10.03.2026
Η Τουρκία αναπτύσσει συστήματα Patriot του ΝΑΤΟ στη Μαλάτια
To πετρέλαιο υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια μετά τις δηλώσεις Τραμπ για «σύντομο τερματισμό» του πολέμου
Οικονομία 10 Μαρτίου 2026

To πετρέλαιο υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια μετά τις δηλώσεις Τραμπ για «σύντομο τερματισμό» του πολέμου

Καθησύχασαν -για την ώρα- οι δηλώσεις Τραμπ για «σύντομο» τερματισμό του πολέμου στο Ιράν – Το πετρέλαιο υποχωρεί από τα υψηλά τετραετίας

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει σύντομα, η οποία -έστω και χωρίς να αποτελεί κάποια εγγύηση- δημιούργησε ένα παράθυρο αισιοδοξίας ότι ενδεχομένως οι διαταραχές στον παγκόσμια εφοδιασμό πετρελαίου να μην είναι παρατεταμένες.

Ετσι, μετά το άλμα προς τα 117 δολάρια περίπου που έφτασε τη Δευτέρα, το Brent καταγράφει πτώση στα 94,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 90,1 δολάρια βρίσκεται το αμερικανικό αργό, έχοντας υποχωρήσει νωρίτερα κατά 11% πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, καθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς πυροδότησαν φόβους για σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Συνομιλία Τραμπ – Πούτιν και δηλώσεις Τραμπ

Στη συνέχεια, οι τιμές υποχώρησαν, μετά από την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Πούτιν -την πρώτη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν- και συζήτησαν τρόπους για  σύντομο τερματισμό της σύρραξης, σύμφωνα με αξιωματούχο του Κρεμλίνου, που επικαλείται το Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στο CBS News ότι θεωρεί τον πόλεμο κατά του Ιράν «πολύ ολοκληρωμένο» και ότι η Ουάσιγκτον ήταν «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Σε απάντηση στον Τραμπ, το Σώμα των Ισλαμικών Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι θα «καθορίσει το τέλος του πολέμου» και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη, τα οποία επικαλούνται τον εκπρόσωπο του IRGC.

«Είναι σαφές ότι οι δηλώσεις του Τραμπ για έναν βραχύβιο πόλεμο έχουν ηρεμήσει τις αγορές. Ενώ χθες υπήρξε μια υπερβολική αντίδραση προς τα πάνω, πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχει μια υπερβολική αντίδραση προς τα κάτω», δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής της ομάδας του τομέα ενέργειας της DBS Bank, προσθέτοντας ότι η αγορά υποτιμά τους κινδύνους σε αυτά τα επίπεδα για το Brent.

«Οι ποιότητες Murban και Dubai εξακολουθούν να είναι πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οπότε πρακτικά δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά την πραγματικότητα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ποιότητες πετρελαίου αναφοράς της Μέσης Ανατολής.

Χαλάρωση κυρώσεων στη Μόσχα

Εξάλλου, πτωτικές πιέσεις, δέχονται οι τιμές και από την είδηση ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στον τομέα του πετρελαίου και την απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης από τη G7, ως μέρος ενός πακέτου μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

«Οι συζητήσεις σχετικά με τη χαλάρωση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υπονοούν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε τελικά να αποκλιμακωθεί και η πιθανότητα οι χώρες του G7 να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, όλα έδειχναν το ίδιο μήνυμα: ότι τα βαρέλια πετρελαίου θα συνεχίσουν με κάποιο τρόπο να φτάνουν στην αγορά», ανέφερε η αναλύτρια της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, σε σημείωμα την Τρίτη.

«Μόλις οι traders αντιλήφθηκαν ότι οι διαδρομές εφοδιασμού θα μπορούσαν να διατηρηθούν, η αρχική «πριμοδότηση πανικού» που είχε ωθήσει τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια χθες άρχισε να εξασθενεί και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν γρήγορα».

