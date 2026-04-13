Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη
Κόσμος 13 Απριλίου 2026, 12:46

Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε ο πάπας Λέων, απαντώντας στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Το μήνυμα ότι θα συνεχίσει να μιλάει ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης έστειλε ο πάπας Λέων, μετά τη χθεσινοβραδινή επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πρόσωπό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Truth Social υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Πάπας ήταν «αδύναμος στο έγκλημα και πολύ κακός για την εξωτερική πολιτική». Συνέχισε λέγοντας πως «αν δεν βρισκόμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό»..

Ο πάπας Λέων είπε στο Reuters ότι δεν ήθελε να μπει σε αντιπαράθεση με τον Ντ. Τραμπ.

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε.

Τόνισε, ακόμη, ότι «θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά ενάντια στον πόλεμο, επιδιώκοντας να προωθήσω την ειρήνη, να προωθήσω τον διάλογο και τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών για να βρούμε δίκαιες λύσεις στα προβλήματα».

Όσα είχε αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ:

«Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ στο Έγκλημα και πολύ κακός στην εξωτερική πολιτική. Μιλά για τον “φόβο” της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά δεν αναφέρει τον ΦΟΒΟ που είχε η Καθολική Εκκλησία, και όλες οι άλλες χριστιανικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια του COVID, όταν συνελάμβαναν ιερείς, πάστορες και όλους τους υπόλοιπους επειδή τελούσαν λειτουργίες, ακόμη κι όταν βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους και κρατούσαν αποστάσεις δέκα ή ακόμη και είκοσι ποδιών.

Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο αδελφός του, ο Λούις, απ’ ό,τι ο ίδιος, γιατί ο Λούις είναι απόλυτα MAGA. Καταλαβαίνει την κατάσταση, ενώ ο Λέων όχι! Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί απαράδεκτο το ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμη χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της — συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών και εγκληματιών — στέλνοντάς τους στη χώρα μας.

Και δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, με συντριπτική νίκη, να πετυχαίνω ιστορικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και να δημιουργώ τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην Ιστορία.

Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, γιατί, όπως όλοι γνωρίζουν, αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη. Δεν βρισκόταν σε καμία λίστα για τη θέση του Πάπα και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία επειδή ήταν Αμερικανός και πίστεψαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν βρισκόμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό.

Δυστυχώς, ο Λέων είναι αδύναμος στο έγκλημα, αδύναμος στα πυρηνικά όπλα, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε και το γεγονός ότι συναντά υποστηρικτές του Ομπάμα, όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, ένας ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ της Αριστεράς, που ήταν από εκείνους που ήθελαν να συλλαμβάνονται οι πιστοί και οι κληρικοί.

Ο Λέων πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει κοινή λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας σπουδαίος Πάπας, όχι πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ και, το σημαντικότερο, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».

Τράπεζες
Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Ελληνικές Τράπεζες: Αυξάνει τις τιμές στόχους η HSBC – Επιστρέφει το επενδυτικό ενδιαφέρον  

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Πολλοί γύρω σας, αλλά… νιώθετε μόνοι; Η «σιωπηλή» ασυμμετρία που επιβαρύνει την καρδιά

Κόσμος
Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν

Ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών θα ξεκινήσει στις 5μμ, λέει ο Τραμπ – Κανένα λιμάνι στον Περσικό δεν θα είναι ασφαλές, απαντά το Ιράν

«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»
Αβεβαιότητα, βία και θάνατος 13.04.26

«Ούτε πόλεμος, ούτε ειρήνη»: Η ζωή στη Γάζα έξι μήνες μετά την «εκεχειρία»

Από τη συμφωνία του Οκτωβρίου του 2025, οι επιθέσεις συνεχίζονται, η ανθρωπιστική βοήθεια είναι ανεπαρκής και οι περιφερειακές συγκρούσεις επιδεινώνουν την αστάθεια στη Γάζα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ουγγαρία: Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας μετά τη νίκη του Μαγιάρ στις εκλογές
Δείτε βίντεο 13.04.26

Ο ξέφρενος χορός του μελλοντικού υπουργού Υγείας στην Ουγγαρία - Ξεσάλωσε μετά τη νίκη του Μαγιάρ

Τον «γύρο» του διαδικτύου κάνει βίντεο με τον μελλοντικό υπουργό Υγείας της Ουγγαρίας, ο οποίος χορεύει πανηγυρίζοντας την εκλογική νίκη του Μαγιάρ

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ
Υπάρχει λύση 13.04.26

Οι Αμερικανοί έχουν δύο εβδομάδες προθεσμία να σταματήσουν τον Τραμπ

«Το μόνο που είναι απαραίτητο για να τερματιστεί ο αντισυνταγματικός και εγκληματικός πόλεμος επιθετικότητας του Τραμπ κατά του Ιράν είναι το Κογκρέσο να κάνει τη δουλειά του»

Βαγγέλης Γεωργίου
Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή
Μέση Ανατολή 13.04.26

Η Καλλίπολη του Νετανιάχου: Από τον Μπίμπι στον επίδοξο Τσώρτσιλ, μια λανθασμένη εκτίμηση για τη Μέση Ανατολή

Σε άρθρο γνώμης της εφημερίδας Haaretz η σχέση Νετανιάχου με τον Τραμπ είναι ζωτικής σημασίας για την προεκλογική του εκστρατεία και τις προσπάθειές να ακυρώσει τη δίκη του, αλλά ο αμερικανός πρόεδρος δεν είναι ευχαριστημένος με τον προστατευόμενό του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός
Κόσμος 13.04.26

