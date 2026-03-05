Λίγο μετά την έναρξη των αμερικανο-ισραηλινών επιθέσεων στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου 2026 – με πυραύλους που στόχευαν πόλεις σε όλη τη χώρα, ορισμένοι από τους οποίους σκότωσαν τον ανώτατο ηγέτη αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ – ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι στόχος ήταν να καταστρέψει τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τεχεράνης και να οδηγήσει σε αλλαγή κυβέρνησης.

Χαρακτηρίζοντας την επιχείρηση ως πόλεμο απελευθέρωσης, ο Τραμπ κάλεσε τους Ιρανούς να «αναλάβουν την κυβέρνησή» τους.

Μόνο τις πρώτες ημέρες, το Ισραήλ έριξε πάνω από 2.000 βόμβες σε ιρανικούς στόχους, τις μισές συγκριτική με την 12ήμερη σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν τον Ιούνιο του 2025. Εν τω μεταξύ, οι έντονοι βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στόχευσαν τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν, καθώς και τοποθεσίες βαλλιστικών πυραύλων και αεράμυνας.

Η καταστροφή είναι πραγματική. Όμως, οι μελετητές των διεθνών σχέσεων γνωρίζουν και επισημαίνουν ότι η καταστροφή δεν είναι το ίδιο με την πολιτική επιτυχία. Και η ιστορική καταγραφή των βομβαρδιστικών εκστρατειών των ΗΠΑ με στόχο την αλλαγή καθεστώτος δείχνει ότι το χάσμα μεταξύ των δύο – το σημείο στο οποίο οι εκστρατείες στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη σταμάτησαν – είναι εκεί όπου οι πόλεμοι πεθαίνουν.

Η καταστροφή δεν είναι στρατηγική

Δεκαετίες μελετών που χρονολογούνται από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο σχετικά με τη χρήση της αεροπορικής δύναμης για την επιβολή πολιτικών αλλαγών έχουν δημιουργήσει μια σταθερή διαπίστωση: Οι βομβαρδισμοί μπορούν να υποβαθμίσουν τη στρατιωτική ικανότητα και να καταστρέψουν τις υποδομές, αλλά δεν κάνουν τις κυβερνήσεις πιο συνεργάσιμες με τον εισβολέα.

Τα πολιτικά αποτελέσματα απαιτούν πολιτικές διαδικασίες – διαπραγματεύσεις, οικοδόμηση θεσμών, νόμιμες μεταβάσεις εξουσίας.

Οι βόμβες δεν μπορούν να δημιουργήσουν τίποτα από αυτά. Αντίθετα, αυτό που δημιουργούν αξιόπιστα είναι η καταστροφή – και η καταστροφή δημιουργεί τη δική της δυναμική: συσπείρωση μεταξύ του πληθυσμού, κενά εξουσίας, ριζοσπαστικοποίηση και κύκλοι αντιποίνων.

Το αμερικανικό ρεκόρ το επιβεβαιώνει. Το 2003, η κυβέρνηση του Τζορτζ Μπους (του νεότερου) ξεκίνησε την επιχείρηση «Σοκ και Δέος» στο Ιράκ, με ρητό στόχο την αλλαγή καθεστώτος. Ο στρατιωτικός στόχος επιτεύχθηκε σε εβδομάδες. Ο πολιτικός στόχος δεν επιτεύχθηκε ποτέ.

Η απόφαση των ΗΠΑ να διαλύσουν τον ιρακινό στρατό δημιούργησε ένα κενό που καλύφθηκε όχι από δημοκρατικούς μεταρρυθμιστές, αλλά από σεχταριστικές πολιτοφυλακές και, τελικά, τον ISIS. Το νέο καθεστώς δεν ήταν φιλικό προς τα αμερικανικά συμφέροντα. Επηρεάστηκε βαθιά από το Ιράν.

Το 2011, υπενθυμίζει ανάλυση του Conversation, η κυβέρνηση Ομπάμα ηγήθηκε μιας αεροπορικής εκστρατείας του ΝΑΤΟ στη Λιβύη, που γρήγορα επεκτάθηκε από την προστασία των πολιτών σε αλλαγή καθεστώτος. Ο Μουαμάρ Καντάφι ανατράπηκε και σκοτώθηκε.

Αλλά δεν υπήρχε σχέδιο για πολιτική μετάβαση. Το χάος και η πολιτική αστάθεια διατηρήθηκαν από τότε. Ερωτηθείς ποιο ήταν το «χειρότερο λάθος» του ως πρόεδρος, ο Μπαράκ Ομπάμα απάντησε: «Πιθανώς, αποτυγχάνοντας να σχεδιάσουμε για την επόμενη μέρα – αυτό που πιστεύω ότι ήταν το σωστό να κάνουμε, με την επέμβαση στη Λιβύη». Η Λιβύη παραμένει ένα αποτυχημένο κράτος σήμερα.