Πηγή: OT

Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν
100% Rotten Tomatoes 10.03.26

Στην κορυφή του Netflix η σειρά The Dinosaurs με τον Στίβεν Σπίλμπεργκ – Αφήγηση από τον Μόργκαν Φρίμαν

Η μίνι σειρά The Dinosaurs, με εκτελεστικό παραγωγό τον Στίβεν Σπίλμπεργκ και αφήγηση του Μόργκαν Φρίμαν, ανέβηκε στο Νο1 του Netflix. Η τετράωρη παραγωγή, που βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα για τη ζωή των δεινοσαύρων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Τα πιο συχνά ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους – Η σημασία της πρόληψης
Μεριμνούμε 10.03.26

Ποια είναι τα συχνότερα ορθοπεδικά προβλήματα στους σκύλους και πώς αντιμετωπίζονται

Με ποιους τρόπους αντιμετωπίζονται τέσσερα ορθοπεδικά προβλήματα που παρουσιάζουν οι σκύλοι. Τα συμπτώματα και τα μέτρα που μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο εμφάνισής τους.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου
Ελλάδα 10.03.26

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 10 Μαρτίου; Δείτε το εορτολόγιο της ημέρας, ποιοι άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία και αν υπάρχει κάποιο όνομα που γιορτάζει σήμερα.

Μαρίνα Κουτσούμπα
Μαρίνα Κουτσούμπα
The Expla-in Project: Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές – Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ
Expla-in 10.03.26

Από τη μόλυνση του κινητού με Predator στη δικαστική απόφαση για τις υποκλοπές - Πώς νιώθει η Άρτεμις Σίφορντ

Σημαντικό βήμα προς τη λογοδοσία θεωρεί την πρωτόδικη καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών στη δίκη για τις υποκλοπές, η Άρτεμις Σίφορντ, θύμα διπλής παρακολούθησης -από την ΕΥΠ και το Predator. Μιλώντας στο in εξηγεί πώς παγιδεύτηκε και ποια θα είναι η δικαίωση. «Πρέπει να διερευνηθεί πλήρως η αλυσίδα ευθυνών: ποιος αποφάσισε, ποιος διευκόλυνε και ποιος γνώριζε», αναφέρει.

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI
13 - 15 ετών 10.03.26

Αρχεία Έπσταϊν: Καταγγελία για σεξουαλική επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ σε ανήλικη – Τι δείχνουν οι συνεντεύξεις του FBI

Έγγραφα από συνεντεύξεις του FBI στα αρχεία του Τζέφρι Έπσταϊν περιλαμβάνουν καταγγελία γυναίκας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ την κακοποίησε σεξουαλικά όταν ήταν 13-15 ετών. Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει τις κατηγορίες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στενά του Ορμούζ: Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα
Κόσμος 10.03.26

Γιατί είναι τόσο δύσκολο το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ να «ανοίξει» με στρατιωτικά μέσα

Το πέρασμα στα Στενά του Ορμούζ αποδεικνύεται το ισχυρότερο όπλο του Ιράν - Γιατί είναι δύσκολο να «ξεμπλοκάρει» με στρατιωτικά μέσα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της
«Θα κινηθούμε νομικά» 10.03.26

Θεσσαλονίκη: Θλίψη για τον θάνατο της εκπαιδευτικού – Οι αναφορές για bullying, τι λέει ο σύντροφός της

Η οικογένεια της 57χρονης εκπαιδευτικού στη Θεσσαλονίκη εξέφρασε την πρόθεση να κινηθεί νομικά για να αναζητηθούν τυχόν ποινικές ευθύνες - Τι λέει ο Σύλλογος Γονέων του σχολείου

Σύνταξη
Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15
Συνελήφθη 10.03.26

Ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Rihanna στο Μπέβερλι Χιλς: 35χρονη άνοιξε πυρ με όπλο τύπου AR-15

Συναγερμός σήμανε στο Μπέβερλι Χιλς όταν μια 35χρονη γυναίκα φέρεται να πυροβόλησε προς την κατοικία της Rihanna με όπλο τύπου AR-15. Η τραγουδίστρια, ο A$AP Rocky και τα παιδιά τους βρίσκονταν μέσα στο σπίτι αλλά δεν τραυματίστηκαν. Η ύποπτη συνελήφθη λίγο αργότερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός
The Economist 10.03.26

Ο κίνδυνος από την τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον πραγματικός

Οι ειδικοί προειδοποιούν για κάτι σαν «Τσερνόμπιλ» από την τεχνητή νοημοσύνη. Η διαμάχη κυβέρνησης Τραμπ και Anthropic είναι η δοκιμασία που θα κρίνει ποιος θα ελέγξει την ισχυρή τεχνολογία στο μέλλον.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
