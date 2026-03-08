newspaper
Κυριακή 08 Μαρτίου 2026
Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη
Διεθνής Οικονομία 08 Μαρτίου 2026, 22:50

Ο πόλεμος των πόρων: Πώς η δίψα για ενέργεια αναδιαμορφώνει βίαια τον παγκόσμιο χάρτη

Ποιες χώρες έχουν τις μεγαλύτερες πηγές ενέργειας - Το ντόμινο των συρράξεων για τον έλεγχο των φυσικών πόρων - Πώς αλλάζει ο «χάρτης» του κόσμου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ζούμε σε μια εποχή όπου η παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα αναδιατάσσεται με πρωτοφανή ταχύτητα και βιαιότητα. Πίσω από τις θρησκευτικές ή ιδεολογικές συγκρούσεις, τα εθνικιστικά αφηγήματα και τις διακηρύξεις περί εθνικής ασφάλειας, κρύβεται συχνά μια πολύ πιο κυνική και απολύτως μετρήσιμη πραγματικότητα: η αέναη δίψα για φυσικούς πόρους.

Ο παγκόσμιος ενεργειακός χάρτης δεν ξανασχεδιάζεται πλέον μέσα από ομαλές διπλωματικές συμφωνίες σε πολυτελείς αίθουσες, αλλά μέσα από αλλεπάλληλες συρράξεις.

Το ένα μέτωπο διαδέχεται το άλλο, προκαλώντας ένα τεράστιο ερώτημα που πλανάται πάνω από τον πλανήτη: Πόσες από αυτές τις κρίσεις υποκινούνται, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, από την αμείλικτη ανάγκη ελέγχου της ενέργειας;

Ποιος ελέγχει το υπέδαφος;

Για να κατανοήσουμε την κλίμακα αυτού του ακήρυχτου -και συχνά ανοιχτού- πολέμου, πρέπει πρώτα να δούμε πού βρίσκεται συγκεντρωμένος ο «θησαυρός». Ο πλανήτης είναι γεωλογικά άνισος, εγκλωβίζοντας τον πλούτο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες μοιραία μετατρέπονται σε πεδία ανταγωνισμού:

– Βενεζουέλα: Το κράτος της Λατινικής Αμερικής κατέχει τα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα αργού πετρελαίου παγκοσμίως, ξεπερνώντας ακόμα και τους κολοσσούς του Κόλπου. Επιπλέον, το υπέδαφός της είναι εξαιρετικά πλούσιο σε χρυσό, βωξίτη και κρίσιμα ορυκτά.

– Μέση Ανατολή: Χώρες όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράν, το Ιράκ και το Κατάρ παραμένουν οι αδιαμφισβήτητοι άρχοντες των υδρογονανθράκων. Ελέγχουν όχι μόνο την παραγωγή, αλλά και τις κρισιμότερες αρτηρίες μεταφοράς για τη ναυτιλία.

– Ρωσία και Ανατολική Ευρώπη: Η Ρωσία αποτελεί έναν γίγαντα στο φυσικό αέριο και το πετρέλαιο. Αντίστοιχα, γειτονικές της χώρες, όπως η Ουκρανία, δεν αποτελούν απλώς νευραλγικούς κόμβους διέλευσης αγωγών, αλλά κρύβουν και σημαντικά δικά τους κοιτάσματα και σπάνιες γαίες.

– Αφρική και Ασία (Η νέα εποχή): Με την έλευση της πράσινης μετάβασης, χώρες με αποθέματα σε λίθιο, κοβάλτιο και χαλκό μπαίνουν δυναμικά στον νέο ενεργειακό χάρτη, προσελκύοντας τα βλέμματα των υπερδυνάμεων.

Όποιος ελέγχει αυτές τις ροές, ελέγχει την παλαιά και τη νέα παγκόσμια οικονομία.

Ντόμινο

Αν παρατηρήσει κανείς την υδρόγειο σήμερα, θα διαπιστώσει ότι η «ζώνη αστάθειας» ταυτίζεται σχεδόν απόλυτα με τις ζώνες παραγωγής και μεταφοράς ενέργειας. Η μία σύρραξη πυροδοτεί την επόμενη, αλλάζοντας βίαια τα χέρια στα οποία καταλήγουν οι πόροι.

Στην Ανατολική Ευρώπη, η Ουκρανία παραμένει τυλιγμένη στις φλόγες. Ενώ η σύγκρουση έχει αδιαμφισβήτητα βαθιές γεωστρατηγικές ρίζες που αφορούν τα σύνορα, την κυριαρχία και την επιρροή του ΝΑΤΟ, η ενεργειακή διάσταση υπήρξε από την αρχή κομβική. Η Ευρώπη αναγκάστηκε να απεξαρτηθεί βίαια από το ρωσικό φυσικό αέριο μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αναζητώντας νέους προμηθευτές και μετατρέποντας τις ΗΠΑ στον απόλυτο κυρίαρχο των εξαγωγών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG). Ο έλεγχος των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και των περιοχών του Ντονμπάς αφορά εν πολλοίς και τον έλεγχο τεράστιου ορυκτού πλούτου.

