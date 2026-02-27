Αύξηση πάνω από 2% καταγράφει το πετρέλαιο, καθώς η αγορά του μαύρου χρυσού είναι σε επιφυλακή μετά την παράταση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent σημείωσαν άνοδο κατά 1,75 δολάρια, ή 2,5%, στα 72,50 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό πετρελαίου West Texas Intermediate αυξήθηκε κατά 1,38 δολάρια, ή 2,1%, στα 66,59 δολάρια.

Τα σημεία αναφοράς Brent και WTI διαπραγματεύονταν στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο και τον Αύγουστο αντίστοιχα και αναμένεται να καταγράψουν εβδομαδιαία κέρδη 1,6% και 1,7%.

«Η αβεβαιότητα επικρατεί, ο φόβος ωθεί τις τιμές υψηλότερα σήμερα» εξηγεί στο Reuters ο Tamas Varga, αναλυτής πετρελαίου στην χρηματιστηριακή εταιρεία PVM. «Αυτό καθορίζεται αποκλειστικά από το αποτέλεσμα των πυρηνικών συνομιλιών του Ιράν και την πιθανή στρατιωτική δράση που ενδέχεται να αναλάβουν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν».

Το πετρέλαιο στη σκιά των συνομιλιών ΗΠΑ – Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν πραγματοποίησαν έμμεσες συνομιλίες στη Γενεύη την Πέμπτη, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέταξε στρατιωτική ενίσχυση στην περιοχή.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του ενός δολαρίου το βαρέλι κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, μετά από αναφορές των μέσων ενημέρωσης που υποδεικνύουν ότι οι συζητήσεις είχαν σταματήσει λόγω της επιμονής των ΗΠΑ για μηδενικό εμπλουτισμό ουρανίου από το Ιράν.

Ωστόσο, οι τιμές υποχώρησαν αφού ο μεσολαβητής του Ομάν δήλωσε ότι οι δύο πλευρές είχαν σημειώσει πρόοδο στις συνομιλίες. Σχεδιάζουν να επαναλάβουν τις διαπραγματεύσεις με συζητήσεις τεχνικού επιπέδου που έχουν προγραμματιστεί την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Σαγίντ Μπαντρ Αλμπουσάιντι, στο X.

«Πιστεύουμε ότι ο τελευταίος γύρος συνομιλιών προσφέρει κάποια ελπίδα για πιθανότητες ειρηνικής επίλυσης, αλλά οι στρατιωτικές επιθέσεις δεν αποκλείονται με κανέναν τρόπο» εξήγησε ο αναλυτής της DBS, Σούβρο Σαρκάρ.

Η διορία Τραμπ

Ο Τραμπ δήλωσε στις 19 Φεβρουαρίου ότι το Ιράν πρέπει να καταλήξει σε συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα εντός 10 έως 15 ημερών, διαφορετικά θα συμβούν «πολύ άσχημα πράγματα».

Τα γεωπολιτικά ασφάλιστρα κινδύνου των 8 έως 10 δολαρίων το βαρέλι έχουν αυξήσει τις τιμές του πετρελαίου λόγω φόβων ότι μια σύγκρουση θα διαταράξει τον εφοδιασμό της Μέσης Ανατολής μέσω του Στενού του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, δήλωσε ο Σαρκάρ.

Για να μετριάσει τις επιπτώσεις από μια πιθανή απεργία, ο παραγωγός πετρελαίου των ΗΑΕ, Άμπου Ντάμπι, πρόκειται να εξάγει περισσότερο από το ναυαρχικό αργό πετρέλαιο Murban τον Απρίλιο, δήλωσαν δύο εμπορικές πηγές την Παρασκευή, ενώ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα άλλες πηγές δήλωσαν ότι θα αυξήσει επίσης την παραγωγή πετρελαίου της.

Επιπλέον, η Σαουδική Αραβία ενδέχεται να αυξήσει τις τιμές αργού πετρελαίου τον Απρίλιο προς την Ασία για πρώτη φορά σε πέντε μήνες λόγω της αυξημένης ζήτησης από την Ινδία, σε μια προσπάθεια να αντικαταστήσει τις ρωσικές προμήθειες, ενδεχομένως αυξάνοντας την κατά περίπου 1 δολάριο το βαρέλι.

Εν τω μεταξύ, ο ΟΠΕΚ+ είναι πιθανό να εξετάσει το ενδεχόμενο αύξησης της παραγωγής πετρελαίου κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα για τον Απρίλιο στη συνεδρίασή του την 1η Μαρτίου, δήλωσαν πηγές, μετά την αναστολή των αυξήσεων της παραγωγής στο πρώτο τρίμηνο.

Πηγή: ΟΤ