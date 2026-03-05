«Εμπόλεμη ζώνη» χαρακτηρίστηκε το Στενό του Ορμούζ – Τι σημαίνει για ναυτικούς

Τα στενό του Ορμούζ, ο Περσικός Κόλπος και ο Κόλπος του Ομάν χαρακτηρίστηκαν σήμερα από τον ναυτιλιακό τομέα ως «ζώνη πολεμικών επιχειρήσεων». Αυτό δίνει σε χιλιάδες ναυτικούς, εγκλωβισμένους στην περιοχή, το δικαίωμα να ζητήσουν επαναπατρισμό με έξοδα των πλοιοκτητών – μια πρωτόγνωρη πρόκληση για την ασφάλεια και τη λογιστική υποστήριξη.

Σύμφωνα με τη συμφωνία της Διεθνούς Ομοσπονδίας Εργαζομένων στις Μεταφορές (ITF) με εταιρείες εμπορικής ναυτιλίας στο διεθνές φόρουμ IBF, οι ναυτικοί μπορούν να αρνηθούν να ταξιδέψουν στην περιοχή. Ο επαναπατρισμός γίνεται με έξοδα της εταιρείας και αποζημίωση δύο βασικών μισθών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ναυτιλίας (OMI) εκτιμά ότι στον Κόλπο έχουν εγκλωβιστεί 20.000 ναυτικοί και 15.000 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων. Η περιοχή είχε ήδη χαρακτηριστεί «ζώνη υψηλού κινδύνου» δύο ημέρες μετά τα πρώτα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, σύμφωνα με το ΑΠΕ. Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι «ελέγχουν πλήρως» το στενό του Ορμούζ, κρίσιμη διάβαση για τη μεταφορά υδρογονανθράκων.

Ναυτικοί μπορούν να ζητήσουν τον επαναπατρισμό τους

Ο χαρακτηρισμός ως «εμπόλεμη ζώνη» δίνει στους ναυτικούς ανώτατο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με τους κανονισμούς, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να αρνηθούν την επιβίβαση, να επαναπατριστούν και να λάβουν μπόνους και αποζημιώσεις.

«Για ένα πλήρωμα 25 ατόμων, χρειάζεστε τουλάχιστον 16 για ασφαλή πλεύση», εξήγησε ο Στίβεν Κότον, γενικός γραμματέας της ITF. Το κλείσιμο του εναέριου χώρου περιορίζει δραστικά τις επιλογές επαναπατρισμού.

«Ο ασφαλέστερος τρόπος για να προστατευθούν οι ναυτικοί είναι η αποκλιμάκωση και η επιστροφή στη διπλωματία», τόνισαν διεθνείς οργανισμοί.

Από το Σάββατο έχουν καταγραφεί επτά περιστατικά στο στενό του Ορμούζ, με δύο νεκρούς και έξι τραυματίες. Σήμερα, ισχυρή έκρηξη σε δεξαμενόπλοιο ανοιχτά του Κουβέιτ προκάλεσε διαρροή πετρελαίου, αλλά το πλήρωμα είναι ασφαλές, σύμφωνα με την UKTMO.

«Πέρα από τις οικονομικές συνέπειες, πρόκειται για ανθρωπιστικό ζήτημα. Καμία επίθεση σε αθώους ναυτικούς δεν δικαιολογείται», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΜΙ, Αρσένιο Ντομίνγκες.