Τραμπ: Δεν θα σας πω τα σχέδιά μου, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος με τον νέο ηγέτη του Ιράν
Ο Αμερικανός πρόεδρος δηλώνει ότι «δεν είμαστε κοντά σε απόφαση για αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων» στο Ιράν
Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για τη νέα ηγεσία στο Ιράν. Σε δήλωση στη New York Post, ο πρόεδρος των ΗΠΑ τόνισε κοφτά ότι «δεν είναι ευχαριστημένος» με τον διορισμό του Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ως διαδόχου του δολοφονημένου πατέρα του.
Σε ερώτηση για τα σχέδιά του απέναντι στον νέο Ανώτατο Ηγέτη, περιορίστηκε να πει: «Δεν πρόκειται να σας πω», προσθέτοντας ξανά πως «δεν είμαι ευχαριστημένος μαζί του», ενώ μιλούσε από το γκολφ κλαμπ του στο Ντοράλ, κοντά στο Μαϊάμι.
Θα στείλει αμερικανικά στρατεύματα;
Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε, ακόμα, ότι «δεν έχει καμία πρόθεση» να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράν για να αποσπάσουν το πυρηνικό υλικό από το Ισφαχάν.
«Δεν έχουμε λάβει καμία απόφαση σχετικά με αυτό. Δεν έχουμε καμία πρόθεση», δήλωσε ο Τραμπ σχετικά με τις φήμες για την αποστολή αμερικανικών στρατευμάτων στην υπόγεια εγκατάσταση εμπλουτισμού ουρανίου του Ιράν, κοντά στην ιστορική πρωτεύουσα του Ιράν.
