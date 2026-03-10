Ο κρατικός πετρελαϊκός γίγαντας του Αμπού Ντάμπι, ADNOC, έκλεισε το διυλιστήριό του στο Ruwais ως αντίδραση σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε μια εγκατάσταση του συγκροτήματος μετά από επίθεση με drone, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της κατάστασης, την Τρίτη, σηματοδοτώντας την τελευταία διακοπή της ενεργειακής υποδομής, λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Το συγκρότημα που ανέστειλε τη λειτουργία του μπορεί να διυλίζει έως και 922.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα

Το συγκρότημα είναι η έδρα των εγκαταστάσεων της Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), οι οποίες μπορούν να διυλίζουν έως και 922.000 βαρέλια πετρελαίου την ημέρα και λειτουργούν ως κεντρικός κόμβος για τις κατάντη δραστηριότητες του εμιράτου, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών εργοστασίων χημικών, λιπασμάτων και βιομηχανικών αερίων.

The authorities in Abu Dhabi announced that they are currently working to extinguish a fire that broke out in a facility at the Ruwais Industrial Center, following an attack by a drone. The location is a huge oil refinery – the fourth largest in the world. pic.twitter.com/RuE0YfxmMO — Abhi ™ (@Patelizm) March 10, 2026

Άμεση επέμβαση των αρχών του Αμπου Ντάμπι

Το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης του Αμπού Ντάμπι ανακοίνωσε ότι οι αρχές ανταποκρίθηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε στις εγκαταστάσεις μετά από επίθεση με drone, προσθέτοντας ότι δεν υπήρξαν τραυματίες. Δεν προσδιόρισε τις εγκαταστάσεις.

Η επίθεση είναι η τελευταία από τότε που η Τεχεράνη εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον αρκετών γειτόνων της ως αντίδραση στην αμερικανο-ισραηλινή επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι επιθέσεις έχουν αναγκάσει αρκετές χώρες να μειώσουν την παραγωγή τους, καθώς η ναυτιλία στα ζωτικά Στενά του Ορμούζ, που μεταφέρει περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας ροής πετρελαίου, έχει σχεδόν σταματήσει.

Το διυλιστήριο έχει κλείσει ως προληπτικό μέτρο, ανέφερε η πηγή στο Reuters, προσθέτοντας ότι όλες οι άλλες δραστηριότητες στο συγκρότημα συνεχίζονται κανονικά.

Ο οργανισμός παρακολούθησης της βιομηχανίας IIR Energy ανέφερε ότι η ADNOC αναγκάστηκε να κλείσει τη μοναδική μονάδα απόσταξης αργού πετρελαίου στο διυλιστήριο Ruwais Refinery 2 (West) δυναμικότητας 417.000 βαρελιών την ημέρα, μετά από επίθεση με drone την Τρίτη, και σχεδιάζει να προχωρήσει σε κλείσιμο ασφαλείας ολόκληρου του συγκροτήματος.

Η IIR ανέφερε ότι η ADNOC είχε προηγουμένως μειώσει τη λειτουργία πολλαπλών μονάδων στο διυλιστήριο Ruwais Refinery 1 (East) δυναμικότητας 400.000 βαρελιών την ημέρα κατά περίπου 10% έως 20% στις 6 Μαρτίου λόγω της περιφερειακής σύγκρουσης.

Η ADNOC, το Γραφείο Τύπου του Αμπού Ντάμπι και το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΑΕ δεν απάντησαν αμέσως στα αιτήματα για σχόλια.

«Καταστροφικές συνέπειες»

Στη γειτονική Σαουδική Αραβία, μια μικρή πυρκαγιά που προκλήθηκε από επίθεση την περασμένη εβδομάδα στο διυλιστήριο Ras Tanura, το μεγαλύτερο της χώρας, κατασβέστηκε γρήγορα και τέθηκε υπό έλεγχο, δήλωσε την Τρίτη ο διευθύνων σύμβουλος της πετρελαϊκής γίγαντας Saudi Aramco, Amin Nasser, προσθέτοντας ότι το διυλιστήριο βρίσκεται σε διαδικασία επανεκκίνησης.

Ο Νάσερ προειδοποίησε για «καταστροφικές συνέπειες» εάν τα Στενά τοπυ Ορμούζ παραμείνουν κλειστά, μιλώντας την ώρα που η Aramco ανακοίνωνε τα αποτελέσματά της.

Η Bapco Energies του Μπαχρέιν κήρυξε τη Δευτέρα ανωτέρα βία στις δραστηριότητες του ομίλου της μετά από επίθεση στο συγκρότημα διυλιστηρίων πετρελαίου της, ενώ η Kuwait Petroleum Corporation άρχισε να μειώνει την παραγωγή πετρελαίου το Σάββατο και κήρυξε ανωτέρα βία.

Το Κατάρ έχει επίσης κλείσει την παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου, η οποία ανέρχεται σε περίπου 20% των παγκόσμιων εξαγωγών.

Πηγή ΟΤ