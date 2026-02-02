Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούσαν κατά 3% και πλέον στις πρώτες συναλλαγές στις ασιατικές αγορές πριν τα ξημερώματα σήμερα Δευτέρα, μετά τη βούληση που εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ να εξευρεθεί συμφωνία με το Ιράν, το οποίο είχε απειλήσει επανειλημμένα πως θα διέτασσε στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν

Η τιμή του βαρελιού της βορειοαμερικανικής ποικιλίας WTI υποχωρούσε κατά 3,4% στα 62,99 δολάρια το βαρέλι λίγο πριν τις 04:00 ώρα Ελλάδας, ενώ αυτή του Brent Βόρειας Θάλασσας έπεφτε κατά 3,2% στα 67,09 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης.

Η δήλωση έγινε μία μέρα αφότου ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του συμβουλίου ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε επίσης ότι γίνονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ.

«Μας μιλάνε σοβαρά»

Επίσης, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι ένας πόλεμος θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους αν έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικά το Ιράν. Και αν τελικά δεν χτυπήσει την Τεχεράνη, αν υπάρχει ενδεχόμενο να ενθαρρυνθεί το Ιράν.

«Κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Κάποιοι όχι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αλλά μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», πρόσθεσε.