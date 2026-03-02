newspaper
Δευτέρα 02 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 11:53
Επίδομα Παιδιού Α21: Πότε πληρώνεται – Η ημερομηνία και τα ποσά ανά παιδί
Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ
Κόσμος 02 Μαρτίου 2026, 12:03

Γαλλία: Δηλώνει την ετοιμότητά της να υπερασπιστεί τις «συμμαχικές» χώρες του Κόλπου – «Λάθος» η εμπλοκή της Χεζμπολάχ

Η Γαλλία, όπως η Βρετανία και η Γερμανία, μιλούν μεν για την ανάγκη αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή αλλά αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετάσχουν ενεργά στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται η Γαλλία φαίνεται όλο και πιο διατεθειμένη να συμμετάσχει ενεργά στη σύγκρουση, παρά τις εκκλήσεις της για αποκλιμάκωση και τις αναφορές στο Διεθνές Δίκαιο.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε σήμερα στο Παρίσι δήλωσε ότι η χώρα του είναι «έτοιμη» να υπερασπιστεί τις χώρες του Κόλπου και την Ιορδανία απέναντι στις επιθέσεις του Ιράν, εάν χρειαστεί.

«Στις συμμαχικές χώρες που έχουν στοχοποιηθεί σκόπιμα από τους πυραύλους και τα drones των Φρουρών της Επανάστασης και έχουν εμπλακεί σε έναν πόλεμο που δεν επέλεξαν – τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Ιράκ, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ, το Ομάν και την Ιορδανία – η Γαλλία εκφράζει την πλήρη υποστήριξη και αλληλεγγύη της και είναι έτοιμη… να συμμετάσχει στην υπεράσπισή τους».

Ο Μπαρό ανέφερε επίσης ότι 400.000 Γάλλοι βρίσκονται σε επικίνδυνες περιοχές και ότι η Γαλλία θα αναλάβει δράση για επαναπατρισμούς, όταν αυτοί θα είναι εφικτοί και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μεταξύ των Γάλλων.

Επίθεση στο Ιράν και τη Χεζμπολάχ

Ο ίδιος επιτέθηκε στο Ιράν λέγοντας ότι για την επίτευξη της αποκλιμάκωσης είναι αναγκαίες οι μεγάλης κλίμακας αλλαγές στη χώρα. Ανέφερε πως το καθεστώς του Ιράν υπήρξε κίνδυνος για την παγκόσμια σταθερότητα και τον λαό του ενώ σε μία αιχμή προς το Ισραήλ και τις ΗΠΑ είπε ότι η λύση έπρεπε να βρεθεί μέσω των διεθνών οργανισμών.

Αναφορικά με τις εξελίξεις στον Λίβανο που από τα ξημερώματα έχουν σκοτωθεί πάνω από 30 άνθρωποι από ισραηλινές επιθέσεις, ο γάλλος ΥΠΕΞ κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι έκανε «λάθος» να εμπλακεί στον πόλεμο αναφερόμενος στις ρουκέτες που είχε προηγουμένως εκτοξεύσει η λιβανέζικη οργάνωση προς το Ισραήλ.

Το Ισραήλ πλέον δηλώνει ότι εξετάζει χερσαία επίθεση στον Λίβανο.

Χθες υπήρξαν δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles De Gaulle και η ομάδα κρούσης του μετακινούνται εσπευσμένα από την Βαλτική όπου είχαν αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, εξαιτίας των γεγονότων στο Ιράν.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοιξε με βουτιά λόγω Ιράν

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ανοιξε με βουτιά λόγω Ιράν

Κόσμος
Στο τραπέζι και χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο, λέει το Ισραήλ

Στο τραπέζι και χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο, λέει το Ισραήλ

inWellness
inTown
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Κουβέιτ: Συνετρίβησαν αμερικανικά αεροσκάφη – Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ
Δείτε βίντεο 02.03.26 Upd: 10:06

