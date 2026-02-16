newspaper
Σημαντική είδηση:
15.02.2026 | 22:05
Νεκρός ισοβίτης από πυροβολισμό στις φυλακές Δομοκού – Βαρυποινίτης ο δράστης
Γάζα: Τουλάχιστον 12 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Επλήγη και σκηνή εκτοπισμένων
Κόσμος 16 Φεβρουαρίου 2026, 04:15

Γάζα: Τουλάχιστον 12 νεκροί από ισραηλινούς βομβαρδισμούς – Επλήγη και σκηνή εκτοπισμένων

Και σκηνή εκτοπισμένων επλήγη στη Γάζα, στη διάρκεια των ισραηλινών βομβαρδισμών που σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους σε όλο τον θύλακο.

Σύνταξη
Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε χθες Κυριακή ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σκότωσαν τουλάχιστον 12 ανθρώπους σε όλο τον θύλακο, ενώ ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι αντέδρασε σε «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, μερικές ώρες προτού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαιτήσει τον «πλήρη και άμεσο» αφοπλισμό της Χαμάς (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Το Ισραήλ και το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, έπειτα από δυο χρόνια καταστροφικού πολέμου.

Τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπάλια «ενώ κοιμούνταν έξω, στον δρόμο»

Η πολιτική προστασία, οργάνωση άμεσης βοήθειας που αναφέρεται στις αρχές της Χαμάς, ανέφερε πως βομβαρδισμός έπληξε σκηνή εκτοπισμένων στον τομέα όπου βρίσκεται η Τζαμπάλια (βόρεια), σκοτώνοντας πέντε ανθρώπους.

Αλλο πλήγμα σκότωσε επίσης πέντε ανθρώπους στη Χαν Γιούνις (νότια). Αλλοι δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν στην πόλη της Γάζας και στη Μπέιτ Λάχια (βόρεια), πάντα κατά την πολιτική προστασία.

Τα νοσοκομεία Σίφα στην πόλη της Γάζας και Νάσερ στη Χαν Γιούνις επιβεβαίωσαν πως παρέλαβαν επτά πτώματα.

«Το Ισραήλ δεν καταλαβαίνει τι είναι κατάπαυση του πυρός, ή ανακωχή. Εχει κηρυχθεί ανακωχή εδώ και μήνες, αλλά μας βομβαρδίζουν, λένε το ένα και κάνουν το άλλο», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Οσάμα Αμπού Ασκαρ, ανιψιός του οποίου σκοτώθηκε χθες.

Κατά τον ίδιο, τέσσερις άμαχοι σκοτώθηκαν στον καταυλισμό προσφύγων στην Τζαμπάλια «ενώ κοιμούνταν έξω, στον δρόμο».

Στη Χαν Γιούνις, δεκάδες Παλαιστίνιοι συγκεντρώθηκαν στο νοσοκομείο Νάσερ για να θρηνήσουν συγγενείς τους, τα πτώματα των οποίων ήταν τυλιγμένα σε λευκά νεκρικά σάβανα, σύμφωνα με πλάνα που τράβηξαν εικονολήπτες του AFP.

«Στοχοποιούνται εκτοπισμένοι»

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε ότι διεξήγαγε πλήγματα αφού εντόπισε «οπλισμένους τρομοκράτες που καλύπτονταν» αφού «πιθανόν είχαν βγει από υπόγειες εγκαταστάσεις» στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια).

Κάνοντας λόγο για «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, πρόσθεσε πως οι άνδρες αυτοί είχαν περάσει τη λεγόμενη κίτρινη γραμμή, που χωρίζει τις περιοχές που κατέχει ακόμη από τον υπόλοιπο θύλακο.

Το να «στοχοποιούνται εκτοπισμένοι μέσα στις σκηνές τους είναι σοβαρή παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», αντέτεινε από την άλλη εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Χαζέμ Κάσεμ.

