Πάπας Λέων ΙΔ’: «Να σταματήσει ο τρομερός θόρυβος που προκαλούν οι βόμβες και τα όπλα»

Ο πάπας Λέων ΙΔ’, απευθυνόμενος στους καθολικούς πιστούς όλου του κόσμου, ζήτησε «να σταματήσει ο τρομερός θόρυβος που προκαλούν οι βόμβες και τα όπλα και να υπάρξει περιθώριο διαλόγου, ώστε να ακουστεί η φωνή των λαών».

«Από το Ιράν και απ’ όλη την Μέση Ανατολή συνεχίζουν να φτάνουν ειδήσεις που προκαλούν ιδιαίτερο πόνο ψυχής. Στην βία και στην καταστροφή και στο διαδεδομένο κλίμα μίσους και φόβου, προστίθεται ο φόβος ότι η σύρραξη μπορεί να διευρυνθεί και ότι άλλες χώρες της περιοχής -όπως ο αγαπητός Λίβανος- μπορεί να βυθιστούν και πάλι στην αστάθεια», πρόσθεσε ο ποντίφικας.

Ο πάπας Λέων προσευχήθηκε υπέρ όσων υποφέρουν εξαιτίας του πολέμου και «για να μπορέσουν οι καρδιές να ακολουθήσουν και πάλι μονοπάτια συμφιλίωσης και ελπίδας».

Η ανάρτηση του πάπα

Reports from #Iran and across the entire #MiddleEast continue to cause deep dismay and raise the fear that the conflict will expand, and that other countries in the region, including dear Lebanon, may once again sink into instability. Let us #PrayTogether for the roar of bombs to… — Pope Leo XIV (@Pontifex) March 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι η Συνέλευση Καθολικών Επισκόπων Ιταλίας, αποφάσισε ότι η 13η Μαρτίου θα είναι ημέρα προσευχής και νηστείας υπέρ της ειρήνης, μετά και την έκκληση του Πάπα Λέοντα, ο οποίος ζήτησε από όλους τους υπεύθυνους «να σταματήσουν την δίνη της βίας, πριν μετατραπεί σε ανεπανόρθωτο βάραθρο».

Αντιπολεμικές διαδηλώσεις από την εκκλησία στην Ιταλία

Οργανώσεις της Ρωμαϊοκαθολικής Εκκλησίας ετοιμάζουν, για τις επόμενες ημέρες, σειρά αντιπολεμικών κινητοποιήσεων σε μεγάλες πόλεις της Ιταλίας. «Δεν μπορούμε να μην διαμαρτυρηθούμε κατά της αλλοφροσύνης αυτού του πολέμου, κατά της αποποίησης της λογικής», δήλωσε ο επίσκοπος Τζοβάνι Ρικιούτι, πρόεδρος του διεθνούς, καθολικού κινήματος Pax Christi Italia.

«Οι κυβερνώντες πρέπει επιτέλους να ανοίξουν τα μάτια και να διαπιστώσουν ότι οι πόλεμοι δεν λύνουν τις διενέξεις», πρόσθεσε ο Ρικιούτι, σύμφωνα με τον οποίο, το αντιπολεμικό κίνημα παραμένει ζωντανό, αλλά χρειάστηκε κάποιες ημέρες για να εκτιμήσει την νέα πραγματικότητα που διαμορφώθηκε και για να μπορέσει να οργανωθεί.

«Είμαι βέβαιος ότι σύντομα, στην Ιταλία και στην Ευρώπη οι συνειδήσεις πρόκειται να ξυπνήσουν, όπως συνέβη για τον πόλεμο Ρωσίας- Ουκρανίας και με το κίνημα για την Παλαιστίνη. Είμαι σίγουρος ότι τις επόμενες ημέρες θα οργανωθούν κινητοποιήσεις, στους δρόμους και στις πλατείες», ολοκλήρωσε ο πρόεδρος του κινήματος Pax Christi Italia.