Πολλά αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ- Καπνός υψώνεται στην περιοχή που βρίσκεται η πρεσβεία των ΗΠΑ

Το Ιράν συνεχίζει να επιτίθεται σε αμερικανικές βάσεις στα κράτη της περιοχής - Αμερικανικά αεροσκάφη συνετρίβησαν στο Κουβέιτ - «Σώοι οι πιλότοι»

Σύνταξη
Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης
Κόσμος 02.03.26

Χριστοδουλίδης μετά την πρόσκρουση drone στη βάση στο Ακρωτήρι: Δεν θα αποτελέσουμε μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σε μήνυμά του, ο Νίκος Χριστοδουλίδη διαμήνυσε πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν προτίθεται να αποτελέσει μέρος οποιασδήποτε στρατιωτικής επιχείρησης. Ξεκαθάρισε μάλιστα σημειώνοντας ότι «παραμένουμε προσηλωμένοι στον ανθρωπιστικό ρόλο τον οποίο υπηρετήσαμε όλο αυτό το διάστημα»

Σύνταξη
Στο τραπέζι και χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο, λέει το Ισραήλ – Ιρανικό πλήγμα στην Aramco στη Σαουδική Αραβία
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 02.03.26 Upd: 10:13

Στο τραπέζι και χερσαία επιχείρηση στο Λίβανο, λέει το Ισραήλ – Ιρανικό πλήγμα στην Aramco στη Σαουδική Αραβία

Εξαπλώνεται η φωτιά που άναψε στη Μέση Ανατολή, η επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν με τον Τραμπ να βλέπει 4 εβδομάδες πολέμου και το Ισραήλ να σφυροκοπά Τεχεράνη και Βηρυτό - Το Ιράν συνεχίζει να χτυπά αμερικανικές εγκαταστάσεις σε χώρες του Κόλπου σε αντίποινα για τον θάνατο του Χαμενεΐ - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»
Κόσμος 02.03.26

Λευκωσία για την επίθεση στη βρετανική στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι: «Περιορισμένες ζημιές»

«Οι αρμόδιες αρχές ενεργοποίησαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας και παρακολουθούν την κατάσταση σε συνεχή συντονισμό με τη βρετανική κυβέρνηση όσο και με τη διοίκηση των βρετανικών βάσεων» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κύπρου Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης για την επίθεση στη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι

Σύνταξη
Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό
Πόλεμος ή Ειρήνη 02.03.26

Η αβάσταχτη… υποκρισία της Δύσης για τον ιρανικό λαό

Προσπαθώντας να δικαιολογήσουν τον πόλεμο που ξεκίνησαν το Ισραήλ και οι ΗΠΑ εις βάρος του Ιράν, το φιλοδυτικό αίσθημα καταφεύγει σε δικαιολογίες. Με πρώτη την υπεράσπιση των γυναικών και των δικαιωμάτων

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής
Μέση Ανατολή 02.03.26

Επίθεση στο Ιράν – Γιατί η απόφαση του Τραμπ ίσως αποδειχθεί η χειρότερη στην ιστορία της εξωτερικής πολιτικής

Όταν ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την επίθεση στο Ιράν, λίγοι αναρωτήθηκαν γιατί δεν του δόθηκε το Νόμπελ Ειρήνης. H απόφαση αυτή ίσως αποδειχθεί χειρότερη και από τον πόλεμο του Μπους στο Ιράκ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ιράν: Ο Μόντι παροτρύνει τον Νετανιάχου να βάλει «γρήγορα» τέλος στον πόλεμο
Τηλεφωνική συνομιλία 02.03.26

Μόντι προς Νετανιάχου: Τέλειωσε «γρήγορα» τον πόλεμο

«Η Ινδία επαναλαμβάνει ότι είναι ανάγκη να υπάρξει το ταχύτερο τερματισμός των εχθροπραξιών», αναφέρει ο Ναρέντρα Μόντι, ο οποίος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Ιράν: Η Χεζμπολά άνοιξε μέτωπο από τον Λίβανο κατά του Ισραήλ
Λίβανος 02.03.26

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ

Η Χεζμπολά μπαίνει στον πόλεμο κατά του Ισραήλ, επιβεβαιώνοντας πως επιτέθηκε με «ομοβροντία πυραύλων και σμήνος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων» εναντίον στόχων στην επικράτειά του.