Παρότι συνεχίζουν να καταγράφονται σχεδόν καθημερινά ανταλλαγές πυρών στη Λωρίδα της Γάζας, η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε στα μέσα Φεβρουαρίου πως ξεκινά η λεγόμενη δεύτερη φάση του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που υποτίθεται ότι θα βάλει οριστικό τέλος στον πόλεμο.

Προβλέπει προοδευτική απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Λωρίδα της Γάζας, τον αφοπλισμό της Χαμάς — το κίνημα απορρίπτει το ενδεχόμενο —, την ανάπτυξη Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ΔΔΣ) και ανοικοδόμηση. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να κατέχει πάνω από τον μισό θύλακο.

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ απαίτησε χθες την «πλήρη και άμεση» αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς, στο πλαίσιο της δεύτερης φάσης του σχεδίου του.

 Αναστολή δραστηριοτήτων

«Είναι πολύ σημαντικό η Χαμάς να τηρήσει τη δέσμευσή της να προχωρήσει σε πλήρη και άμεση αποστρατιωτικοποίηση», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ρεπουμπλικάνος μέσω Truth Social, διαβεβαιώνοντας ακόμη ότι τα μέλη του «συμβουλίου ειρήνης» του θα ανακοινώσουν, την ερχόμενη Πέμπτη 19η Φεβρουαρίου στην Ουάσιγκτον, πως κατανέμουν 5 δισεκατομμύρια δολάρια για την ανοικοδόμηση του θυλάκου, ο οποίος υπέστη πελώρια καταστροφή στον πόλεμο.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) έκανε γνωστό πως αποφάσισε στα τέλη Ιανουαρίου να αναστείλει δραστηριότητές της που δεν κρίνει απόλυτα απαραίτητες στο νοσοκομείο Νάσερ, από τα μεγαλύτερα του θυλάκου, αφού ασθενείς και μέλη του προσωπικού της διαπίστωσαν την παρουσία «ενόπλων, ενίοτε μασκοφόρων».

Η MSF ανέφερε χθες στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει ποιοι ήταν οι ένοπλοι, ενώ από την πλευρά του το Ισραήλ κατηγόρησε τη Χαμάς, για νιοστή φορά, ότι χρησιμοποιεί νοσοκομεία για στρατιωτικούς σκοπούς.

«Επειτα από υπερβολικά πολύ καιρό, η MSF επιτέλους παραδέχθηκε αυτό που το Ισραήλ έλεγε εξαρχής: η Χαμάς χρησιμοποιεί το νοσοκομείο Νάσερ ως βάση τρομοκρατών», ανέφερε ο COGAT, οργανισμός του υπουργείου Αμυνας του Ισραήλ αρμόδιος για τις παλαιστινιακές πολιτικές υποθέσεις. Η Χαμάς απορρίπτει τις κατηγορίες αυτής της φύσης.

Συνολικά, 601 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου τέθηκε σε εφαρμογή η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός τον Οκτώβριο, σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ. Στην άλλη πλευρά, ο ισραηλινός στρατός λέει ότι έχει υποστεί τέσσερις απώλειες.

Επειτα από τέσσερις και πλέον μήνες ανακωχής, η Λωρίδα της Γάζας παραμένει βυθισμένη σε μείζονα ανθρωπιστική κρίση.

Πηγή: ΑΠΕ

Ελ Σαλβαδόρ: Διαδήλωση συγγενών φυλακισμένων εναντίον των ομαδικών δικών
Συγγενείς φυλακισμένων 16.02.26

Διαδηλώνουν ενάντια στις ομαδικές δίκες στο Ελ Σαλβαδόρ

Πορεία διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στο Σαν Σαλβαδόρ συγγενείς φυλακισμένων, εκφράζοντας την ανησυχία τους για τις μαζικές, ομαδικές δίκες, που θα οδηγήσουν στην καταδίκη αθώων, όπως καταγγέλλουν.

