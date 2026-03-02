Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται η Γαλλία φαίνεται όλο και πιο διατεθειμένη να συμμετάσχει ενεργά στη σύγκρουση, παρά τις εκκλήσεις της για αποκλιμάκωση και τις αναφορές στο Διεθνές Δίκαιο.
Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο Παρίσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη» να υπερασπιστεί τις χώρες του Κόλπου και την Ιορδανία απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν, εάν χρειαστεί.
«Στις συμμαχικές χώρες που έχουν στοχοποιηθεί σκόπιμα από τους πυραύλους και τα drones των Φρουρών της Επανάστασης και έχουν εμπλακεί σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξαν – τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Ιράκ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν και την Ιορδανία – η Γαλλία εκφράζει την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της και είναι έτοιμη… να συμμετάσχει στην υπεράσπισή τους».
Ο Μπαρό ανέφερε επίσης ότι 400.000 Γάλλοι βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και ότι η Γαλλία θα αναλάβει δράση για επαναπατρισμούς, όταν αυτοί θα είναι εφικτοί και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μεταξύ των Γάλλων.
Επίθεση στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ
Ο ίδιος επιτέθηκε στο Ιράν λέγοντας ότι για την επίτευξη της αποκλιμάκωσης είναι αναγκαίες οι μεγάλης κλίμακας αλλαγές στη χώρα. Ανέφερε πως το καθεστώς του Ιράν υπήρξε κίνδυνος για την παγκόσμια σταθερότητα και τον λαό του ενώ σε μία αιχμή προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ είπε ότι η λύση έπρεπε να βρεθεί μέσω των διεθνών οργανισμών.
Αναφορικά με τις εξελίξεις στον Λίβανο που από τα ξημερώματα έχουν σκοτωθεί πάνω από 30 άνθρωποι από ισραηλινές επιθέσεις, ο γάλλος ΥΠΕΞ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι έκανε «λάθος» να εμπλακεί στον πόλεμο αναφερόμενος στις ρουκέτες που είχε προηγουμένως εκτοξεύσει η λιβανέζικη οργάνωση προς το Ισραήλ.
Το Ισραήλ πλέον δηλώνει ότι εξετάζει χερσαία επίθεση στον Λίβανο.
Χθες υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle και η ομάδα κρούσης του μετακινούνται εσπευσμένα από την Βαλτική όπου είχαν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, εξαιτίας των γεγονότων στο Ιράν.
