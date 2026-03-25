Σημαντική είδηση:
25.03.2026 | 19:57
Βρέθηκε οβίδα στην Πεύκη – Κλειστή η οδός Δημοκρατίας
Τρόμος σε Περιστέρι και Κολωνό για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες – Αναζητούν τον άνδρα οι Αρχές
Ελλάδα 25 Μαρτίου 2026, 20:41

Τρόμος σε Περιστέρι και Κολωνό για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες – Αναζητούν τον άνδρα οι Αρχές

Δύο γυναίκες στο Περιστέρι και μία στον Κολωνό έπεσαν θύματα του άγνωστου άνδρα που προχωρά σε άσεμνες πράξεις στη μέση του δρόμου.

Φόβος και τρόμος για τις γυναίκες που περπατούν στο δρόμο, ακόμη και μέρα μεσημέρι, έχει γίνει ένας άνδρας ο οποίος τις στοχοποιεί και τους επιτίθεται σεξουαλικά.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, ένας άνδρας επιτέθηκε σε μια 24χρονη κοπέλα. Στο κέντρο της πόλης, κατέβασε το παντελόνι του και κυνήγησε την κοπέλα που είχε βγει βόλτα με τη μητέρα του συντρόφου της.

«Βλέπουμε έναν κύριο μελαμψό να μας κοιτάει πάρα πολύ έντονα. Εκείνη την στιγμή αγχώθηκα και καθώς προχωρούσαμε είχα συνεχώς το βλέμμα στραμμένο πίσω μου γιατί λέω δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του», τόνισε το θύμα της επίθεσης.

Στη μέση του δρόμου

Οι δύο γυναίκες επέστρεφαν σπίτι ύστερα από καφέ. Ήταν λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι. Ξαφνικά είδαν τον άνδρα να τις ακολουθεί και να προβαίνει σε απειλητικές κινήσεις.

«Αρχίσαμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και ξαφνικά βλέπω ότι κατεβάζει το παντελόνι του κατεβάζει το εσώρουχο του και αρχίζει να κάνει πολύ άσεμνες κινήσεις και να πηγαίνει ακόμα πιο γρήγορα προς το μέρος μας», πρόσθεσε η 24χρονη.

Η κοπέλα τρομοκρατημένη άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια και κάλεσε την αστυνομία. Εκείνος κρύφτηκε σε μια πολυκατοικία.

«Φόβος και ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει, ότι μπορεί να είσαι τυχερός, αλλά επειδή έχουμε ακούσει και τόσα πράγματα μπορεί και να μην είσαι, και με το που βλέπεις και την απάθεια του κόσμου, καταλαβαίνεις ό,τι κάνεις μόνος σου».

Το συμβάν στον Κολωνό

Η 24χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην Ελληνική Αστυνομία ωστόσο ο δράστης εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της είδε τον άνδρα κοντά στον Κολωνό. Εκεί, όπου μια άλλη γυναίκα καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση από κάποιον με τα ίδια χαρακτηριστικά.

«Είχα βγάλει βόλτα το σκυλάκι μου και με είδε και έβγαλε τα γεννητικά του όργανα, παγώνω» σημείωσε μιλώντας στο MEGA.

Μόλις μερικούς μήνες πριν, στην ίδια περιοχή, 34χρονος είχε γίνει φόβος και τρόμος για τις γυναίκες επιχειρώντας σεξουαλικές επιθέσεις. Τελικά συνελήφθη και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση.

Ενέργεια
Ενεργειακή κρίση: Η Ευρώπη ξανά μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

Ενεργειακή κρίση: Η Ευρώπη ξανά μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση» αν το Ιράν δεν παραδεχθεί την ήττα του

Λευκός Οίκος: Ο Τραμπ απειλεί με «κόλαση» αν το Ιράν δεν παραδεχθεί την ήττα του

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά
Ελλάδα 25.03.26

Βόλος: «Η μία γυναίκα βγήκε στην αυλή τυλιγμένη στις φλόγες» – Χαροπαλεύει ο γιος της που προσπάθησε να σώσει μάνα και γιαγιά

Σοκάρουν οι μαρτυρίες από την τραγωδία που σημειώθηκε στο Βόλο με δύο γυναίκες, μάνα και κόρη να χάνουν τη ζωή τους και ο 39χρονος γιος να δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή - Πώς εκδηλώθηκε η φονική πυρκαγιά

Σίφνος: Βγήκε στους δρόμους για την Υγεία – Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις
Υποστελέχωση 25.03.26

Η Σίφνος στους δρόμους για την Υγεία - Μαζική πορεία μετά τις εορταστικές εκδηλώσεις

Ίσως η μεγαλύτερη πορεία που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στη Σίφνο πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης. Στο επίκεντρο η Υγεία και τα σοβαρά προβλήματα στον τομέα που παρατηρούνται νησί.

Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου
Ελλάδα 25.03.26

Καρδίτσα: Προφυλακίστηκε ο 17χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία του τραγουδιστή Γιώργου Τσιτόγλου

Ο πρώτος κατηγορούμενος οδηγήθηκε στη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα - Την Παρασκευή καταθέτει ο 16χρονος φερόμενος ως συνεργός.

Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι
Ελλάδα 25.03.26

Τραγωδία στον Βόλο – Δύο νεκρές γυναίκες και ένας τραυματίας από έκρηξη σε σπίτι

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για έκρηξη φιάλης υγραερίου σε οικία στην περιοχή Αγία Παρασκευή στον Βόλο - Η 60χρονη γυναίκα και η μητέρα της 80 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένες

Νέοι διάλογοι που «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ
Ελλάδα 25.03.26

Νέοι διάλογοι «καίνε» τα μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ - «Πάρε λεφτά από τους λογαριασμούς, άλλαξε, μεταβίβασε άδειες»

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα και κατηγορούνται ότι προέβαιναν σε κακουργηματικές πλαστογραφίες και απάτες σε βάρος του e-Ε.Φ.Κ.Α., φοροδιαφυγή και έκδοση εικονικών τιμολογίων

Λιμανάκια Βουλιαγμένης: Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη – «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»
Αγωνία 25.03.26

Άκαρπες οι έρευνες για τον δύτη στα Λιμανάκια Βουλιαγμένης - «Μάλλον πέρασε τα κάγκελα και τον τράβηξε μέσα»

Πρώην δύτης που είχε βρει στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στα Λιμανάκια τα οστά του ενός από τους δύο Αμερικανούς που πνίγηκαν το 1978 εκτιμά τι μπορεί να συνέβη στον 34χρονο που αγνοείται

Αλέξης Τσίπρας: Η «Ιθάκη» συνεχίζει το ταξίδι της – Νέος προορισμός η Λαμία – Η σύνθεση του πάνελ
Νέα παρέμβαση 25.03.26

Η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα συνεχίζει το ταξίδι της - Νέος προορισμός η Λαμία - Η σύνθεση του πάνελ

Νέος σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα και την «Ιθάκη» η Λαμία. Τι αναμένεται να πει στη νέα παρέμβασή του ο πρώην πρωθυπουργός. Ποιοι θα μιλήσουν για το ιστορικό και πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου.

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; – Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά
Mama 25.03.26

Πώς είναι να είσαι η κόρη της Κέιτ Μος; - Η Λίλα, το πάρτι των 50ων γενεθλίων, οι αδυναμίες και τα μυστικά

Η Λίλα Μος δίνει πληροφορίες εκ των έσω -Τι έκανε στο πάρτι των 50ων γενεθλίων της μητέρας της, ποια είναι η μοναδική της αδυναμία και τι κρύβει το μοντέλο από το μοναδικό της παιδί;

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1
Άλλα Αθλήματα 25.03.26

Η Cadillac μπαίνει δυναμικά στη Formula 1

Η νέα ομάδα θέλει να εκμεταλλευτεί το τεράστιο κενό ταύτισης των fans στις ΗΠΑ και να χτίσει μια ισχυρή βάση υποστήριξης σε μια αγορά που αναπτύσσεται ραγδαία.

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς
On Field 25.03.26

Μεγάλη η λίστα των κορυφαίων διεθνών της UEFA, ο Λανουά φέρνει λίγους και γνωστούς

Μετεξεταστέος μένει ο Στεφάν Λανουά και στους ορισμούς των ξένων διαιτητών, για παράδειγμα ήρθαν οι εννέα από τους 35 ελίτ και οι τρεις από τους 14 της πρώτης κατηγορίας. Όλα τα στοιχεία με ονόματα

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη
«Η γεύση τoυ κερασιού» 25.03.26

Καταστράφηκε το σπίτι του αείμνηστου σκηνοθέτη Αμπάς Κιαροστάμι στην Τεχεράνη

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο γιος του Αμπάς Κιαροστάμι, Αχμάντ, ανέφερε ότι η οικεία του πατέρα του χτυπήθηκε κατά τη διάρκεια βομβαρδισμών των δυνάμεων ΗΠΑ- Ισραήλ.

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν – «Εκτός ορίων» η κατάσταση
Μέση Ανατολή 25.03.26

Ο Γκουτέρες διορίζει Προσωπικό Απεσταλμένο για τη διαχείριση της σύγκρουσης στο Iράν - «Εκτός ορίων» η κατάσταση

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο Ζαν Αρνό διαθέτει περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στη διεθνή διπλωματία, με εξειδίκευση στις ειρηνευτικές διευθετήσεις και τη διαμεσολάβηση

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση
Διεθνής Οικονομία 25.03.26

Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μπορεί να προκαλέσει τη χειρότερη βιομηχανική κρίση

Δεν είναι μόνο η αύξηση στις τιμές της ενέργειας, αλλά και η ίδια η βιομηχανική παραγωγή αποδιοργανώνεται από τις ελλείψεις φυσικού αερίου και άλλων βασικών εισροών, επισημαίνει το Διεθνές Εμπορικό Επιμελητήριο

ΟΦΗ: Διατέθηκαν πάνω από 3.600 εισιτήρια σε μία μέρα για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson
Ποδόσφαιρο 25.03.26

ΟΦΗ: Πόσα εισιτήρια διατέθηκαν σε μία ημέρα για τον τελικό του Κυπέλλου

Μεγάλη ζήτηση παρουσιάζουν τα εισιτήρια του τελικού του Κυπέλλου Ελλάδας από τους οπαδούς του ΟΦΗ, καθώς από την Τρίτη (24/3) έχουν φύγει παραπάνω από 4.200 εισιτήρια, μαζί με τα τρία τσάρτερ.

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση
Επιστήμες 25.03.26

Όραση: Αυτό που πραγματικά βλέπουμε – και δεν βλέπουμε – μας λέει πολλά για την ανθρώπινη συνείδηση

Αυτό που φτάνει στη συνείδησή μας όταν κοιτάζουμε κάτι, δεν είναι το σύνολο της εικόνας όσον αφορά στην όραση - μεγάλο μέρος της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο γίνεται πέρα από τη συνειδητή μας αντίληψη

Το «χτύπημα» στην Ευρώπη, το ξέσπασμα του Μυλωνά, οι ανακατατάξεις του FTSE Russell, το delivery του Στάσση…

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