Στη Μέση Ανατολή, η κατάσταση είναι εξίσου, αν όχι περισσότερο, εκρηκτική. Η ευρύτερη περιοχή φλέγεται, με τις εχθροπραξίες να εμπλέκουν άμεσα ή έμμεσα τεράστιες παραγωγικές δυνάμεις όπως το Ιράν και συμμάχους των ΗΠΑ όπως το Ισραήλ. Η ασφάλεια των στενών του Ορμούζ και της Ερυθράς Θάλασσας -από όπου διέρχεται ζωτικό ποσοστό του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου- δοκιμάζεται καθημερινά, αποδεικνύοντας πως ο έλεγχος των κόμβων είναι εξίσου σημαντικός με τον έλεγχο των ίδιων των κοιτασμάτων.

Ο καθοριστικός παράγοντας που κάνει τις μεγάλες δυνάμεις να αποφασίσουν πού θα επέμβουν ενεργά

Εκεί όμως που ο ενεργειακός χάρτης αναδιατάσσεται με τον πλέον ωμό και ταχύ τρόπο τον τελευταίο καιρό, είναι η Λατινική Αμερική. Μια περιοχή που ιστορικά θεωρείτο η «πίσω αυλή» των αμερικανικών συμφερόντων, βιώνει μια πρωτοφανή κλιμάκωση.

Το πλέον χαρακτηριστικό και πρόσφατο παράδειγμα είναι η Βενεζουέλα. Οι ραγδαίες κινήσεις της Ουάσιγκτον και η ευθεία παρέμβαση στο εσωτερικό της χώρας άλλαξαν εν μια νυκτί τις ισορροπίες. Οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ότι το πετρέλαιο της Βενεζουέλας ρέει πλέον προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι τα έσοδα ελέγχονται στενά, δεν αφήνουν περιθώρια παρερμηνειών. Εκατομμύρια βαρέλια και χρυσός αλλάζουν χέρια, με τις αμερικανικές εταιρείες να εισέρχονται δυναμικά σε μια χώρα που κάθεται πάνω στη μεγαλύτερη «δεξαμενή» πετρελαίου της γης.

Αυτή η ριζική αλλαγή προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις. Η Κούβα, η οποία εξαρτιόταν ζωτικά από το πετρέλαιο του Καράκας για να κρατήσει την οικονομία της ζωντανή, βρίσκεται πλέον αποκομμένη και υπό καθεστώς ασφυκτικού ενεργειακού αποκλεισμού. Όταν η αμερικανική ηγεσία κάνει ανοιχτά λόγο για πιθανή «φιλική εξαγορά» της Κούβας, επικαλούμενη την απόλυτη έλλειψη καυσίμων και πόρων στο νησί, γίνεται ξεκάθαρο πώς η ενέργεια εργαλειοποιείται πλήρως. Η διακοπή της ροής των πόρων λειτουργεί ως ένα αόρατο υπερόπλο που μπορεί να γονατίσει κυβερνήσεις και να επιβάλει πολιτικές αλλαγές χωρίς απαραίτητα να πέσει ούτε μια σφαίρα.

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πολύπλοκο ιστό αυτών των κρίσεων, η απάντηση αποκαλύπτει τον πραγματικό πυρήνα της διεθνούς πολιτικής. Προφανώς, οι πόλεμοι δεν ξεκινούν απαραίτητα αποκλειστικά για ένα βαρέλι αργού πετρελαίου. Η ιστορική μνήμη, τα εδαφικά ζητήματα, η εθνική ασφάλεια και η επιδίωξη πολιτικής ηγεμονίας αποτελούν βαθιά και ισχυρά κίνητρα για κάθε κράτος.

Ωστόσο, η ενέργεια αποτελεί την απόλυτη ραχοκοκαλιά αυτών των συγκρούσεων – είναι το διακύβευμα, το όπλο και το έπαθλο ταυτόχρονα. Είναι ο καθοριστικός παράγοντας που κάνει τις μεγάλες δυνάμεις να αποφασίσουν πού θα επέμβουν ενεργά, πού θα επιβάλουν κυρώσεις και πού θα κλείσουν τα μάτια. Χωρίς την παγκόσμια εξάρτηση από τις πλουτοπαραγωγικές πηγές, πολλά από αυτά τα μέτωπα δεν θα είχαν λάβει ποτέ τις διαστάσεις διεθνών κρίσεων.

Ο παγκόσμιος χάρτης δεν είναι πλέον στατικός. Αναδιαμορφώνεται καθημερινά γύρω από αγωγούς, διυλιστήρια και θαλάσσιες εμπορικές οδούς. Όσο οι πόροι συνεχίζουν να αλλάζουν χέρια μέσω της ισχύος, ο «πόλεμος της ενέργειας» θα συνεχίζει να κατευθύνει τις τύχες των εθνών, αποδεικνύοντας πως το ποιος κρατάει τον διακόπτη της ενέργειας, ελέγχει τον κόσμο.