Σύνταξη
Ιράν: Τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου απειλούν να ανταποδώσουν τα πλήγματα που δέχτηκαν
Κοινή ανακοίνωση 02.03.26

Τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου απειλούν να ανταποδώσουν τα πλήγματα του Ιράν

Τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου διαμηνύουν ότι τα μέτρα που θα λάβουν για την ασφάλειά τους δεν εξαιρούν το ενδεχόμενο ανταπόδοσης των πληγμάτων που δέχτηκαν από το Ιράν.

Σύνταξη
Ιράν: Επιστολή στον ΟΗΕ για την «εγκληματική πράξη» ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του ανώτατου ηγέτη
Από ΗΠΑ - Ισραήλ 02.03.26

Επιστολή Ιράν στον ΟΗΕ για την «εγκληματική πράξη» κατά του Χαμενεΐ

Το Ιράν χαρακτηρίζει, σε επιστολή προς τον ΟΗΕ, «δειλή τρομοκρατική πράξη» τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, που «συνιστά άμεση επίθεση κατά των θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου».

Σύνταξη
Ιράν: «Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», λέει ο ΥΠΕΞ του Ομάν
Μπαντρ Αλμπουσάιντι 02.03.26

«Η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή»

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: η πόρτα της διπλωματίας παραμένει ανοικτή», διαβεβαιώνει ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, ο οποίος διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις συνομιλίες ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Σύνταξη
Το εμβόλιο του έρπητα ζωστήρα «ελιξίριο» ενάντια στη γήρανση
Επιθυμητή παρενέργεια 02.03.26

Ποιο γνωστό εμβόλιο βρέθηκε να επιβραδύνει τη γήρανση

Μεγάλη αμερικανική μελέτη έδειξε ότι εκτός από την προστασία που προσφέρει ενάντια στον έρπητα συμβάλλει και στην επιβράδυνση της βιολογικής γήρανσης στα ηλικιωμένα άτομα

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ
Πολιτική 02.03.26

Τα ευχολόγια περί σεβασμού του διεθνούς δικαίου από την ΕΕ προς το Ιράν – Κουβέντα για ΗΠΑ και Ισραήλ

Η ΕΕ ψέγει το Ιράν και το διεθνές δίκαιο εμφανίζεται πιο αδύναμο από ποτέ. Τι έθιξε ο Γεραπετρίτης στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.03.26

Τα τρία «μέτωπα» του ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές και το «σφυροκόπημα» του Ανδρουλάκη προς τον Μητσοτάκη

Με τριπλή θεσμική παρέμβαση, το ΠΑΣΟΚ επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο την υπόθεση των υποκλοπών μετά και την απόφαση του μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, εντείνοντας το «πρέσινγκ» απέναντι στο Μέγαρο Μαξίμου. Πού στοχεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης και ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις της Χαριλάου Τρικούπη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ
Μεξικό 02.03.26

«Λα Χέφα»: Η σύζυγος του δολοφονημένου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο και οι γυναίκες στο επίκεντρο των καρτέλ

Ο «Ελ Μέντσο» μπορεί να συμβόλιζε τη βίαιη ισχύ και τη δημόσια εικόνα του καρτέλ, αλλά η Ροζαλίντα Γκονζάλεζ Βαλένθια φέρεται να διαχειριζόταν τη σιωπηλή οικονομική μηχανή που το κρατούσε ζωντανό

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)
Άλλα Αθλήματα 02.03.26

Καραλής: «Μου δίνει τεράστια δύναμη ο πατέρας μου και ο κόσμος, ακόμη δεν έχω συνειδητοποιήσει τι έχω κάνει» (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής μίλησε στο MEGA μετά την ιστορική επίδοση του 6.17 στο άλμα επί κοντώ και εξέφρασε τη χαρά του, αλλά και τη μεγάλη στήριξη που έχει από τον πατέρα του και τον κόσμο.

