Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ – Κλειστό το πέρασμα στη Ράφα για τους τραυματίες
Κόσμος 04 Φεβρουαρίου 2026, 12:49

Γάζα: Τουλάχιστον 20 νεκροί από επιθέσεις του Ισραήλ – Κλειστό το πέρασμα στη Ράφα για τους τραυματίες

Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις, αυξάνονται τα θύματα στη Γάζα - Οι IDF κατεδαφίζουν σπίτια και υποδομές

Νεκτάριος Δαργάκης
ΕπιμέλειαΝεκτάριος Δαργάκης
A
A
Όσο περνούν οι ώρες αυξάνονται τα θύματα από τις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί να αφοπλιστεί αφού κάνει λόγο για συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας από την πλευρά του Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε στο Al Jazeera πως η οργάνωση ενημερώθηκε ότι η απομάκρυνση των ασθενών και των τραυματιών μέσω του περάσματος στη Ράφα έχει ακυρωθεί για σήμερα.

Τουλάχιστον 20 είναι οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις, με τα δύο τελευταία θύματα να καταγράφονται μετά από πλήγματα στον καταυλισμό εκτοπισμένων στην αλ-Μαουάσι.

Άλλοι 12 τραυματίστηκαν από τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σημειώνει ότι ένας από αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν τραυματιοφορέας και μέλος της.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

Ο στρατός του Ισραήλ καταστρέφει κτίρια στην πόλη της Γάζας

Το Al Jazeera, που επικαλείται πηγές, γράφει ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιχειρήσεις κατεδάφισης κτιρίων και υποδομών σε περιοχές που ελέγχει ανατολικά από τη γειτονιά Τουφάχ στην πόλη της Γάζας.

Η ισραηλινή Haaretz αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πρόσφατα σημεία συλλογής οπλισμού κατά μήκος της Κίτρινης Γραμμής, σηματοδοτώντας την περιοχή όπου η Χαμάς αναμένεται να παραδώσει τα όπλα της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί να αφοπλιστεί αφού κάνει λόγο για συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας από την πλευρά του Ισραήλ.

Δείτε σχετικό χάρτη:

Πηγή: Al Jazeera

Macro
Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Πληθωρισμός: Στο 2,8% στην Ελλάδα τον Ιανουάριο

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Metlen: Συμφωνία με Schroders Greencoat για τη πώληση χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα
inTickets 04.02.26

Άλμα προς την Ελευθερία: Η παράσταση για τη ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ επιστρέφει στην Αθήνα

Η παράσταση «φαινόμενο» για την ζωή του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, με πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές σε όλο τον κόσμο, έρχεται στις 25 και 26 Απριλίου στο Θέατρο Κάτια Δανδουλάκη.

Σύνταξη
Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ
Σχέδιο DAIDS 04.02.26

Η ΕΕ εργάζεται για να ασφαλίσει τα αμυντικά δεδομένα της από τις ΗΠΑ

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο Euractiv, οι Βρυξέλλες διερευνούν τρόπους ώστε οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών-μελών να μπορούν να ανταλλάσσουν δεδομένα με ασφάλεια. Αλλά χωρίς εμπλοκή των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων
Κόσμος 04.02.26

Μία νέα θεωρία αλλάζει όσα πιστεύαμε για το Τρίγωνο των Βερμούδων

Η θεωρία για το Τρίγωνο των Βερμούδων δεν περιλαμβάνει εξωγήινους, πύλες ή κατάρες, αλλά φυσικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν επικίνδυνες συνθήκες για σύντομο χρονικό διάστημα

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον στο Αμπού Ντάμπι για τον τερματισμό του πολέμου
Στο Αμπού Ντάμπι 04.02.26

Νέος γύρος συνομιλιών Μόσχας, Κιέβου και Ουάσινγκτον για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Συνεχίζονται οι τριμερείς συνομιλίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποφέρει αποτέλεσμα - Τι ζήτησε ο Ντόναλντ Τραμπ από τον Βλαντίμιρ Πούτιν

Σύνταξη
Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι
Royal Lodge 04.02.26

Ο πρώην πρίγκιπας Άντριου εγκαταλείπει το Ουίνδσορ εν μέσω νέας έντασης στο σκάνδαλο Έπσταϊν και ισχυρισμών για το Παλάτι

