Πάπας Λέων σε Ντόναλντ Τραμπ: Θα συνεχίσω να μιλάω ενάντια στον πόλεμο και να προωθώ την ειρήνη

Το μήνυμα ότι θα συνεχίσει να μιλάει ενάντια στον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης έστειλε ο πάπας Λέων, μετά τη χθεσινοβραδινή επίθεση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πρόσωπό του.

Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτηση που πραγματοποίησε στο Truth Social υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι ο Πάπας ήταν «αδύναμος στο έγκλημα και πολύ κακός για την εξωτερική πολιτική». Συνέχισε λέγοντας πως «αν δεν βρισκόμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό»..

Ο πάπας Λέων είπε στο Reuters ότι δεν ήθελε να μπει σε αντιπαράθεση με τον Ντ. Τραμπ.

«Δεν νομίζω ότι το μήνυμα του Ευαγγελίου προορίζεται να κακοποιηθεί με τον τρόπο που το κάνουν μερικοί άνθρωποι», ανέφερε.

Τόνισε, ακόμη, ότι «θα συνεχίσω να μιλάω δυνατά ενάντια στον πόλεμο, επιδιώκοντας να προωθήσω την ειρήνη, να προωθήσω τον διάλογο και τις πολυμερείς σχέσεις μεταξύ των κρατών για να βρούμε δίκαιες λύσεις στα προβλήματα».

Όσα είχε αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ:

«Ο Πάπας Λέων είναι ΑΔΥΝΑΜΟΣ στο Έγκλημα και πολύ κακός στην εξωτερική πολιτική. Μιλά για τον “φόβο” της κυβέρνησης Τραμπ, αλλά δεν αναφέρει τον ΦΟΒΟ που είχε η Καθολική Εκκλησία, και όλες οι άλλες χριστιανικές οργανώσεις, κατά τη διάρκεια του COVID, όταν συνελάμβαναν ιερείς, πάστορες και όλους τους υπόλοιπους επειδή τελούσαν λειτουργίες, ακόμη κι όταν βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους και κρατούσαν αποστάσεις δέκα ή ακόμη και είκοσι ποδιών.

Μου αρέσει πολύ περισσότερο ο αδελφός του, ο Λούις, απ’ ό,τι ο ίδιος, γιατί ο Λούις είναι απόλυτα MAGA. Καταλαβαίνει την κατάσταση, ενώ ο Λέων όχι! Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί ότι είναι εντάξει το Ιράν να έχει πυρηνικό όπλο. Δεν θέλω έναν Πάπα που θεωρεί απαράδεκτο το ότι η Αμερική επιτέθηκε στη Βενεζουέλα, μια χώρα που έστελνε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών στις Ηνωμένες Πολιτείες και, ακόμη χειρότερα, άδειαζε τις φυλακές της — συμπεριλαμβανομένων δολοφόνων, εμπόρων ναρκωτικών και εγκληματιών — στέλνοντάς τους στη χώρα μας.

Και δεν θέλω έναν Πάπα που επικρίνει τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών επειδή κάνω ακριβώς αυτό για το οποίο εκλέχθηκα, με συντριπτική νίκη, να πετυχαίνω ιστορικά χαμηλά επίπεδα εγκληματικότητας και να δημιουργώ τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αγορά στην Ιστορία.

Ο Λέων θα έπρεπε να είναι ευγνώμων, γιατί, όπως όλοι γνωρίζουν, αποτέλεσε μεγάλη έκπληξη. Δεν βρισκόταν σε καμία λίστα για τη θέση του Πάπα και τοποθετήθηκε εκεί από την Εκκλησία επειδή ήταν Αμερικανός και πίστεψαν ότι αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ. Αν δεν βρισκόμουν στον Λευκό Οίκο, ο Λέων δεν θα ήταν στο Βατικανό.

Δυστυχώς, ο Λέων είναι αδύναμος στο έγκλημα, αδύναμος στα πυρηνικά όπλα, κάτι που δεν μου αρέσει καθόλου, ούτε και το γεγονός ότι συναντά υποστηρικτές του Ομπάμα, όπως ο Ντέιβιντ Άξελροντ, ένας ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΟΣ της Αριστεράς, που ήταν από εκείνους που ήθελαν να συλλαμβάνονται οι πιστοί και οι κληρικοί.

Ο Λέων πρέπει να συνέλθει ως Πάπας, να χρησιμοποιήσει κοινή λογική, να σταματήσει να εξυπηρετεί τη Ριζοσπαστική Αριστερά και να επικεντρωθεί στο να είναι ένας σπουδαίος Πάπας, όχι πολιτικός. Αυτό τον βλάπτει πολύ και, το σημαντικότερο, βλάπτει την Καθολική Εκκλησία!

Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».