Σύνταξη
Τουρκία: Διέγραψαν μήνυμα με την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ λόγω «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν
Τουρκική προεδρία 16.02.26

Περίεργη διαγραφή μηνύματος για την αναβολή επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ

Μήνυμα της τουρκικής προεδρίας που αναφερόταν στην αναβολή της επίσκεψης Ερντογάν στα ΗΑΕ εξαιτίας «προβλήματος υγείας» του Αλ Ναχιάν διεγράφη σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι
Περιμένουν επιβεβαίωση 16.02.26

ΗΠΑ: Το FBI ανέκτησε DNA από γάντι που βρέθηκε κοντά στο σπίτι της απαχθείσας Νάνσι Γκάθρι

Η σημαντική εξέλιξη έρχεται καθώς οι αρχές επιβολής του νόμου συγκεντρώνουν περισσότερα πιθανά στοιχεία για την εξαφάνιση της Νάνσι Γκάθρι. Η ηλικιωμένη γυναίκα αναζητείται για τρίτη εβδομάδα.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά
Κόσμος 15.02.26

Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κατεστραμμένη καρδιά φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο - Τι ζητά η μητέρα του άτυχου παιδιού

Σύνταξη
Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου
Μέση Ανατολή 15.02.26

Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου

Τους όρους του Ισραήλ, στη διαπραγμάτευση στην οποία δεν συμμετέχει, έθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τραμπ, αναφορικά με ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967
«Σοβαρή κλιμάκωση» 15.02.26

Το Ισραήλ ενέκρινε την καταχώρηση εκτάσεων στη Δυτική Όχθη ως «κρατική περιουσία» για πρώτη φορά από το 1967

«Ζούμε την προσάρτηση αυτή τη στιγμή που μιλάμε», λέει αναλυτής για την κατάσταση στη Δυτική Όχθη μετά την απόφαση της κυβέρνησης του Ισραήλ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ
Στηρίζει Όρμπαν 15.02.26

Ο Ρούμπιο στην Κεντρική Ευρώπη για να ενισχύσει τους δεσμούς με τους ομοϊδεάτες του Τραμπ

Τη Σλοβακία και την Ουγγαρία επισκέπτεται ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ. Ο Μάρκο Ρούμπιο διατυμπάνισε ότι η Κεντρική Ευρώπη είναι παράδειγμα του πώς οι ΗΠΑ θα ασχοληθούν με την Ευρώπη και τον κόσμο.

Σύνταξη
Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες
Μεσολάβηση Ομάν 15.02.26

Ιράν: Την Τρίτη ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ – Αναχώρησαν για Γενεύη οι αντιπροσωπείες

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν αναχώρησε για τη Γενεύη, όπου θα διεξαχθεί ο νέος γύρος διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό του πρόγραμμα. «Ήδη ταξιδεύουν», δήλωσε για τους Γουίτοκφ-Κούσνερ ο Ρούμπιο.

Σύνταξη
Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ
Στην ΚΟΕΣ 16.02.26

Χάρης Δούκας: Το συνέδριο του Μαρτίου είναι η τελευταία ευκαιρία για επανεκκίνηση και λύτρωση του ΠΑΣΟΚ

Ο Χάρης Δούκας τονίζει ξανά ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να πει «όχι σε κυβερνητική συνεργασία με τη ΝΔ» - Ο πολιτικός λόγος του κόμματος πρέπει να έχει σαφείς αιχμές, υπογραμμίζει

Σύνταξη
Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Νάπολι-Ρόμα 2-2: Ο Αλισον Σάντος έκανε ντεμπούτο με γκολ και έδωσε βαθμό στους γηπεδούχους

Ντεμπούτο στη Serie A με γκολ έκανε ο Αλισον Σάντος ο οποίος ισοφάρισε (2-2, στο 83’) και αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή για τη Νάπολι. Ο Τσιμίκας, για τη Ρόμα, μπήκε στο ματς στο 72’.

Σύνταξη
Ιταλία: Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά
Κόσμος 15.02.26

Έκκληση στον Πάπα απευθύνει η μητέρα του παιδιού στο οποίο μεταμοσχεύθηκε κατεστραμμένη καρδιά

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, η κατεστραμμένη καρδιά φέρεται να μεταφέρθηκε από τη βόρεια Ιταλία μέχρι την Νάπολη με ξηρό αντί για κανονικό πάγο - Τι ζητά η μητέρα του άτυχου παιδιού

Σύνταξη
Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);
Πολιτική 15.02.26

Ετοιμάζει η Ελλάδα αποστολή δυνάμεων στη Γάζα στο πλαίσιο της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF);

Σειρά αντιδράσεων προκαλούν δημοσιεύματα που θέλουν την Ελλάδα να στέλνει δυνάμεις σταθεροποίησης στη Γάζα, ενώ αρμόδιες πηγές επιμένουν πως τέτοια απόφαση δεν υπάρχει ακόμα. Τι θα απαντήσει η κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου
Μέση Ανατολή 15.02.26

Νετανιάχου: Η συμφωνία των ΗΠΑ με το Ιράν προϋποθέτει διάλυση των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου

Τους όρους του Ισραήλ, στη διαπραγμάτευση στην οποία δεν συμμετέχει, έθεσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Τραμπ, αναφορικά με ενδεχόμενη συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Σύνταξη
«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του
Δείτε αναλυτικά 15.02.26

«Το ΥΠΠΟ οφείλει να αποκτήσει άμεσα τις φωτογραφίες της εκτέλεσης των 200», λέει ο σύλλογος υπαλλήλων του

«Το υπουργείο Πολιτισμού, ως καθ' ύλην αρμόδιο, οφείλει να επέμβει», σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Ενιαίος Σύλλογος Υπαλλήλων ΥΠΠΟ Αττικής, Στερεάς και Νήσων

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)
Ποδόσφαιρο 15.02.26

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νοvibet: Ο Τούπτα κάνει το 0-1 και «παγώνει» τη Λεωφόρο (vid)

Ο Τούπτα έφυγε εξαιρετικά στην πλάτη της πράσινης άμυνας, για να βγει τετ α τετ με τον Λαφόν και με υποδειγματικό πλασέ θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Παναθηναϊκού για το 1-0.

Σύνταξη
Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times
«Ύμνος» 15.02.26

Όλοι προσπάθησαν να με σπάσουν – Η Ζιζέλ Πελικό στους New York Times

Στην καρδιά της μεγαλύτερης δίκης για μαζικό βιασμό στη Γαλλία, η Ζιζέλ Πελικό στέκεται όρθια, περιγράφοντας πώς ο άνθρωπος που λάτρευε επί μισό αιώνα μετέτρεψε τη ζωή της σε ένα εφιαλτικό σκηνικό προδοσίας και κακοποίησης. Και όμως, έχει ελπίδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα
«Οδός Ηρώων» 15.02.26

Καισαριανή: Η Ματωμένη Πρωτομαγιά του 1944 – Η μνήμη από τα ναζιστικά αντίποινα

Η Πρωτομαγιά του 1944 είναι ένα από τα συνταρακτικά γεγονότα της ναζιστικής κατοχή στην Ελλάδα. Όταν 200 κομμουνιστές εκτελέστηκαν στην Καισαριανή σε αντίποινα για τον θάνατο Γερμανών αξιωματικών.

Σύνταξη
ΚΕΦΙΜ: Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά – Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης
Εικόνα από τα προσεχώς 15.02.26

Συνταγματική αναθεώρηση με τη συναίνεση σε ιστορικά χαμηλά - Κατρακυλά ο βαθμός σύγκλισης

Στη σημερινή πολιτική συγκυρία, η πρωτοβουλία της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση δέχεται σφοδρά πυρά από το σύνολο της αντιπολίτευσης. Η κριτική επεκτείνεται στις πραγματικές προθέσεις του Μαξίμου, με τους επικριτές να κάνουν λόγο για μια διαδικασία «κομμένη και ραμμένη» στα μέτρα της ΝΔ σε μια εποχή που η νομοθετική συναίνεση βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2004.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
