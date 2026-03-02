Ιράν: Τα αραβικά βασίλεια του Κόλπου απειλούν να ανταποδώσουν τα πλήγματα που δέχτηκαν
Τα μέλη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου διαμηνύουν ότι τα μέτρα που θα λάβουν για την ασφάλειά τους δεν εξαιρούν το ενδεχόμενο ανταπόδοσης των πληγμάτων που δέχτηκαν από το Ιράν.
Οι κυβερνήσεις των κρατών του Κόλπου καταδίκασαν χθες Κυριακή τα «αδικαιολόγητα» πλήγματα του Ιράν εναντίον τους, διαμηνύοντας ότι επιφυλάσσονται του «δικαιώματός τους να (τα) ανταποδώσουν» (φωτογραφία του Reuters/Mohammed Salem, επάνω, από την ιρανική πυραυλική επίθεση στην Ντόχα του Κατάρ).
Τα μέλη του ΣΣΚ θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα μη εξαιρουμένου του ενδεχομένου «ανταπόδοσης της επίθεσης» από το Ιράν
Η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Ομάν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, με κοινή ανακοίνωσή τους διά του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), περιφερειακού οργανισμού υπό την ηγεσία του Ριάντ, έπειτα από έκτακτη συνεδρίαση υπουργικού συμβουλίου χθες, τόνισαν ότι «υπό το φως αυτής της αδικαιολόγητης επίθεσης του Ιράν εναντίον των χωρών του ΣΣΚ, θα λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προασπίσουν την ασφάλεια και τη σταθερότητά (τους) και για να προστατεύσουν τα εδάφη, τους πολίτες και τους κατοίκους τους», μη εξαιρουμένου του ενδεχομένου «ανταπόδοσης της επίθεσης».
Οπως είχε προειδοποιήσει, σε αντίποινα για τους βομβαρδισμούς που εξαπολύουν εναντίον του οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ από το Σάββατο, το Ιράν επιτέθηκε επανειλημμένα στο Ισραήλ και σε κράτη του Κόλπου με πυραύλους και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα.
Οι στόχοι
Οι περισσότερες από αυτές τις ενέργειες στην περίπτωση των χωρών του Κόλπου είχαν στόχο αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή εγκαταστάσεις χρησιμοποιούμενες από τις ΗΠΑ.
