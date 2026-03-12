newspaper
Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης
Κόσμος 12 Μαρτίου 2026, 10:00

Το Ιράν, ο Κόλπος και το υψηλό ρίσκο μιας παρατεταμένης κρίσης

Τα αντίποινα του Ιράν, ο γρίφος των Στενών του Ορμούζ και το υπό απειλή οικονομικό μοντέλο των αραβικών πετρομοναρχιών, καθώς ο Κόλπος βυθίζεται σε σπιράλ αστάθειας εν μέσω του πολέμου

Μαργαρίτα Βεργολιά
ΚείμενοΜαργαρίτα Βεργολιά
Απουσία σαφούς τελικής στόχευσης και εν μέσω ισχυρών αναταράξεων στη διεθνή οικονομία, ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα χωρίς στρατηγική εξόδου, ενόσω ο Κόλπος και οι αραβικές μοναρχίες του συνεχίζουν να επωμίζονται το κύριο βάρος των αντιποίνων της Τεχεράνης.

Περιλαμβάνουν επιθέσεις όχι μόνο κατά αμερικανικών βάσεων και στόχων, αλλά και κατά ενεργειακών υποδομών, ναυτιλιακών οδών και αεροπορικών δικτύων, απειλώντας όχι μόνο την περιφερειακή σταθερότητα, αλλά και το οικονομικό κεφάλαιο, καθώς και την εικόνα ασφαλείας που οι αραβικές πετρομοναρχίες του Κόλπου έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια.

Το σκηνικό απέχει παρασάγγας από τον προηγούμενο «Πόλεμο των 12 ημερών» που εξαπέλυσε πρώτα το Ισραήλ και στη συνέχεια οι ΗΠΑ, βομβαρδίζοντας τον περασμένο Ιούνιο τις κύριες ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

Τότε, οι αντεπιθέσεις του Ιράν είχαν στραφεί κατά του Ισραήλ.

Τώρα προφανής στόχος του θεοκρατικού καθεστώτος -που δίνει αγώνα επιβίωσης- είναι η διασπορά του κόστους του πολέμου στους περιφερειακούς συμμάχους της Ουάσιγκτον και η άσκηση πιέσεων στην κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την στρατιωτική επίθεση, καθώς το τίμημα γίνεται όλο και πιο υψηλό.

Ήδη οι χώρες του Κόλπου βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα στρατηγικό και οικονομικό σοκ.

Και όχι μόνο λόγω αναστολής λειτουργίας στρατηγικών διυλιστηρίων και της μείωσης της παραγωγής πετρελαίου -στη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κουβέιτ- ή την προσωρινή διακοπή της παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ.

Για τα κράτη του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC), η χρονική συγκυρία συμπίπτει με τις προσπάθειες του οικονομικού μετασχηματισμού τους.

Με φιλόδοξα σχέδια όπως το «Όραμα 2030» της Σαουδικής Αραβίας, επιδιώκουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα και να εξελιχθούν σε κέντρα επενδύσεων, τουρισμού, διεθνούς εμπορίου και τεχνητής νοημοσύνης.

Όμως αυτές οι στρατηγικές βασίζονται σε μια βασική προϋπόθεση: τη σταθερότητα. Και αυτή η προϋπόθεση καταρρέει.

Από τα Στενά του Ορμούζ, έως το «μοντέλο του Ντουμπάι»

Το πιο άμεσο πλήγμα προέρχεται από την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, από τις κρισιμότερες θαλάσσιες οδούς της παγκόσμιας οικονομίας.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου περνά από αυτό το στενό πέρασμα, που έχει de facto κλείσει.

Οι επιπτώσεις στις αγορές ενέργειας είναι ήδη αισθητές.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί σημαντικά, ενώ οι αναλυτές προειδοποιούν ότι μια παρατεταμένη διακοπή της ναυσιπλοΐας θα μπορούσε να οδηγήσει το Μπρεντ ακόμη και πάνω από τα 120 δολάρια το βαρέλι.

Σε ένα ακραίο σενάριο παρατεταμένου αποκλεισμού, θα μπορούσε να αγγίξει ακόμη και τα 200 δολάρια, προκαλώντας παγκόσμια οικονομική ύφεση.

Στο μεσοδιάστημα, οι ιρανικές επιθέσεις και τα κλεισίματα εναέριου χώρου πλήττουν έναν άλλο κρίσιμο πυλώνα της οικονομίας των χωρών του Κόλπου: τις αερομεταφορές και το διεθνές εμπόριο.