Το… τερμάτισε: Μετά την επίθεση στον Πάπα ο Τραμπ εμφανίζεται ως… Χριστός

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ είναι... αλλεργικός στην όποια κριτική  που αφορά στον πόλεμο κατά του Ιράν, ακόμη και αν αυτή προέρχεται από έναν ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη, όπως ο πάπας Λέων

Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Όρμπαν από την εξουσία – Ο λόγος που έχασε τις εκλογές
Κόσμος 13.04.26

Οι νέοι στην Ουγγαρία έδιωξαν τον Όρμπαν από την εξουσία - Ο λόγος που έχασε τις εκλογές

Ο μεγάλος λαϊκιστής Όρμπαν, είχε χάσει την λαϊκή του πινελιά και δεν είχε κατανοήσει ότι υπονομευόταν από μερικές από τις ίδιες αποτυχίες που έχουν αποδυναμώσει τους ισχυρούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ
Στενά του Ορμούζ 13.04.26 Upd: 12:48

Axios: Το παράθυρο για συνομιλίες δεν έχει ακόμα κλείσει, ενώ η αντιπαράθεση μεταφέρεται στα Στενά του Ορμούζ

Μετά την αποτυχία των συνομιλιών, η απειλή Τραμπ για μπλόκο στα ιρανικά λιμάνια μπορεί να προκαλέσει κλιμάκωση της σύγκρουσης - Ταυτόχρονα το Ισραήλ σφυροκοπά ασταμάτητα τον Λίβανο - Δείτε live στο in

Φύλλια Πολίτη
Ο Τραμπ καταφέρεται εναντίον του πάπα Λέοντα – Είναι «υπερβολικά φιλελεύθερος»
Πόλεμος 13.04.26

Επίθεση του Τραμπ στον πάπα Λέοντα

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται στον πάπα Λέοντα, λέγοντας πως δεν είναι «μέγας θαυμαστής» του, έπειτα από σφοδρή αντιπολεμική παρέμβαση του Ποντίφικα.

Νιγηρία: Δεκάδες νεκροί σε αεροπορικά πλήγματα με στόχο τζιχαντιστές της Μπόκο Χαράμ
Αεροπορικά πλήγματα 13.04.26

Μακελειό με δεκάδες νεκρούς στη Νιγηρία

Καταδίωξη τζιχαντιστών της Μπόκο Χαράμ είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων ανθρώπων από αεροπορικά πλήγματα στη βορειοανατολική Νιγηρία.

Περού: Η υποψήφια της δεξιάς Φουχιμόρι προηγείται στις προεδρικές εκλογές
Περού 13.04.26

Μπροστά η δεξιά Φουχιμόρι στις προεδρικές εκλογές

Η δεξιά Κέικο Φουχιμόρι έχει το προβάδισμα στις προεδρικές εκλογές που διεξήχθησαν στο Περού, και σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις θα απαιτηθεί δεύτερος γύρος προκειμένου να αναδειχθεί ο νέος πρόεδρος.

Ουγγαρία: Το Tisza εξασφαλίζει υπερπλειοψηφία δύο τρίτων στο κοινοβούλιο
Ουγγαρία 13.04.26

Το Tisza εξασφαλίζει πλειοψηφία 2/3 στο κοινοβούλιο

Το δεξιό κόμμα Tisza του νικητή των βουλευτικών εκλογών στην Ουγγαρία, Πέτερ Μάγκιαρ, εξασφαλίζει την υπερπλειοψηφία των δύο τρίτων στο κοινοβούλιο, βάσει των επίσημων σχεδόν τελικών αποτελεσμάτων.

Ουκρανία: Ελαβε τέλος και επισήμως η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός με τη Ρωσία
Και επισήμως 13.04.26

Τέλος η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός Ουκρανίας - Ρωσίας

Η πασχαλινή κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία έληξε τα μεσάνυχτα χθες Κυριακή προς σήμερα Δευτέρα και επισήμως, καθώς οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορήθηκαν για την παραβίασή της.

Ο Λίβανος εργάζεται για να επιτύχει «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός του»
Λίβανος 13.04.26

«Εργαζόμαστε» για να επιτύχουμε «την ισραηλινή αποχώρηση από το έδαφός μας»

«Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να επιτύχουμε την ισραηλινή αποχώρηση από το σύνολο του εδάφους μας», δηλώνει ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός ομόλογός του μετέβη στα νότια της χώρας.

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο
Εκλογές Ουγγαρία 13.04.26

Δούκας για ήττα Όρμπαν: Κανένα καθεστώς που εργαλειοποιεί το κράτος δικαίου δεν είναι αήττητο

«Μετά από 16 χρόνια, οι πολίτες στην Ουγγαρία αλλάζουν τους όρους του παιχνιδιού», υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων και μέλος του Πολιτικού Κέντρου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Χάρης Δούκας

Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»
Ελλάδα 13.04.26

Αφθώδης πυρετός: «Θυσιάζουν τη Λέσβο για να σωθεί η υπόλοιπη Ελλάδα»

Ο αφθώδης πυρετός εξακολουθεί να πλήττει την κτηνοτροφία στη Λέσβο ενώ όλα τα βασικά ζητήματα παραμένουν «στον αέρα» - Μιλούν στο in ο κτηνίατρος Γιάννης Τσακίρης, ο βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, Παναγιώτης Δουδωνής και ο αντιπρόεδρος του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου Μανταμάδου, Νίκος Αψώκαρδος

Δήμητρα Τριανταφύλλου
