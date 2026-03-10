To πετρέλαιο υποχώρησε κάτω από τα 100 δολάρια μετά τις δηλώσεις Τραμπ για «σύντομο τερματισμό» του πολέμου

Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, μετά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή θα τελειώσει σύντομα, η οποία -έστω και χωρίς να αποτελεί κάποια εγγύηση- δημιούργησε ένα παράθυρο αισιοδοξίας ότι ενδεχομένως οι διαταραχές στον παγκόσμια εφοδιασμό πετρελαίου να μην είναι παρατεταμένες.

Ετσι, μετά το άλμα προς τα 117 δολάρια περίπου που έφτασε τη Δευτέρα, το Brent καταγράφει πτώση στα 94,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ στα 90,1 δολάρια βρίσκεται το αμερικανικό αργό, έχοντας υποχωρήσει νωρίτερα κατά 11% πριν ανακτήσουν μέρος των απωλειών.

Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι τη Δευτέρα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τα μέσα του 2022, καθώς οι περικοπές στην προσφορά από τη Σαουδική Αραβία και άλλους παραγωγούς πυροδότησαν φόβους για σημαντικές διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Συνομιλία Τραμπ – Πούτιν και δηλώσεις Τραμπ

Στη συνέχεια, οι τιμές υποχώρησαν, μετά από την τηλεφωνική συνομιλία Τραμπ – Πούτιν -την πρώτη από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν- και συζήτησαν τρόπους για σύντομο τερματισμό της σύρραξης, σύμφωνα με αξιωματούχο του Κρεμλίνου, που επικαλείται το Reuters.

Ο Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα σε συνέντευξή του στο CBS News ότι θεωρεί τον πόλεμο κατά του Ιράν «πολύ ολοκληρωμένο» και ότι η Ουάσιγκτον ήταν «πολύ μπροστά» από το αρχικό χρονοδιάγραμμα τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων που είχε εκτιμήσει.

Σε απάντηση στον Τραμπ, το Σώμα των Ισλαμικών Επαναστατικών Φρουρών του Ιράν (IRGC) δήλωσε ότι θα «καθορίσει το τέλος του πολέμου» και ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει την εξαγωγή «ούτε ενός λίτρου πετρελαίου» από την περιοχή εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης την Τρίτη, τα οποία επικαλούνται τον εκπρόσωπο του IRGC.

«Είναι σαφές ότι οι δηλώσεις του Τραμπ για έναν βραχύβιο πόλεμο έχουν ηρεμήσει τις αγορές. Ενώ χθες υπήρξε μια υπερβολική αντίδραση προς τα πάνω, πιστεύουμε ότι σήμερα υπάρχει μια υπερβολική αντίδραση προς τα κάτω», δήλωσε ο Suvro Sarkar, επικεφαλής της ομάδας του τομέα ενέργειας της DBS Bank, προσθέτοντας ότι η αγορά υποτιμά τους κινδύνους σε αυτά τα επίπεδα για το Brent.

«Οι ποιότητες Murban και Dubai εξακολουθούν να είναι πολύ πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, οπότε πρακτικά δεν έχει αλλάξει τίποτα όσον αφορά την πραγματικότητα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στις ποιότητες πετρελαίου αναφοράς της Μέσης Ανατολής.

Χαλάρωση κυρώσεων στη Μόσχα

Εξάλλου, πτωτικές πιέσεις, δέχονται οι τιμές και από την είδηση ότι ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων κατά της Ρωσίας στον τομέα του πετρελαίου και την απελευθέρωση των αποθεμάτων πετρελαίου έκτακτης ανάγκης από τη G7, ως μέρος ενός πακέτου μέτρων που αποσκοπούν στον περιορισμό της ραγδαίας ανόδου των τιμών του πετρελαίου παγκοσμίως, σύμφωνα με πολλαπλές πηγές.

«Οι συζητήσεις σχετικά με τη χαλάρωση των κυρώσεων για το ρωσικό πετρέλαιο, οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ που υπονοούν ότι η σύγκρουση θα μπορούσε τελικά να αποκλιμακωθεί και η πιθανότητα οι χώρες του G7 να αξιοποιήσουν τα στρατηγικά αποθέματα πετρελαίου, όλα έδειχναν το ίδιο μήνυμα: ότι τα βαρέλια πετρελαίου θα συνεχίσουν με κάποιο τρόπο να φτάνουν στην αγορά», ανέφερε η αναλύτρια της Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, σε σημείωμα την Τρίτη.

«Μόλις οι traders αντιλήφθηκαν ότι οι διαδρομές εφοδιασμού θα μπορούσαν να διατηρηθούν, η αρχική «πριμοδότηση πανικού» που είχε ωθήσει τις τιμές πάνω από τα 100 δολάρια χθες άρχισε να εξασθενεί και οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν γρήγορα».

Πηγή: OT