σχέδιά του να μετατρέψει τη Γάζα σε «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής».

Οι υποσχέσεις του στρέφονται σε επενδυτές, όχι στους επιζώντες κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, που ακόμη μένουν σε σκηνές, υπό άθλιες συνθήκες, εσωτερικά εκτοπισμένοι.

Χωρίς περιστροφές, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου -που αρνείται τη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το φιάσκο ασφαλείας της 7ης Οκτωβρίου του 2023, με την επίθεση της Χαμάς- χαρακτήρισε το άνοιγμα του περάσματος της Ράφα «αυστηρά περιορισμένο» και «συμβολικό».

Ενόσω δε ξαναγράφει τους όρους της εκεχειρίας, επανέλαβε ότι δεν θα επιτρέψει τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους, συνεχίζοντας ακάθεκτος, προεκλογικά, τον εποικισμό της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

World
Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Urbain (Euroclear): Τα διεθνή κεφάλαια μετακινούνται από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη λόγω… Τραμπ

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Ευάγγελος Μυτιληναίος: Η Ευρώπη χρειάζεται τώρα λύσεις για ETS και ενέργεια

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
90 δισ. 05.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή
Κόσμος 04.02.26

Το Ιράν ανακοίνωσε πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Σαγιέντ Αμπάς Αραγκτσί, επιβεβαίωσε με ανάρτησή του πως οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ θα διεξαχθούν στο Ομάν την Παρασκευή, διαψεύδοντας αμερικανικό δημοσίευμα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα
Πόλεμος 04.02.26

Ουκρανία: Οι ρωσικές επιθέσεις κατά τρένων σκοτώνουν τη γραμμή ζωής – Απομονώνουν περιοχές από την υπόλοιπη χώρα

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής, ο σιδηρόδρομος στην Ουκρανία παίζει ρόλο ζωτικής σημασίας στην εσπευσμένη απομάκρυνση των αμάχων, τη μεταφορά των στρατευμάτων και των εμπορευμάτων

Σύνταξη
Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα
Ράιαν Ρουθ 04.02.26

Σε ισόβια καταδικάστηκε ο δράστης της απόπειρας δολοφονίας Τραμπ στη Φλόριντα

Ο Ράιαν Ρουθ καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ. Ο κατηγορούμενος εκπροσώπησε τον εαυτό του στη δίκη και αργότερα του ανατέθηκε δικηγόρος από το δικαστήριο

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;
Το μήλον της Έριδος 05.02.26

Θα γινόταν πόλεμος για τη «μαύρη» Ελένη;

Προ των πυλών νέος πολιτισμικός πόλεμος με αφορμή την πληροφορία ότι η Λουπίτα Νιόνγκο θα μπορούσε να υποδυθεί την Ελένη στην «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν - Τρεις άνθρωποι του πολιτισμού σχολιάζουν

Μαίρη Αδαμοπούλου
Δάνεια νόμου Κατσέλη: Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων
Οι κίνδυνοι 05.02.26

Τι θα σήμαινε η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των τόκων στα δάνεια του νόμου Κατσέλη

Η ανησυχία είναι ότι μια αλλαγή για μια κατηγορία δανειοληπτών θα δημιουργήσει νομική βάση ώστε όλοι οι οφειλέτες μη εξυπηρετούμενων δανείων που ρύθμισαν δάνειά τους να ζητήσουν αντίστοιχη μεταχείριση

Άρτεμις Σπηλιώτη
Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms
Πολιτική Προστασία 05.02.26

Κακοκαιρίες στην Αθήνα: Αυτόνομα drones, πολυμορφικά οχήματα, ασκήσεις πεδίου, 3D χαρτογραφήσεις και 2 war rooms

Με ασκήσεις επί χάρτου -για αρχή- και στη συνέχεια και πεδίου, ο Δήμος της Αθήνας αναβαθμίζει τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας στην πρωτεύουσα, την ώρα που η κλιματική κρίση δείχνει ήδη τα δόντια της και οι έντονες κακοκαιρίες χαρακτηρίζουν τον φετινό χειμώνα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες
Κόσμος 05.02.26

Τι φοβούνται οι Ευρωπαίοι; Ο πόλεμος κοντά στα σύνορα κυριαρχεί στις ανησυχίες

Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη, οι Ευρωπαίοι θέλουν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να λάβει μέτρα για τον πληθωρισμό, την απασχόληση και την άμυνα.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας και πολεμικά πλοία με το σύστημα Aegis σε ετοιμότητα
Πολεμικά πλοία 05.02.26

ΝΟΤΑΜ των ΗΠΑ για το FIR Λευκωσίας με τους πυραύλους στραμμένους στο Ιράν

Συνδυασμός NOTAM στο FIR της Λευκωσίας και παρουσίας αμερικανικών πολεμικών πλοίων διαμορφώνει ένα σκηνικό αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας με φόντο τις εξελίξεις στο Ιράν.

