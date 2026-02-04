Όσο περνούν οι ώρες αυξάνονται τα θύματα από τις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Η Χαμάς έχει αρνηθεί να αφοπλιστεί αφού κάνει λόγο για συνεχείς παραβιάσεις της εκεχειρίας από την πλευρά του Ισραήλ

Την ίδια στιγμή, εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου δήλωσε στο Al Jazeera πως η οργάνωση ενημερώθηκε ότι η απομάκρυνση των ασθενών και των τραυματιών μέσω του περάσματος στη Ράφα έχει ακυρωθεί για σήμερα.

Τουλάχιστον 20 είναι οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις, με τα δύο τελευταία θύματα να καταγράφονται μετά από πλήγματα στον καταυλισμό εκτοπισμένων στην αλ-Μαουάσι.

Άλλοι 12 τραυματίστηκαν από τις συγκεκριμένες επιθέσεις.

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σημειώνει ότι ένας από αυτούς που σκοτώθηκαν ήταν τραυματιοφορέας και μέλος της.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The day isn’t even half over, yet more than 20 Palestinians have already been killed in the Gaza Strip amid ongoing Israeli bombing. Among the latest victims is paramedic Hussein Al-Samiri, who was killed on duty when Israeli forces struck a tent in Al-Mawasi, west of Khan… pic.twitter.com/RR48l4z1b5 — Quds News Network (@QudsNen) February 4, 2026

Ο στρατός του Ισραήλ καταστρέφει κτίρια στην πόλη της Γάζας

Το Al Jazeera, που επικαλείται πηγές, γράφει ότι ο ισραηλινός στρατός πραγματοποίησε επιχειρήσεις κατεδάφισης κτιρίων και υποδομών σε περιοχές που ελέγχει ανατολικά από τη γειτονιά Τουφάχ στην πόλη της Γάζας.

Η ισραηλινή Haaretz αναφέρει ότι ο ισραηλινός στρατός γνωστοποίησε πρόσφατα σημεία συλλογής οπλισμού κατά μήκος της Κίτρινης Γραμμής, σηματοδοτώντας την περιοχή όπου η Χαμάς αναμένεται να παραδώσει τα όπλα της στη Διεθνή Δύναμη Σταθεροποίησης, σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ.

Δείτε σχετικό χάρτη: