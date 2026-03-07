Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν προκάλεσε τον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να διατάξει την ανάπτυξη πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ προκειμένου να συνοδεύσουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης (στη φωτογραφία του Reuters/Amr Alfiky, επάνω, δεξαμενόπλοια περιμένουν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ).

Πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ θα μπορούσαν να αρχίσουν να συνοδεύουν πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια στο Στενά του Ορμούζ, εφόσον χρειαστεί, είχε δηλώσει ο Τραμπ την Τρίτη.

«Εμείς περιμένουμε την παρουσία» των αμερικανικών πολεμικών στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνουν οι Φρουροί της Επανάστασης

Λόγω του πολέμου έχουν ελαχιστοποιηθεί οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που διακινείται διά θαλάσσης σε παγκόσμια κλίμακα.

Ο εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης, Αλί Μοχαμάντ Ναϊνί, δήλωσε: «Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στο Στενό του Ορμούζ. Παρεμπιπτόντως, εμείς περιμένουμε την παρουσία τους».

«Συνιστούμε, προτού λάβουν οποιαδήποτε απόφαση, να θυμηθούν οι Αμερικανοί τη φωτιά στο αμερικανικό υπερδεξαμενόπλοιο Bridgeton το 1987 και τα πετρελαιοφόρα που μπήκαν πρόσφατα στο στόχαστρο», συμπλήρωσε ο Ναϊνί, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Εχει σχεδόν σταματήσει

Η θαλάσσια κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ έχει σχεδόν σταματήσει, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί μεταφορές πετρελαίου τις τελευταίες 24 ώρες, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διαταράσσει τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Αυτό προκύπτει από τις πληροφορίες που διαθέτει το Κοινό Κέντρο Ναυτιλιακών Πληροφοριών (JMIC), το οποίο ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2024 με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών με τους ενδιαφερόμενους φορείς σχετικά με τις επιθέσεις των Χούθι εναντίον εμπορικών πλοίων.

Μια ανασκόπηση των σημάτων ναυτιλίας επιβεβαίωσε μόνο δύο εμπορικές διελεύσεις τις τελευταίες 24 ώρες, ανέφερε χθες Παρασκευή σε σημείωμα το JMIC.