Σύνταξη
Ισλαμικό Κράτος: Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του σε Συρία, Ιράκ και Αφρική, σύμφωνα με το ΣΑ του ΟΗΕ
ΣΑ του ΟΗΕ 05.02.26

Ενισχυμένη και πιο σύνθετη η απειλή του Ισλαμικού Κράτους

Το Ισλαμικό Κράτος εκμεταλλεύεται τις πολιτικές μεταβάσεις και τα κενά ασφαλείας σε διάφορες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, ενισχύοντας τη δράση που καθίσταται ολοένα πιο σύνθετη.

Σύνταξη
Σικάγο: Συμμορία «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με πάνω 50 σφαίρες – Νεκρή η μητέρα [Βίντεο]
Κόσμος 05.02.26

Συμμορία στο Σικάγο «γαζώνει» αυτοκίνητο με μωρό στο πίσω κάθισμα με τουλάχιστον 50 σφαίρες - Νεκρή η μητέρα

Οι πρώτες σφαίρες μάλλον υπήρξαν μοιραίες για την οδηγό με το όχημα να χτυπά σε ένα φορτηγάκι, ύστερα η συμμορία ολοκλήρωσε το έργο της «γαζώνοντας» το όχημα με υποπολυβόλα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πυρηνικά όπλα: Παγκόσμια ανησυχία καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ – Ρωσίας για τον έλεγχό τους
Αντόνιο Γκουτέρες 05.02.26

Παγκόσμια ανησυχία για τα πυρηνικά καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας

«Ο κίνδυνος χρήσης πυρηνικών όπλων βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο εδώ και δεκαετίες», προειδοποιεί ο Αντόνιο Γκουτέρες, καθώς έληξε η τελευταία συμφωνία ΗΠΑ - Ρωσίας για τον έλεγχο των πυρηνικών.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Αποφυλάκισε άλλους 17 πολιτικούς κρατούμενους
Σε 4 φυλακές 05.02.26

Αλλες 17 αποφυλακίσεις πολιτικών κρατουμένων στη Βενεζουέλα

Αποφυλακίστηκαν άλλοι τουλάχιστον 17 πολιτικοί κρατούμενοι από τέσσερις φυλακές στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο των απελευθερώσεων που υλοποιεί η υπηρεσιακή κυβέρνηση υπό την πίεση των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Roblox: Η Αίγυπτος προστέθηκε στη λίστα των χωρών που μπλοκάρουν την πρόσβαση στην πλατφόρμα
«Προστασία ανηλίκων» 05.02.26

Η Αίγυπτος μπλοκάρει την πρόσβαση στο Roblox

Η αρμόδια ρυθμιστική αρχή της Αιγύπτου ανακοίνωσε την απαγόρευση της πρόσβασης στην πλατφόρμα Roblox μετά τις εκκλήσεις γερουσιαστών για αυστηρότερο έλεγχο.

Σύνταξη
Παγκράτι: Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα
Παγκράτι 05.02.26

Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο έξω από τράπεζα

Υποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε έξω από υποκατάστημα τράπεζας στο Παγκράτι σήμανε συναγερμό στην αστυνομία, δυνάμεις της οποίας απέκλεισαν τον δρόμο προκειμένου να διενεργηθεί έλεγχος.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μάντσεστερ Σίτι – Νιούκαστλ 3-1: Οι «Πολίτες» αντίπαλοι της Άρσεναλ στον τελικό του League Cup

Η Μάντσεστερ Σίτι δεν άφησε κανένα περιθώριο Νιούκαστλ και μετά το 2-0 του πρώτου ημιτελικού, τη νίκησε και στη ρεβάνς που έγινε στην έδρα της. Στον τελικό θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας
90 δισ. 05.02.26

Το Συμβούλιο της Ευρώπης αποφάσισε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας με την διαδικασία της ενισχυμένης συνεργασίας

Το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την χρηματοδότηση της Ουκρανίας χωρίς ομόφωνη απόφαση. Οι 24 χώρες συμφώνησαν να παρέχουν 2 έως 3 δισ. ευρώ τον χρόνο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Μπενίτεθ: «Δεν μπορώ να πιστέψω πώς έγινε αυτό το πέναλτι – Δεν πρέπει να τα παρατήσουμε»

Μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον ΠΑΟΚ με 1-0 για τον πρώτο ημιτελικό του Κυπέλλου, ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως η ομάδα του είχε τον έλεγχο του αγώνα, αλλά πλήρωσαν ένα αχρείαστο πέναλτι.

Σύνταξη
Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)
Ποδόσφαιρο 05.02.26

Στα ημιτελικά του Κυπέλλου με buzzer beater η Μπιλμπάο του Βαλβέρδε (2-1) – Πρόκριση και για Σοσιεδάδ (3-2)

Ο Γουίλιαμς πέτυχε «χρυσό» γκολ στο 96′ και η Αθλέτικ Μπιλμπάο προκρίθηκε στα ημιτελικά του Copa Del Rey με το 2-1 επί της Βαλένθια – Πέρασε και η Σοσιεδάδ με φοβερή ανατροπή στο τέλος κόντρα στην Αλαβές (3-2).

Σύνταξη
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