Αεροπορικοί κόμβοι όπως το Ντουμπάι και η Ντόχα, από τους σημαντικότερους παγκοσμίως για διεθνείς πτήσεις, έχουν αναγκαστεί να περιορίσουν ή να αναστείλουν τις δραστηριότητές τους

Για οικονομίες που έχουν επενδύσει τεράστια κεφάλαια για να γίνουν παγκόσμιοι κόμβοι μεταφορών και logistics, η εξέλιξη αυτή -συνοδεία εικόνων εγκλωβισμένων τουριστών- αποτελεί στρατηγικό πλήγμα.

Το Ντουμπάι αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Αν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είναι μεγάλος παραγωγός πετρελαίου, το ίδιο το εμιράτο έχει μετατραπεί σε διεθνές κέντρο τουρισμού, εμπορίου και υπηρεσιών, με το πετρέλαιο να αντιπροσωπεύει μόλις ένα μικρό ποσοστό των εσόδων του.

Αυτό το μοντέλο, όμως, βασίζεται σε ένα στοιχείο: την αίσθηση ασφάλειας, που έχει πια κλονιστεί.

Σε ένα φαινόμενο ντόμινο, αυτό επηρεάζει επίσης την ικανότητα προσέλκυσης επενδύσεων και του απαραίτητου εργατικού δυναμικού από το εξωτερικό.

Παράλληλα, μεγάλο μέρος των τροφίμων στην περιοχή εισάγεται μέσω θαλάσσιων οδών που σήμερα βρίσκονται υπό απειλή.

Εάν η σύγκρουση παραταθεί, ο κίνδυνος ελλείψεων δεν μπορεί να αποκλειστεί, ενώ ο βομβαρδισμός εργοστασίου αφαλάτωσης στο Μπαχρέιν αναδεικνύει το νερό ως έτερο δυνητικά μεγάλο περιφερειακό διακύβευμα του πολέμου.

Ο Κόλπος μπροστά σε στρατηγικά διλήμματα

Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, τα κράτη του Κόλπου βρίσκονται αντιμέτωπα με δύσκολα στρατηγικά διλήμματα.

Από τη μία πλευρά, παραμένουν στενοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, φιλοξενώντας κρίσιμες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Από την άλλη, γνωρίζουν ότι μια παρατεταμένη σύγκρουση με το Ιράν θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή και την ίδια την οικονομική τους βάση.

Γι’ αυτό και η διπλωματία ίσως αποτελέσει το σημαντικότερο εργαλείο τους στην επόμενη φάση.

Μια κοινή πρωτοβουλία των χωρών του Κόλπου για αποκλιμάκωση, πιθανόν σε συντονισμό με άλλες παγκόσμιες δυνάμεις, θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα παράθυρο διαλόγου μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης και μια διέξοδο από την κρίση.

Το διακύβευμα άλλωστε δεν είναι μόνο η ασφάλεια της περιοχής και των εφοδιαστικών αλυσίδων.

Είναι το ίδιο το μέλλον του οικονομικού μετασχηματισμού των πετρελαϊκών μοναρχιών του Κόλπου.

Μεσοπρόθεσμα, θεωρείται βέβαιο ότι οι χώρες της περιοχής θα επενδύσουν σε μια αξιόπιστη περιφερειακή αρχιτεκτονική ασφάλειας, καθώς ο πόλεμος έχει αποκαλύψει την ευπάθεια των υφιστάμενων υποδομών, αλλά και τα όρια της προστασίας από τις ΗΠΑ.

Ως ζητούμενο αναδεικνύεται η οικοδόμηση μιας επαρκούς αποτρεπτικής δύναμης τόσο απέναντι σε ένα αποσταθεροποιημένο Ιράν, όσο και σε ένα όλο και πιο επιθετικό Ισραήλ, που διεκδικεί ηγεμονικό ρόλο στην περιοχή, ενόσω η Ουάσιγκτον προωθεί την επέκταση των Συμφωνιών του Αβραάμ προς ομαλοποίηση των σχέσεων του Τελ Αβίβ με τα αραβικά κράτη.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι όσο οι βαθύτερες αιτίες του πολέμου παραμείνουν άλυτες, θα ανοίξουν νέοι κύκλοι κρίσεων, σε μια περιοχή που καλείται να προσαρμοστεί σε ένα πολύ πιο επικίνδυνο γεωπολιτικό τοπίο.