Σύνταξη
+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027
Τα Νέα της Αγοράς 02.03.26

+100 Υποτροφίες απο την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το Ακαδημαϊκό Έτος 2026-2027

Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών: «Στηρίζουμε τη νέα γενιά αποφασιστικά, προασπίζοντας τη δύναμη της γνώσης και της αριστείας ως θεμέλιο προόδου για την πατρίδα και τον Ελληνισμό»

Σύνταξη
Κύπρος: Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια – Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση
Βίντεο με την πτώση drone 02.03.26

Κλειστά σχολεία στο Ακρωτήρι και οδηγίες για τα καταφύγια - Τι λένε οι Βρετανοί για το χτύπημα στη βάση στην Κύπρο

Σε συναγερμό τέθηκαν οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι έπειτα από πτώση στρατιωτικού drone στον αεροδιάδρομο - Η Κυπρός δηλώνει ότι δεν αποτελεί μέρος στρατιωτικής επιχείρησης

Σύνταξη
Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;
Θεές 02.03.26

Γιατί κανείς δε μπορεί να σταματήσει να μιλάει για το δίδυμο Rosalía και Björk επί σκηνής των BRIT Awards 2026;

Η εμφάνιση της Rosalía στα BRIT Awards 2026 ήταν μία από τις πιο αναμενόμενες της φετινής τελετής, ωστόσο η παρουσία της συνεργάτιδά της, τραγουδίστριας και συνθέτριας Björk, ήταν έκληξη -Οι δύο ερμήνευσαν το hit τους «Berghain».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Υποκλοπές: Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους – Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων
Ελλάδα 02.03.26

«Αδυναμία των θεσμών να κάνουν την δουλειά τους» - Τι λέει ο δικηγόρος των θυμάτων των παρακολουθήσεων

«Οι υποκλοπές με Predator γινόταν σε συνεργασία των ιδιωτών με στελέχη των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών» - Για τις σχέσεις κυβερνητικών στελεχών με τους καταδικασμένους ιδιώτες μιλά ο Ζαχαρίας Κεσσές

Σύνταξη
SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ
«Ζέσταμα» πριν τα Όσκαρ 02.03.26

SAG Awards 2026: Η κυριαρχία του Sinners, η επέλαση της Τζέσι Μπάκλεϊ, η αποθέωση της Κάθριν Ο’ Χάρα και η συγκίνηση του Χάρισον Φορντ

Το βράδυ της Κυριακής ο κόσμος του θεάματος πραγματοποίησε τον τελευταίο του μεγάλο σταθμό πριν τα Όσκαρ, με την τελετή των SAG Awards 2026 και έβαλε φωτιά στη «μάχη» για το χρυσό αγαλματάκι στις 15 Μαρτίου

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου
Ελλάδα 02.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα 2 Μαρτίου για να ξέρετε σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά - Ποιους Αγίους τιμά η Εκκλησία, η ιστορία του βίου τους.

Σύνταξη
Γιάννης Μπεχράκης: Μανάδες
Διαμαρτυρία 02.03.26

Γιάννης Μπεχράκης: Αδικία

Ο πόνος και τα δάκρυα των μανάδων έχουν την ίδια δύναμη και το ίδιο χρώμα

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά
Ελλάδα 02.03.26

Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών: Σας ευχαριστούμε που κρατάτε τα όνειρα των 57 αγγέλων μας ζωντανά

«Σας ευχαριστούμε. Γιατί με τη δική σας συγκλονιστική παρουσία, αποδείξατε πως τίποτε δεν ξεχάστηκε και κανένας δεν λησμονήθηκε» αναφέρει ο Σύλλογος συγγενών θυμάτων Τεμπών

Σύνταξη
