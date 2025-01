Eurostat: Πανευρωπαϊκή «πρωτιά» Ελλήνων στις δαπάνες για στέγαση – Οι Κύπριοι οι πιο «άνετοι»

Ο πιο ευτυχισμένος είναι αυτός που βρίσκει γαλήνη στο σπίτι του, έλεγε ο Βόλφγκανγκ Γκαίτε. Στην Ελλάδα όμως, αυτό φαντάζει κάπως δύσκολο, βλέποντας τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για τα οικονομικά βάρη που συνοδεύουν τη στέγαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για το 2023, οι Έλληνες έρχονται πρώτοι στην Ευρώπη στις δαπάνες που καταβάλουν για τη στέγαση, ξοδεύοντας το 35,2% του συνολικού διαθέσιμου εισοδήματός τους.

Σημειώνεται ότι πρόκειται για 31 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Τουρκίας και όχι μόνο την ΕΕ των 27.

Την ίδια στιγμή ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 19,7%, καταδεικνύοντας το τεράστιο χάσμα της χώρας μας.

Σε σημαντική απόσταση ακολουθούν οι Δανοί με 25,9% και οι Γερμανοί με 25,2% στην θέση.

Σημειώνεται ότι η κατάσταση έχει επιδεινωθεί από το 2020, την χρονιά της πανδημίας. Τότε οι Έλληνες διέθεταν το 33,3% του εισοδήματός τους, κρατώντας ξανά την πρωτιά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Πιο κάτω τοποθετούνται η Σουηδία (23,9%), η Ολλανδία (22,9%), η Τσεχία (22,1%) και η Βουλγαρία (21,2%), ενώ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο φιγουράρουν οι Ουγγαρία, Ρουμανία, Αυστρία (19%) και Φινλανδία (19,3%).

Το λιγότερο άγχος για να καλύψουν τα έξοδα στέγασης αντιμετωπίζουν οι Σλοβένοι με 13,8%, οι Μαλτέζοι με 12% και οι Κύπριοι με 11,6%.