Η επέμβαση έστειλε επίσης ένα ισχυρό μήνυμα στις χώρες που επιδιώκουν πυρηνικά όπλα: ο Καντάφι είχε διαλύσει το πυρηνικό του πρόγραμμα το 2003. Οκτώ χρόνια αργότερα, το ΝΑΤΟ κατέστρεψε το καθεστώς του.

Ακόμη και το Κοσσυφοπέδιο, που συχνά αναφέρεται ως ιστορία επιτυχίας της καταναγκαστικής αεροπορικής ισχύος, υπονομεύει την όλη υπόθεση. Εβδομήντα οκτώ ημέρες βομβαρδισμών του ΝΑΤΟ δεν ανάγκασαν από μόνες τους τον Σλόμπονταν Μιλόσεβιτς, πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, να αποσυρθεί.

Αυτό που άλλαξε ήταν η αξιόπιστη απειλή μιας χερσαίας εισβολής, σε συνδυασμό με την απόσυρση της διπλωματικής υποστήριξης από την Ρωσία. Το πολιτικό αποτέλεσμα – αμφισβητούμενος κρατισμός, συνεχιζόμενες εθνοτικές εντάσεις – δεν είναι σχεδόν η σταθερή διακυβέρνηση που υπόσχεται η αεροπορική δύναμη.

Το μοτίβο είναι συνεπές: Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγχέουν επανειλημμένα την απαράμιλλη ικανότητά τους να καταστρέφουν από αέρος με την ικανότητα να υπαγορεύουν πολιτικά αποτελέσματα.

Γιατί αυτός ο πόλεμος;

Οι πρόσφατες επιθέσεις των ΗΠΑ στο Ιράν εγείρουν ένα θεμελιώδες ερώτημα: Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν αυτό τον πόλεμο;

Η κυβέρνηση έχει διακηρύξει την αλλαγή καθεστώτος ως στόχο της, δικαιολογώντας την εκστρατεία με βάση το πυρηνικό πρόγραμμα και τις πυραυλικές δυνατότητες του Ιράν.

Αλλά για αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα διεξάγνταν διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, μέρες πριν από τα χτυπήματα. Και ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν είπε στο NBC ότι οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε μια συμφωνία. Μετά, έπεσαν οι βόμβες.

Το Ιράν δεν επιτέθηκε στην Αμερική. Και αυτή τη στιγμή δεν έχει την ικανότητα να απειλήσει την «αμερικανική πατρίδα». Αυτό που απειλεί το Ιράν είναι η περιφερειακή στρατιωτική κυριαρχία του Ισραήλ και ο πραγματικός στόχος του Τελ Αβίβ είναι να εξουδετερώσει έναν αντίπαλο που οδηγεί αυτή την επιχείρηση.

Το Ισραήλ στόχευσε 30 ανώτερους Ιρανούς ηγέτες στα εναρκτήρια πλήγματα. Ισραηλινοί αξιωματούχοι την περιέγραψαν ως προληπτική επίθεση για την «άρση των απειλών για το κράτος του Ισραήλ». Οι αναλυτές βλέπουν τη στρατηγική λογική αυτών των δολοφονιών σαν τακτική του Ισραήλ, ενώ οι Αμερικανοί είναι εκείνοι που απορροφούν το κόστος.

Οι στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στο Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιορδανία και την Σαουδική Αραβία δέχτηκαν πυραύλους από το Ιράν. Τα μέλη των αμερικανικών δυνάμεων βρίσκονται σε κίνδυνο – έξι έχουν ήδη σκοτωθεί – όχι επειδή το Ιράν τους επιτέθηκε, αλλά επειδή ο Τραμπ τούς δέσμευσε στον πόλεμο κάποιου άλλου χωρίς σαφές αποτέλεσμα.

Κάθε καταναγκαστικό βήμα σε αυτή τη σύγκρουση – από την αποχώρηση του 2018 από τη συμφωνία για τα πυρηνικά, μέχρι τη δολοφονία του Κασέμ Σουλεϊμανί το 2020, του πιο ισχυρού στρατιωτικού διοικητή του Ιράν, και τα χτυπήματα του Ιουνίου 2025 – πλαισιώθηκε ως επαναφορά της αμερικανικής ισχύος.

Καθεμία παρήγαγε το αντίθετο, ωστόσο, εξαλείφοντας διπλωματικές οδούς και επιταχύνοντας τις ίδιες τις απειλές που σκόπευε να συγκρατήσει.

