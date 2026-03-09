Η Χεζμπολά ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα ότι έχει εμπλακεί σε μάχες με ισραηλινές ειδικές δυνάμεις που μεταφέρθηκαν με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο, περνώντας τα σύνορα με τη Συρία, εν μέσω πολέμου ανάμεσα στο σιιτικό κίνημα που πρόσκειται στο Ιράν και το Ισραήλ.

Μαχητές της Χεζμπολά «ενεπλάκησαν σε μάχη» εναντίον ισραηλινών ελικοπτέρων στον ανατολικό Λίβανο

🇱🇧🇮🇱Al-Manar reports that Hezbollah struck an Israeli helicopter during ongoing clashes in Nabi Chit, Bekaa Valley, eastern Lebanon. pic.twitter.com/BBKHOJzDEb — 🇧🇷🇮🇹 Gabriel Ferrigno | Geopolitics (@bielferrigno) March 8, 2026

Το κίνημα ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι εντόπισε «την παρείσφρηση περίπου 15 ελικοπτέρων του ισραηλινού εχθρού» από τη συριακή πλευρά των συνόρων στον ανατολικό Λίβανο.

Μαχητές της Χεζμπολά «ενεπλάκησαν σε μάχη εναντίον των ελικοπτέρων και των δυνάμεων που παρεισέφρησαν με επαρκείς δυνάμεις» και «οι συγκρούσεις» συνεχίζονται, πρόσθεσε το σιιτικό κίνημα.

Αξιωματούχος του σιιτικού κινήματος διαβεβαίωσε, μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο, ότι μαχητές της παράταξης κατέρριψαν ισραηλινό ελικόπτερο στο ανατολικό τμήμα του Λιβάνου.

«Καταρρίφθηκε ελικόπτερο»

«Ισραηλινό ελικόπτερο καταρρίφθηκε στα βουνά ανατολικά της Μπααλμπέκ», είπε ο αξιωματούχος του κινήματος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

🚨 DERNIÈRE MINUTE : Le Hezbollah abat un hélicoptère israélien Cette nouvelle survient après un autre échec d’infiltration israélienne dans la Bekaa libanaise. pic.twitter.com/jRd5166YAf — Maitre Hiruzen 🐘 🇨🇮 (@Famouss26) March 9, 2026

Πηγή: ΑΠΕ