Economy
Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά 

Πλαφόν: Ποιοι είναι οι μεγάλοι χαμένοι του μέτρου – Τι αλλάζει στην αγορά 

Κόσμος
Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

Ιράν: Ιρανικά πλήγματα σε πλοία στα Στενά του Ορμούζ – Το Ιράκ κλείνει το πετρελαϊκό λιμάνι του

inWellness
inTown
inTickets 10.03.26

Τελευταίες παραστάσεις για τους «Αλιγάτορες» στο Auditorium

Μετά τη θερμή ανταπόκριση του κοινού από την πρώτη παρουσίαση στο Θέατρο Γκλόρια την άνοιξη του 2024, η παράσταση «Αλιγάτορες» επέστρεψε πιο επίκαιρη από ποτέ και μπαίνει στις τελευταίες παραστάσεις.

Σύνταξη
Ιράν: Το πετρέλαιο άγγιξε ξανά τα 100 δολάρια το βαρέλι – Οι πρώτες αντιδράσεις στις ασιατικές αγορές
Brent - WTI 12.03.26

Στα 100 δολάρια ξανά το πετρέλαιο

Τα 100 δολάρια άγγιξε ξανά το πετρέλαιο παρά τις ανακοινώσεις κρατών για αποδέσμευση από τα στρατηγικά τους αποθέματα, ενώ ο Nikkei σημείωνε πτώση πάνω από 1%, και ο Kospi ήταν πρακτικά αμετάβλητος.

Σύνταξη
Ευρωπαϊκή Ένωση: Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό – Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%
Διεθνής Οικονομία 12.03.26

Τα «γκρίζα σύννεφα» για τον πληθωρισμό της ΕΕ - Προβλέψεις για αύξηση πάνω από το 3%

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά ότι ο πληθωρισμός της θα μπορούσε να ξεπεράσει το 3% φέτος. Σε ένα τέτοιο σενάριο, η οικονομική ανάπτυξη το 2026 ενδέχεται να υποχωρήσει.

Σύνταξη
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν
Μέση Ανατολή 11.03.26

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ δεν πέτυχε ακόμα τους στόχους του στο Ιράν

Σε πείσμα της ρητορικής Τραμπ, τις τελευταίες ημέρες ο πόλεμος όχι μόνο έχει ενταθεί από την πλευρά του Ισραήλ και της Αμερικής αλλά έχει επίσης εξαπλωθεί με τις επιθέσεις της Τεχεράνης

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα
Στήριξη στα νοικοκυριά 11.03.26

EE: Σύσταση για μείωση του ΦΠΑ στο ηλεκτρικό ρεύμα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει φορολογικές ελαφρύνσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και κινητοποιεί επενδύσεις 75 δισ. ευρώ για την επιτάχυνση της πράσινης μετάβασης

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών
Πλαφόν στα 10.000 11.03.26

Η ΕΕ μειώνει τα όρια των μετρητών

Nέοι κανόνες για όλα τα κράτη μέλη από το 2027 - Στόχος η καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλύματος χρημάτων μέσω ομογενοποιημένων ορίων πληρωμών

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ιράν: Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου, «εισηγείται» ο ΔΟΕ
Wall Street Journal 11.03.26

«Ανευ προηγουμένου αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου»

Πάνω από 182 εκατ. βαρέλια που είχαν διατεθεί στην αγορά σε δυο φάσεις το 2022, όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, εισηγείται ο ΔΟΕ ότι πρέπει να αποδεσμευτούν τώρα από τα στρατηγικά αποθέματα.

Σύνταξη
Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν
Ανάρτηση 12.03.26

Ο Τζακ Όσμπορν έγινε ξανά πατέρας – Η κόρη του πήρε το όνομα του Όζι Όσμπορν

Ο Τζακ Όσμπορν και η σύζυγός του Αρί Γκίρχαρτ καλωσόρισαν το δεύτερο παιδί τους. Η νεογέννητη κόρη τους, που γεννήθηκε στις 5 Μαρτίου, πήρε το όνομα Όζι προς τιμήν του θρυλικού Όζι Όσμπορν.