Η αποχώρηση του πρώην πρίγκιπα Άντριου από το Royal Lodge στο Ουίνδσορ και η μετακόμισή του στο Σάντρινγκαμ συμπίπτουν με την αναζωπύρωση της υπόθεσης Έπσταϊν και νέους ισχυρισμούς που αγγίζουν το Παλάτι του Μπάκιγχαμ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει
New START 04.02.26

New START: H τελευταία συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ-Ρωσίας λήγει, και ένας κόσμος χωρίς πυρηνικό έλεγχο επιστρέφει

Η new START, η μόνη εναπομείνασα πυρηνική συνθήκη μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει την Πέμπτη. Μπορεί να επιταχυνθεί σύντομα ένας νέος αγώνας εξοπλισμών;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν
Κόσμος 04.02.26

Τα ΗΑΕ υπόσχονται 500 εκατ. δολάρια για ανθρωπιστική βοήθεια στο Σουδάν

Ο πόλεμος στο Σουδάν, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους κι έχει ξεριζώσει κάπου 11 εκατομμύρια κατοίκους, προκαλώντας «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο»

Σύνταξη
Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν
Δύο βασικοί στόχοι 04.02.26

Οι New York Times αποκαλύπτουν τα σχέδια της Ουάσιγκτον για την Τεχεράνη – Οι στόχοι του Τραμπ εντός του Ιράν

Η στόχευση του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν έχει αλλάξει. Οι στρατιωτικές επιλογές που έχει ξεπερνούν τα σχέδια που εξέταζε όταν ήταν σε εξέλιξη οι κινητοποιήσεις κατά της κυβέρνησης στην Τεχεράνη.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Εθνικό Απολυτήριο: Τι αλλάζει – Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις
Εννιάμηνη διαβούλευση 04.02.26

Τι αλλάζει στο Εθνικό Απολυτήριο - Οι πέντε θεματικοί πυλώνες της πρότασης του υπ. Παιδείας και οι αντιδράσεις

Η βασική αλλαγή στο Εθνικό Απολυτήριο έγκειται στο ότι η εισαγωγή στα ΑΕΙ δεν θα εξαρτάται αποκλειστικά από έναν γραπτό διαγωνισμό, αλλά από τη συνολική παρουσία του μαθητή στο Λύκειο

Σύνταξη
Καιρός: Έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ- Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ
Πορτοκαλί προειδοποίηση 04.02.26

Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού - Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με ανέμους ως 9 μποφόρ από το βράδυ

Πρόσκαιρη επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός - Η ΕΜΥ εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο με την ένδειξη πορτοκαλί προειδοποίηση για καταιγίδες, ανέμους έως 9 μποφόρ και χαλάζι

Σύνταξη
Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι
Πολιτική 04.02.26

Κικίλιας για ναυάγιο στη Χίο: Ανείπωτη θλίψη – Εχθροί της χώρας οι σύγχρονοι λαθρέμποροι

Την θλίψη του για την τραγωδία στη Χίο, εξέφρασε ο Βασίλης Κικίλιας - «Η Πολιτεία επιδεικνύει και θα επιδείξει μηδενική ανοχή» απέναντι στα κυκλώματα των διακινητών

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για Χίο: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σακελλαρίδης: Οι ισχυρισμοί του Λιμενικού είναι τόσο πειστικοί, όσο του Τραμπ για τις δολοφονίες της ICE

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης σημειώνει ότι μετά την εκατόμβη νεκρών στο ναυάγιο της Πύλου, η κυβέρνηση φέρει την ευθύνη για την τραγωδία στη Χίο - «Θα χορτάσουμε ασφάλεια με τους θανάτους των μεταναστών»

Σύνταξη
Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Κατηγορητήριο-καταπέλτης για τον Ηλιόπουλο

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ κλήθηκε σε απολογία με δυο άρθρα. Το ένα προβλέπει απαγόρευση εισόδου στο γήπεδο από 2-6 μήνες και το άλλο (με τον τίτλο παραγράφου «επεισόδια σε βάρος αξιωματούχων αγώνα. Άσκηση βίας») μέχρι πέντε έτη. Δίωξη και από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα

Βάιος Μπαλάφας
Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 04.02.26

Πειθαρχική δίωξη σε Ηλιόπουλο και ΑΕΚ

Πειθαρχική δίωξη ασκήθηκε τόσο στην ΠΑΕ ΑΕΚ όσο και στον ιδιοκτήτη της, Μάριο Ηλιόπουλο, για όσα δήλωσε μετά το πρόσφατο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Σύνταξη
Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία
Επιστήμες 04.02.26

Γρίπη D και κορονοϊός των σκύλων – Νέοι αναδυόμενοι ιοί αναγνωρίστηκαν ως απειλή για τη δημόσια υγεία

Οι δύο ιοί έχουν προκαλέσει σποραδικά κρούσματα σε Ασία και ΗΠΑ, μέχρι στιγμής όμως δεν δείχνουν να έχουν αποκτήσει την ικανότητα ευρείας μετάδοσης μεταξύ ανθρώπων.

