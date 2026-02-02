Χωρίς επιβεβαιωμένη απάντηση παραμένει το ερώτημα αν η 16χρονη Λόρα, που εξαφανίστηκε πριν από 24 ημέρες από την Πάτρα, έχει ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να διαπιστώσουν αν η ανήλικη έφυγε από τη χώρα ή αν παραμένει στην Ελλάδα.

Ένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας είναι ότι πριν φύγει από την Πάτρα η 16χρονη είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν από την ΕΡΤ, όλα τα έως τώρα στοιχεία δείχνουν ότι είχε προορισμό τη Φρανκφούρτη. Ωστόσο, δεν υπάρχει καταγραφή που να αποδεικνύει την επιβίβασή της σε αεροσκάφος.

Αγορά εισιτηρίου και διαδρομή προς το αεροδρόμιο

Το μεσημέρι της 8ης Ιανουαρίου η ανήλικη μετέβη στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου μπήκε σε ταξιδιωτικό γραφείο και αγόρασε αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη. Αμέσως μετά επιβιβάστηκε σε ταξί με κατεύθυνση τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών.

Οι αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή που ακολούθησε από το ταξιδιωτικό γραφείο έως το αεροδρόμιο, καθώς και τις κινήσεις της στη συνέχεια, εξετάζοντας το ενδεχόμενο είτε να επιβιβάστηκε στην πτήση είτε να παρέμεινε στην Αθήνα.

Ωστόσο, δεν έχει εντοπιστεί οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του αεροδρομίου που να καταγράφει τη στιγμή της επιβίβασης της 16χρονης, αφού τα συστήματα καταγραφής διατηρούν αρχεία για έως 10 ημέρες και, όταν ζητήθηκε το υλικό, το σχετικό χρονικό διάστημα είχε ήδη παρέλθει.

Η φωτογραφία του διαβατηρίου της μητέρας

Ένα από τα βασικά στοιχεία της έρευνας είναι ότι πριν φύγει από την Πάτρα η 16χρονη είχε φωτογραφίσει το διαβατήριο της μητέρας της. Όπως αναφέρθηκε, γνώριζε ότι στην ηλικία των 16 ετών, για αεροπορικό ταξίδι, απαιτείται φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ενός εκ των γονέων.

Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με την αγορά του εισιτηρίου, ενισχύει το σενάριο ότι είτε ταξίδεψε είτε είχε πρόθεση να ταξιδέψει στο εξωτερικό.

Διεθνείς αναζητήσεις χωρίς αποτέλεσμα

Για τον εντοπισμό της 16χρονης έχουν εκδοθεί αναζητήσεις και στη Γερμανία, σε αρκετές πόλεις, με τη δημοσιοποίηση της φωτογραφίας της. Παρά τις ενέργειες αυτές, δεν υπάρχει έως τώρα επιβεβαιωμένη πληροφορία για την παρουσία της στη Γερμανία ή αλλού.

Η ανήλικη δεν έχει επικοινωνήσει με κανέναν από την ημέρα της εξαφάνισής της, ενώ οι γονείς της συνεχίζουν να την αναζητούν, χωρίς να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο ασφαλές ίχνος για το πού βρίσκεται.