Το καθεστώς δεν είναι ένας άνθρωπος

Τα χτυπήματα «αποκεφαλισμού» προϋποθέτουν ότι η απομάκρυνση ενός ηγέτη αφαιρεί το εμπόδιο στην πολιτική αλλαγή. Ωστόσο, το πολιτικό σύστημα του Ιράν είναι θεσμικό – το Συμβούλιο των Φύλων, η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων και οι Φρουροί της Επανάστασης επιβίωσαν για τέσσερις δεκαετίες.

Το σύστημα έχει μηχανισμούς διαδοχής, αλλά σχεδιάστηκαν για τακτικές μεταβάσεις, όχι για ενεργό βομβαρδισμό. Η ομάδα που είναι πιο πιθανό να καλύψει το κενό είναι οι Φρουροί της Επανάστασης, των οποίων το θεσμικό συμφέρον έγκειται στην κλιμάκωση.

Υπάρχει μια βαθύτερη ειρωνεία. Οι μεγαλύτερες διαδηλώσεις από το 1979 σάρωσαν το Ιράν πριν από λίγες εβδομάδες. Μια γνήσια, εγχώρια αντιπολίτευση μεγάλωνε. Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ έχουν σχεδόν καταστρέψει τις προοπτικές αυτού του κινήματος.

Δεκαετίες έρευνας σχετικά με τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης γύρω από τη σημαία – η τάση των πληθυσμών να ενώνονται πίσω από την κυβέρνησή τους, όταν δέχονται επίθεση από μια ξένη δύναμη – επιβεβαιώνουν ότι οι εξωτερικές επιθέσεις συγχωνεύουν καθεστώς και έθνος, ακόμη και όταν οι πολίτες περιφρονούν τους ηγέτες τους.

Οι Ιρανοί που φώναζαν «θάνατος στον δικτάτορα» βλέπουν τώρα ξένες βόμβες να πέφτουν στις πόλεις τους κατά τη διάρκεια του ραμαζανιού, ακούγοντας αναφορές για περισσότερα από 100 παιδιά που σκοτώθηκαν σε επίθεση σε ένα σχολείο θηλέων.

Η έκκληση του Τραμπ προς τους Ιρανούς να «πάρουν τον έλεγχο της μοίρας» τους απηχεί ένα γνωστό μοτίβο. Το 1953, η CIA ανέτρεψε τον δημοκρατικά εκλεγμένο πρωθυπουργό του Ιράν στο όνομα της ελευθερίας. Αυτό έφερε τον Σάχη, ενώ η βάναυση βασιλεία του Σάχη οδήγησε στην Ιρανική Επανάσταση το 1979, και η επανάσταση οδήγησε στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν που τώρα βομβαρδίζεται.

Τι ακολουθεί; Και ποια εγγύηση υπάρχει ότι πως ό,τι προκύψει θα είναι πιο φιλικό προς το Ισραήλ ή τις Ηνωμένες Πολιτείες;

Πώς μοιάζει η επιτυχία;

Αυτή είναι η ερώτηση που κανείς στην Ουάσινγκτον δεν έχει απαντήσει. Εάν ο στόχος είναι η αλλαγή καθεστώτος, ποιος κυβερνά 92 εκατομμύρια ανθρώπους μετά;

Εάν ο στόχος είναι η σταθερότητα, γιατί οι αμερικανικές βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή απορροφούν πυραύλους;

Δεν υπάρχει αμερικανική θεωρία για το πολιτικό τελικό παιχνίδι στο Ιράν – μόνο μια θεωρία καταστροφής. Αυτή η θεωρία έχει δοκιμαστεί στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Λιβύη και στο ίδιο το Ιράν τους προηγούμενους οκτώ μήνες. Έχει αποτύχει κάθε φορά, όχι λόγω κακής εκτέλεσης, αλλά επειδή η προϋπόθεση είναι ελαττωματική.

Η αεροπορική επίθεση μπορεί να καταστρέψει την υποδομή μιας κυβέρνησης. Δεν μπορεί να οικοδομήσει την πολιτική τάξη που πρέπει να την αντικαταστήσει. Το Ιράν, με τις εξελιγμένες στρατιωτικές, σχεδόν πυρηνικές δυνατότητές του, τα δίκτυα πληρεξουσίων που εκτείνονται στην περιοχή και ένα καθεστώς που μαρτύρησε τώρα από ξένες επιθέσεις, πιθανότατα δεν θα είναι η εξαίρεση.

Το σύνταγμα των ΗΠΑ απαγορεύει τη δολοφονία ξένων ηγετών και αντ’ αυτού το Ισραήλ σκότωσε τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, όπως υποστηρίζουν οι Αμερικανοί, ενώ πολεμικά αεροσκάφη των ΗΠΑ γέμισαν τους ουρανούς. Η Ουάσινγκτον χαρακτήρισε το αποτέλεσμα ελευθερία, αλλά δεν απάντησε στη μόνη ερώτηση που έχει σημασία: Τι ακολουθεί;