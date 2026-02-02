Στο όνομα ουκρανής ηθοποιού το mail που έβγαλε η Λόρα – Με ποιον πέταξε για Γερμανία

Δεν έχει τέλος το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης από την Πάτρα και ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζονται είναι η Λόρα να βρίσκεται στο Αμβούργο στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που η Λόρα επιβιβάζεται στο ταξί που την μεταφέρει στο αεροδρόμιο. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μιλούσε χαμηλόφωνα στο κινητό της τηλέφωνο.

Τη μέρα της εξαφάνισης, η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 07:30 το πρωί. Έφτασε σχεδόν τρεις ώρες μετά στην περιοχή του Ζωγράφου για να προμηθευτεί κινητό τηλέφωνο και νέο αριθμό, ο οποίος θα ήταν άγνωστος στους συγγενείς της. Όπως διαπιστώθηκε, είχε σβήσει του λογαριασμούς της στα social media κι είχε πουλήσει τα παλιά της τηλέφωνα.

Ελβετικό email υψηλής κρυπτογράφησης με συνδρομή

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», μιλώντας στο Live News αποκάλυψε πως το email που έδωσε η ανήλικη ώστε να βγάλει το εισιτήριό της, είναι από ελβετική εταιρεία(@protomail.com), η οποία είναι ηλεκτρονική υπηρεσία κρυπτογραφημένης αποστολής και λήψης email που προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας για τα μηνύματα των χρηστών, η οποία λειτουργεί με πληρωμή.

Πρόκειται για μία εταιρεία έδρα τη Γενεύη, η οποία ιδρύθηκε το 2014 ενώ το όνομα που χρησιμοποιεί η 16χρονη στο email αντιστοιχεί σε μία Ουκρανή ηθοποιό.

Επιπλέον, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε πως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η Λόρα ήταν τουλάχιστον τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο. Επίσης, η εταιρεία Lufthansa δεν απάντησε αν η 16χρονη τελικώς μπήκε στην πτήση, αλλά οι γερμανικές αρχές απάντησαν χθες ότι πράγματι μπήκε στην πτήση.

Παράλληλα, η Ελληνική Αστυνομία έστειλε ερώτημα προς τις γερμανικές αρχές αν η Λόρα μπορεί να κατέφυγε και να ζήτησε βοήθεια από ένα συγκεκριμένο ίδρυμα που είναι για κακοποιημένα παιδιά.

«Η Λόρα ήταν με έναν νεαρό στην πτήση»

Στο Live News μίλησε ένας άνδρας, ο οποίος βρέθηκε στην ίδια πτήση με την 16χρονη. Όπως αποκαλύπτει, η Λόρα δεν ήταν μόνη της κατά τη διάρκεια της πτήσης.

«Η κοπέλα δεν ήταν μόνη της στην πτήση. Ήταν και ένας νεαρός ψηλός με λίγο μακριά μαλλιά. Την είδα ξεκάθαρα. Δεν φορούσε τζιν, φορούσε ένα σαν φούτερ γκρι, στυλ φόρμας. Την είδα από την αίθουσα αναμονής. Είχαμε καθυστέρηση εκείνη την ημέρα, τουλάχιστον 20-25 λεπτά. Η κοπέλα καθόταν σε ένα σημείο. Εν τω μεταξύ παρακολουθούσα και έναν νεαρό, μια πήγαινε αυτή σ’ αυτόν και μια αυτός σ’ αυτήν και καλά καθόντουσαν χώρια.

»Και στο αεροπλάνο ήταν χώρια. Ο νεαρός καθόταν στα τελευταία καθίσματα μαζί με μένα, στο 24, και διαμαρτυρήθηκε στην αεροσυνοδό γιατί τους πήραν τα καθίσματα ένα ζευγάρι οι οποίοι δεν ξέρανε ελληνικά. Και ήρθε και έκατσε ο νεαρός στο 24 πίσω και η κοπέλα πιο μπροστά. Μετά μεσολάβησε η αεροσυνοδός και πήραν δύο καθίσματα μαζί. Ήταν μαζί. Την κοπέλα την ξαναείδα μετά, πριν κατεβούμε, 20 λεπτά, μισή ώρα, πήγε στην τουαλέτα και εγώ ήμουνα στα τελευταία καθίσματα και την ξαναείδα».