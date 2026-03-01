Τη βαθιά ανησυχία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν από κοινού οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, εξέφρασε ο Πάπας Λέων ΙΔ’, ο οποίος προειδοποίησε για τον κίνδυνο μιας τεράστιας τραγωδίας αν η βία κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα.

Ο Πάπας Λέων απηύθυνε έκκληση προς όλες τις πλευρές να σταματήσουν τον πόλεμο

«Παρακολουθώ με βαθιά ανησυχία τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και στο Ιράν, τις δραματικές αυτές ώρες», δήλωσε απευθυνόμενος προς το πλήθος, το οποίο είχε συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αγίου Πέτρου για την καθιερωμένη προσευχή της Κυριακής.

Ο ποντίφικας συνέχισε λέγοντας ότι «η σταθερότητα και η ειρήνη δεν οικοδομούνται με αμοιβαίες απειλές ούτε με τα όπλα, τα οποία σπέρνουν καταστροφή, πόνο και θάνατο, αλλά μόνον με έναν λογικό, αυθεντικό και υπεύθυνο διάλογο».

Πάπας Λέων: «Ας προαχθεί το καλό των λαών»

Ακολούθως, απηύθυνε έκκληση προς όλες τις πλευρές: «Ενώπιον της πιθανότητας μιας τραγωδίας τεραστίων διαστάσεων, απευθύνω προς τα εμπλεκόμενα μέρη μια ειλικρινμή έκκληση να αναλάβουν την ηθική ευθύνη να σταματήσουν τη δίνη της βίας προτού αυτή μετατραπεί σε οριστικό βάραθρο».

Ο Πάπας προσευχήθηκε ώστε να έθνη να επιστρέψουν στον διάλογο, με στόχο την αναζήτηση της ειρήνης. «Η διπλωματία ας ξαναβρεί τον ρόλο της και ας προαχθεί το καλό των λαών, οι οποίοι προσδοκούν μια ειρηνική συνύπαρξη που να βασίζεται στη δικαιοσύνη. Ας συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για την ειρήνη», πρόσθεσε.