Σύνταξη
Μετρό: Κλείνει στις 17:30 ο σταθμός «Σύνταγμα» λίγο πριν από την αντιπολεμική διαδήλωση
Ελλάδα 12.03.26

Κλείνει το απόγευμα της Πέμπτης ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» - Ο λόγος

Οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του Μετρό χωρίς στάση - Μετά τη αντιπολεμική συγκέντρωση διαμαρτυρίας που έχει προγραμματιστεί στις 19:00, θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία

Σύνταξη
Ιωάννινα: Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου – Τον τραυμάτισε σοβαρά στο μάτι
Στα Ιωάννινα 12.03.26

Συνελήφθη 15χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό 17χρονου - Στο χειρουργείο το θύμα με σοβαρό τραύμα στο μάτι

Ο 15χρονος δράστης, εις βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στα Ιωάννινα

Σύνταξη
Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι
Κόσμος 12.03.26

Πόλεμος στην Ουκρανία: Συνάντηση Ζελένσκι – Μακρόν την Παρασκευή στο Παρίσι

Ο Ζελένσκι θα συναντηθεί αύριο στο Παρίσι με τον Γάλλο πρόεδρο Μακρόν - Για «εποικοδομητική συνάντηση» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Φλόριντα έκανε λόγο ο Ρώσος απεσταλμένος

Σύνταξη
Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις
Euroleague 12.03.26

Στο Πριγκιπάτο για το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» ο Ολυμπιακός, «τελικός» για τον Παναθηναϊκό με Ζάλγκιρις

Ο Ολυμπιακός θέλει στο Μονακό να κάνει το 2/2 στη δική του «διαβολοβδομάδα» της Euroleague, την ίδια στιγμή που ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει restart υποδεχόμενος τη Ζάλγκιρις Κάουνας

Σύνταξη
Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise
Πρόβλημα; 12.03.26

Πώς γίνεται τα 1.5 δισ. του Avatar: Fire and Ash να μην θεωρούνται επιτυχία; Τι βλέπει ο Τζέιμς Κάμερον για το μέλλον του franchise

Ο γνωστός δημιουργός Τζέιμς Κάμερον έχει σχεδιάσει δύο ακόμα φιλμ για το franchise του Avatar, όμως τα 1.5 δισ του Fire and Ash δεν άφησαν πολλούς ικανοποιημένους.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν
Euroleague 12.03.26

Από τον Ομπράντοβιτς στον Σπανούλη: Πόσες ομάδες της Euroleague έχουν αλλάξει προπονητή από την αρχή της σεζόν

Με αφορμή την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη από τον πάγκο της Μονακό, αυτοί είναι όλοι οι προπονητές που έφυγαν από την ομάδα που ήταν στην αρχή της σεζόν στη Euroleague.

Σύνταξη
Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ
Κόσμος 12.03.26

Νεκρή 15χρονη από ρωσικό πλήγμα στη βόρεια Ουκρανία – Επιθέσεις με drones στη ρωσική περιφέρεια Κρασνοντάρ

Η Ρωσία και η Ουκρανία αντάλλαξαν πλήγματα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με επιθέσεις που προκάλεσαν ζημιές σε υποδομές και κατοικημένες περιοχές και στις δύο πλευρές

Σύνταξη
Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι
Χάλι μαύρο 12.03.26

Η AI ηθοποιός Τίλι Νόργουντ κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι – Και μάλλον οι καλλιτέχνες μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι

Η ψηφιακή «ηθοποιός» Τίλι Νόργουντ έκανε το ντεμπούτο της στη μουσική με το τραγούδι «Take the Lead», όμως το αποτέλεσμα μάλλον καθησυχάζει παρά τρομάζει το Χόλιγουντ

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ
Mayuree Naree 12.03.26

Τρία μέλη του πληρώματος παγιδευμένα σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από το Ιράν στο Στενό του Ορμούζ

To Σώμα Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ισχυρίστηκε ότι επιτέθηκε στο Mayuree Naree στο Στενό του Ορμούζ αφού εκείνο αγνόησε τις προειδοποιήσεις του Ναυτικού του IRGC

Σύνταξη
Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Κόσμος 12.03.26

Το Ιράν πλήττει ιταλική βάση στο Ιράκ – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα

Οι επιθέσεις έλαβαν χώρα λίγο μετά την ανακοίνωση του Ιράν ότι θα εξαπέλυαν «καταιγίδα» πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στο Μπαχρέιν και το Ισραήλ, καθώς και στην κουρδική περιοχή του Ιράκ

Σύνταξη
