«Η υπομονή έχει και τα όρια της» είπε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ στο διάγγελμά του

Η Χεζμπολάχ συμφώνησε σε μια διπλωματική λύση με την κυβέρνηση του Λιβάνου, δήλωσε ο γενικός γραμματέας της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, προσθέτοντας ότι «η υπομονή έχει τα όριά της και το λιβανικό κράτος πρέπει να ενεργήσει με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα».

Ο Κασέμ είπε ότι καθήκον του Λιβάνου είναι να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα για να σταματήσει τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ σημείωσε ότι από το Σάββατο, το Ισραήλ έχει καταστρέψει σπίτια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στον προηγούμενο πόλεμο. Πάνω από 89.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τον νότιο τμήμα της χώρας.

«Ο εκτοπισμός είχε ως στόχο να δημιουργήσει ρήξη μεταξύ της Χεζμπολάχ και του λαού, αλλά ο λαός γνωρίζει ότι ο εκτοπισμός συνέβη μετά την ισραηλινή επιθετικότητα», δήλωσε ο Κασέμ.

«Εμείς και ο λαός βρισκόμαστε στο ίδιο μέτωπο και η ενότητά μας είναι αυτή που τους νίκησε στην προηγούμενη εκστρατεία», τόνισε ο Κασέμ.

Σύμφωνα με τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ δεν αποτελεί απάντηση στην εκτόξευση ρουκετών από τον Λίβανο, αλλά μια προμελετημένη επιθετική ενέργεια, τονίζοντας ότι περισσότεροι από 40 Λιβανέζοι σκοτώθηκαν στις πρώτες 48 ώρες.

Ο Κασέμ πρόσθεσε ότι η λιβανική κυβέρνηση είναι υπεύθυνη έναντι του Λιβάνου – και όχι για την εφαρμογή των αποφάσεων των ΗΠΑ ή του Ισραήλ – και ότι όσο υπάρχει κατοχή, «η αντίσταση και τα όπλα της είναι νόμιμο δικαίωμα από νομική, διεθνή και συνταγματική άποψη και σύμφωνα με τη δήλωση της κυβέρνησης».

Δείτε σχετική ανάρτηση: