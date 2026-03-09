«Να είναι πολύ προσεκτικά τα δεξαμενόπλοια» – Προειδοποίηση από το Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Τα πετρελαιοφόρα που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ «πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά», προειδοποίησε τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν.

Ο εκπρόσωπος, Ισμαέλ Μπαγκαεΐ, υπερασπίστηκε επίσης τις επιθέσεις του Ιράν εναντίον των κρατών του Κόλπου, δηλώνοντας στο αμερικανικό δίκτυο CNBC ότι η στοχοποίηση «στρατιωτικών βάσεων και περιουσιακών στοιχείων» που ανήκουν στις Ηνωμένες Πολιτείες στην περιοχή είναι «νόμιμη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο».

Η τιμή του αργού πετρελαίου έχει σημειώσει απότομη άνοδο, ξεπερνώντας τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει.

«Όσο η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, πιστεύω ότι όλα τα δεξαμενόπλοια και η ναυτιλία πρέπει να είναι πολύ προσεκτικά», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ , ο οποίος είναι επίσης επικεφαλής του Κέντρου Δημόσιας Διπλωματίας.

Ιράν: Πόλεμος για «όσο χρειαστεί»

Ανέφερε ότι το Ιράν θα πολεμήσει τις ΗΠΑ και το Ισραήλ «όσο χρειαστεί» και ότι η χώρα του προετοιμάζεται για κάθε πιθανό σενάριο, συμπεριλαμβανομένης μιας πιθανής χερσαίας εισβολής.

Ο Μπαγκαεΐ προέβλεψε ότι το Ιράν θα «ενωθεί γύρω» από τον νέο Ανώτατο Ηγέτη Μοτζάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος επιλέχθηκε το Σαββατοκύριακο για να διαδεχθεί τον πατέρα του, τον Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε την πρώτη ημέρα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

«Τα κρατικά ινστιτούτα, ο λαός, οι αρχές, έχουν όλοι δείξει ότι θα ενωθούν γύρω από τη νέα ηγεσία», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ.

Απέρριψε την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να έχουν λόγο στην επιλογή του ηγέτη του Ιράν.

«Νομίζω ότι είναι βασική αρχή του διεθνούς δικαίου και της πολιτισμένης συμπεριφοράς ότι κάθε έθνος αποφασίζει για τον εαυτό του, χωρίς την παρέμβαση ξένων», δήλωσε ο Μπαγκαεΐ. « Είναι απόλυτο και μοναδικό δικαίωμα των Ιρανών να αποφασίζουν για την ηγεσία τους, για το σύστημά τους, και πιστεύω ότι είναι απολύτως παράνομο για οποιονδήποτε πολιτικό, για οποιονδήποτε εκτός Ιράν, να λέει ποιος πρέπει να κυβερνά το Ιράν».

Ερωτηθείς για τον λόγο που το Ιράν έχει στοχεύσει τις χώρες του Κόλπου, με επιθέσεις σε μονάδες αφαλάτωσης στο Μπαχρέιν, διυλιστήρια πετρελαίου στη Σαουδική Αραβία και υποδομές πολιτών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ο Μπαγκαεΐ απάντησε: «Απλώς υπερασπιζόμαστε τη χώρα μας από τους επιτιθέμενους».

«Αυτό που κάνουμε εναντίον των στρατιωτικών βάσεων και των περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στους επιτιθέμενους των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, είναι νόμιμο σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», είπε. «Υπερασπιζόμαστε τους εαυτούς μας σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Και όλες οι στρατιωτικές βάσεις, εγκαταστάσεις και περιουσιακά στοιχεία που με οποιαδήποτε μορφή ή τρόπο χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τους επιτιθέμενους θεωρούνται νόμιμοι στόχοι».

Πηγή: ΟΤ