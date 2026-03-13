newspaper
Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026
Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»
Κόσμος 13 Μαρτίου 2026, 10:00

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: «Χοντρό παιχνίδι» με το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ – Τι θα συμβεί αν κλείσουν οι «Πύλες των Δακρύων»

Το στενό στο κέντρο του κόσμου και η σύγκρουση για τον έλεγχό του. Οι ανοιχτή απειλή των Ιρανών για το στρατηγικό σημείο που συνδέει την Ερυθρά θάλασσα με τον Ινδικό Ωκεανό. Τι θα συμβεί αν κλείσει.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά και οικονομικά σημεία του πλανήτη που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και τον Ινδικό Ωκεανό, το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, είναι πιθανό να προκαλέσει νέες αλυσιδωτές αντιδράσεις στην παγκόσμια οικονομία.

Ένα στρατηγικό, κομβικό σημείο μέσω του οποίου περνάει σχεδόν όλο το ναυτιλιακό εμπόριο μεταξύ Ευρώπης και Ασίας

Με τα στενά του Ορμούζ ουσιαστικά να παραμένουν κλειστά και τη Μέση Ανατολή να φλέγεται κάθε κρίκος που διαταράσει τις αγορές είναι ικανός να προκαλέσει ντόμινο αντιδράσεων με ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Πυροδότησε τη… «βόμβα»

Ανώτερος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να επεκτείνει τις επιχειρήσεις της και σε μια δεύτερη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια δίοδο, το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, τις αποκαλούμενες και «Πύλες των Δακρύων».

Σε δηλώσεις του στο Al Jazeera, ο αξιωματούχος είπε ότι ένα ακόμη στενό θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μια κατάσταση «παρόμοια με το Στενό του Ορμούζ» σε περίπτωση λανθασμένου υπολογισμού από τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε ότι η περιοχή «ενδέχεται σύντομα να εισέλθει σε έναν περιφερειακό πόλεμο» και ότι το Ιράν εξακολουθεί να έχει «πολλά χαρτιά να παίξει».

Το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ είναι ένα θαλάσσιο στενό που χωρίζει το Κέρας της Αφρικής από την Αραβική Χερσόνησο. Η θέση του το καθιστά ένα από τα σημαντικότερα ναυτιλιακά περάσματα στον κόσμο.

Πού βρίσκεται

Βρίσκεται μεταξύ της Υεμένης και του Τζιμπουτί, στο νότιο άκρο της Ερυθράς Θάλασσας.

Ποια είναι η σημασία του

Με πλάτος μόλις 20 μίλια και μήκος 70 μίλια, το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ είναι γεωγραφικά μικρό, αλλά έχει τεράστια επιρροή όσον αφορά το παγκόσμιο εμπόριο. Αποτελεί πύλη για τα πλοία που ταξιδεύουν μεταξύ Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Ασίας μέσω της Διώρυγας του Σουέζ.

Κάθε χρόνο, δισεκατομμύρια τόνοι φορτίων, όπως αργό πετρέλαιο και βιομηχανικά προϊόντα, διέρχονται από τη στενή αυτή θαλάσσια οδό. Ο αποκλεισμός ενδέχεται να αναγκάσει τα πλοία να αλλάξουν πορεία.

Όλες οι εναλλακτικές επιλογές μεταφοράς, όπως η παράκαμψη του Ακρωτηρίου της Καλής Ελπίδας, θα προσθέσουν σημαντικό χρόνο στο ταξίδι των εμπορευμάτων.

Οποιαδήποτε διακοπή της κυκλοφορίας θα είχε σχεδόν άμεσο αντίκτυπο στη διαθεσιμότητα και το κόστος των εισαγωγών, όπως ηλεκτρονικά είδη, είδη οικιακής χρήσης, ρούχα και παιχνίδια, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά το πετρέλαιο, το στενό αποτελεί διαδρομή για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου προς την Ευρώπη.

Οι Χούθι

Η Υεμένη ελέγχει το στενό και οι Χούθι έχουν, τα προηγούμενα χρόνια, χρησιμοποιήσει στρατηγικά το στενό απειλώντας τη ναυτιλία. Το κλείσιμο της διαδρομής θα επέτρεπε στους Χούθι να συμμετάσχουν εμμέσως στον πόλεμο διαταράσσοντας τη διεθνή ναυτιλία.

Μέχρι στιγμής, στην τρέχουσα σύγκρουση, οι Χούθι δεν έχουν εμπλακεί, προειδοποιώντας ωστόσο πως βρίσκονται «με το δάχτυλο στη σκανδάλη».

Τράπεζες
Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Τράπεζες: Στροφή στα έσοδα από προμήθειες – Asset management, ασφάλειες και επενδυτική τραπεζική στο επίκεντρο

Κόσμος
Ιράν: Σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού – Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα»

Ιράν: Σφυροκόπημα Τεχεράνης και Βηρυτού – Τραμπ: «Παρακολουθήστε τι θα συμβεί σήμερα»

