Τρόμος σε Περιστέρι και Κολωνό για σεξουαλικές επιθέσεις σε γυναίκες – Αναζητούν τον άνδρα οι Αρχές

Φόβος και τρόμος για τις γυναίκες που περπατούν στο δρόμο, ακόμη και μέρα μεσημέρι, έχει γίνει ένας άνδρας ο οποίος τις στοχοποιεί και τους επιτίθεται σεξουαλικά.

Ειδικότερα, όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο του MEGA, ένας άνδρας επιτέθηκε σε μια 24χρονη κοπέλα. Στο κέντρο της πόλης, κατέβασε το παντελόνι του και κυνήγησε την κοπέλα που είχε βγει βόλτα με τη μητέρα του συντρόφου της.

«Βλέπουμε έναν κύριο μελαμψό να μας κοιτάει πάρα πολύ έντονα. Εκείνη την στιγμή αγχώθηκα και καθώς προχωρούσαμε είχα συνεχώς το βλέμμα στραμμένο πίσω μου γιατί λέω δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις του», τόνισε το θύμα της επίθεσης.

Στη μέση του δρόμου

Οι δύο γυναίκες επέστρεφαν σπίτι ύστερα από καφέ. Ήταν λίγο μετά τις 16:00 το μεσημέρι. Ξαφνικά είδαν τον άνδρα να τις ακολουθεί και να προβαίνει σε απειλητικές κινήσεις.

«Αρχίσαμε να πηγαίνουμε πιο γρήγορα και ξαφνικά βλέπω ότι κατεβάζει το παντελόνι του κατεβάζει το εσώρουχο του και αρχίζει να κάνει πολύ άσεμνες κινήσεις και να πηγαίνει ακόμα πιο γρήγορα προς το μέρος μας», πρόσθεσε η 24χρονη.

Η κοπέλα τρομοκρατημένη άρχισε να φωνάζει σε βοήθεια και κάλεσε την αστυνομία. Εκείνος κρύφτηκε σε μια πολυκατοικία.

«Φόβος και ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει, ότι μπορεί να είσαι τυχερός, αλλά επειδή έχουμε ακούσει και τόσα πράγματα μπορεί και να μην είσαι, και με το που βλέπεις και την απάθεια του κόσμου, καταλαβαίνεις ό,τι κάνεις μόνος σου».

Το συμβάν στον Κολωνό

Η 24χρονη κατήγγειλε το περιστατικό στην Ελληνική Αστυνομία ωστόσο ο δράστης εξακολουθεί να κυκλοφορεί ελεύθερος.

Σύμφωνα με την ίδια, ο πατέρας της είδε τον άνδρα κοντά στον Κολωνό. Εκεί, όπου μια άλλη γυναίκα καταγγέλλει πως δέχθηκε επίθεση από κάποιον με τα ίδια χαρακτηριστικά.

«Είχα βγάλει βόλτα το σκυλάκι μου και με είδε και έβγαλε τα γεννητικά του όργανα, παγώνω» σημείωσε μιλώντας στο MEGA.

Μόλις μερικούς μήνες πριν, στην ίδια περιοχή, 34χρονος είχε γίνει φόβος και τρόμος για τις γυναίκες επιχειρώντας σεξουαλικές επιθέσεις. Τελικά συνελήφθη και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση.