Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά

Μια οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε νωρίς το απόγευμα στον Βόλο με δύο γυναίκες, μάνα και κόρη να χάνουν τη ζωή τους ενώ ο 39χρονος γιος και εγγονός που προσπάθησε να τις σώσει δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή.

Όλα έγιναν λίγο πριν τις 4 το απόγευμα όταν το μικρό σπίτι της οικογένειας στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής τυλίχθηκε στις φλόγες, πιθανότατα από θερμάστρα. Ακολούθησαν εκρήξεις από γκαζάκια και άλλες ηλεκτρικές συσκευές με συνέπεια οι φλόγες να τυλίξουν όλο το σπίτι.

Κάηκαν ζωντανές

Οι δύο γυναίκες 66 ετών η μία και η 86χρονη μητέρα της αιφνιδιάστηκαν. Πιθανότατα να κοιμόντουσαν.

Η 66χρονη πρόλαβε να βγει στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες αλλά δεν τα κατάφερε. Η 86χρονη εντοπίστηκε απανθρακωμένη στον καναπέ του σπιτιού.

Προσπάθησε να τις σώσει

Τραγική φιγούρα ο 39χρονος γιος της 66χρονης που βρισκόταν εκτός του σπιτιού και έσπευσε να βοηθήσει. Δεν τα κατάφερε και ο ίδιος υπέστη σοβαρά εγκαύματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία γειτόνισσας που βρέθηκε έξω από το σπίτι ενώ είχε ξεσπάσει η φωτιά. “Είδα μια γυναίκα να καίγεται στην αυλή του σπιτιού της , ένα σώμα τυλιγμένο στις φλόγες. Ο γιός φώναζε, καιγόμαστε, είναι μέσα η γιαγιά μου».

Συγκλονιστική μαρτυρία

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά ξέσπασε στο σαλόνι από ηλεκτρική θερμάστρα και οι εκρήξεις οφείλονται στο γεγονός ότι “έσκασε” αφενός γκαζάκι στην κουζίνα μετά την εκδήλωση της φωτιάς, αλλά και άλλες ηλεκτρικές συσκευές.

Ο πύραρχος κ. Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας τόνισε πως η φωτιά κατασβέστηκε από 19 πυροσβέστες με 6 οχήματα και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.