Σύνταξη
Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα
Αναγκάζομαι να τοποθετηθώ 04.02.26

Ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ επικρίνει τον τρόπο που οι Μπέκαμ εκθέτουν την οικογένεια στη δημοσιότητα

Για πρώτη φορά δημόσια τοποθετήθηκε ο πατέρας της Νίκολα Πελτζ για τη ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον τρόπο που η υπόθεση παίρνει διαστάσεις στη δημοσιότητα και δηλώνοντας τη στήριξή του στον Μπρούκλιν και τον γάμο του.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίησή τους
Τρανταχτά παραδείγματα 04.02.26

Πέντε φορές που επιχειρήθηκε η πολιτική αξιοποίηση των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων

Οι φετινοί Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες θα φιλοξενηθούν σε Μιλάνο και Κορτίνα ντ' Αμπέτσο - Η αξιοποίηση της διοργάνωσης από τον Χίτλερ μέχρι τους Ρίγκαν και Πούτιν

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»
Νέα παρέμβαση 04.02.26

Αλέξης Τσίπρας: «Διαφάνεια», για πραγματικά διαυγείς δημόσιες δαπάνες, χωρίς «παραθυράκια»

Ο Αλέξης Τσίπρας υλοποιεί τη δέσμευσή του για εξέλιξη της «Διαύγειας» που θα διασφαλίζει πραγματική διαφάνεια σε κάθε δημόσια δαπάνη. Προαναγγέλλει την «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ» την νέα ψηφιακή πλατφόρμα, που θα ανιχνεύει και όσα δεν μπορεί σήμερα η Διαύγεια.

Σύνταξη
Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες
«Όχι άλλοι νεκροί στο Αιγαίο» 04.02.26

Κινητοποιήσεις στη Χίο για το «έγκλημα» με 15 νεκρούς μετανάστες

«Δεν θα δεχθούμε ως κανονικότητα το Αιγαίο να γεμίζει νεκρούς», τονίζουν οι κάτοικοι στη Χίο - Απαιτείται η πλήρης διερεύνηση του συμβάντος, που οδήγησε στον θάνατο 15 πρόσφυγες - μετανάστες

Σύνταξη
Κοζάνη: Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό
Στην Κοζάνη 04.02.26

Στο νοσοκομείο δύο ηλικιωμένες έπειτα από επεισοδιακό καυγά που κατέληξε σε ξυλοδαρμό

Οι δύο οικογένειες φέρονται να έχουν «διαφορές» από το παρελθόν - Το επεισόδιο στην Κοζάνη ξεκίνησε από μια έντονη λογομαχία αλλά τα πράγματα ξέφυγαν όταν ο σύζυγος της μιας επιτέθηκε στην άλλη

Σύνταξη
Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό
Πολιτική Γραμματεία 04.02.26

Σφοδρά πυρά Ανδρουλάκη: Ο Μητσοτάκης δεν ανέλαβε προχθές – Υπονόμευσε τους θεσμούς, κάνει συνταγματικό λαϊκισμό

Δριμεία επίθεση στον πρωθυπουργό εξαπέλυσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με την ακρίβεια, δεν σέβεται το Σύνταγμα, εξαπατά τους πολίτες με τη θέση του για το άρθρο 86, επί ημερών του οι πολίτες έχουν από τους μικρότερους μισθούς στην Ευρώπη, ανέφερε

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων
Οικονομικές Ειδήσεις 04.02.26

Έρχονται πρόστιμα έως 1.000 ευρώ για χιλιάδες κατόχους οχημάτων - Σε ποιες περιπτώσεις αφορούν

Πώς θα ελέγξετε εάν το όχημά σας εντοπίζεται σε παράβαση - Οι περιπτώσεις που τα πρόστιμα διπλασιάζονται και επιβάλλονται περαιτέρω κυρώσεις, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ

Σύνταξη
Τετάρτη 04 Φεβρουαρίου 2026
