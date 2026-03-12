Μετά και το νέο πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, το οποίο αυτή τη φορά αλλάζει τακτική και επιλέγει τη διασπορά των χτυπημάτων του σε χώρες του Κόλπου, ως επί το πλείστον, αλλά και κράτη που προσφέρουν βάσεις σε συμμάχους της Ουάσιγκτον, όπως οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, τα δεδομένα επί του πεδίου δημιουργούν νέες γέφυρες και συμμαχίες, ενώ ο πλανήτης έχει μπει σε κατάσταση πολεμικής οικονομίας εδώ και καιρό.

Με δεδομένο μάλιστα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν έχει τελειώσει και συνεχίζει να διδάσκει, αρμόδιες πηγές σημείωναν στο in δημοσιεύματα που αναφέρονται σε επικείμενη συμφωνία εταιρίας όπλων της Σαουδικής Αραβίας με την Ουκρανία για αγορά drones αναχαίτισης.

Όπως υποστηρίζουν δε τα δημοσιεύματα οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν αποκλείεται να καταλήξουν και σχετικά σύντομα σε συμφωνίες.

Ο πόλεμος με το Ιράν πυροδοτεί νέα κούρσα εξοπλισμών

Ο πόλεμος στο Ιράν καθώς και οι επιθέσεις του στα κράτη του Κόλπου και όχι μόνο, όπως διαπιστώνουν αρμόδιες πηγές έχει δώσει την αφορμή για μία νέα ιδιότυπη κούρσα εξοπλισμών που έχει στόχο την καταπολέμηση των βαλλιστικών πυραύλων, αλλά και των μη επανδρωμένων Shahed της Τεχεράνης.

Οι διαπιστώσεις της Ουκρανίας γίνονται παράδειγμα, αφού όπως έχει αποδειχθεί η οικονομία του πολέμου αλλάζει. Και καθίσταται πλέον σαφές ότι η κατάρριψη μεγάλου αριθμού φθηνών drones με ακριβούς πυραύλους δεν είναι μία λύση που μπορεί να χαρακτηριστεί βιώσιμη.

Δημοσιεύματα υπογραμμίζουν πως σε λίγες μόνο μέρες χρησιμοποιήθηκαν διπλάσιοι πύραυλοι Patriot από ότι χρησιμοποιήθηκαν σε τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία.

Η ουκρανική λύση

Το Κίεβο ωστόσο προσφέρει μία φθηνή λύση που αποτιμάται περίπου στο ένα τρίτο του κόστους παραγωγής των ιρανικών drones.

Σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν δηλώσεις για μετάβαση ειδικών από την Ουκρανία στη Μέση Ανατολή με στόχο την έναρξη εξαγωγών της ουκρανικής τεχνογνωσίας που αφορά τη συγκεκριμένη λύση.

Ουκρανικές πηγές υποστηρίζουν πως πολλές από τις πρεσβείες των χωρών του Κόλπου στο Κίεβο έχουν επικοινωνήσει με τις ουκρανικές αρχές για να ξεκινήσουν συνομιλίες.

Με τον πόλεμο με το Ιράν να ανοίγει ένα νέο παράθυρο «ευκαιρίας» στην πολεμική βιομηχανία της Ουκρανίας να αναζητήσει χρηματοδότηση για ένα νέο είδος όπλου, που θα αφορά drone αναχαίτισης, σε συνεργασία με «μεγάλους παίκτες», όπως οι χώρες της Μέσης Ανατολής, καθώς επίσης και να ενδυναμώσει τις διμερείς της σχέσεις με τις χώρες της περιοχής.

Ακόμα και αν μέχρι σήμερα η Ουκρανία είχε πολύ αυστηρούς κανόνες και έλεγχο όσον αφορά την εξαγωγή όπλων που δικής της καινοτομίας.

Αναμένονται επισκέψεις από χώρες του Κόλπου στην Ουκρανία

Αρμόδιες πηγές σημειώνουν μάλιστα ότι δεν αποκλείεται να φτάσουν στην Ουκρανία αντιπροσωπείες από Σαουδική Αραβία, Κατάρ και Μπαχρέιν, με το αντικείμενο της συζήτησης να είναι θέματα που αφορούν την προμήθεια ουκρανικής κατασκευής στρατιωτικού υλικού αλλά και ζητημάτων εκπαίδευσης πάνω σε αυτά.

Και καθώς η οικονομία του πολέμου δείχνει να συνδέει τη Μέση Ανατολή με την Ουκρανία, θα πρέπει να αναμένονται και οι αντίστοιχες αντιδράσεις από Μόσχα και Τεχεράνη. Κάτι που θα μπορούσε να δώσει στις συγκρούσεις νέες διαστάσεις.

Διαβάστε περισσότερα για τον πόλεμο με το Ιράν εδώ.