newspaper
Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΙΡΑΝ
# ΠΑΟΚ ΡΟΥΜΑΝΙΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν
Κόσμος 01 Φεβρουαρίου 2026, 16:45

Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

«Μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», είπε ο Τραμπ για το Ιράν, χωρίς ωστόσο να υπαναχωρήσει από τις απειλές για στρατιωτική επέμβαση. «Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό», είπε.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Spotlight

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η δήλωση έγινε μία μέρα αφότου ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του συμβουλίου ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε επίσης ότι γίνονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Επίσης, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι ένας πόλεμος θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εν πτήσει για Φλόριντα στο Air Force One, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους να έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικά το Ιράν. Και αν τελικά δεν χτυπήσει την Τεχεράνη, αν υπάρχει ενδεχόμενο να ενθαρρυνθεί το Ιράν.

«Κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Κάποιοι όχι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αλλά μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», πρόσθεσε.

Ωστόσο, αρνήθηκε για πολλοστή φορά να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με πιθανή στρατιωτική επίθεση. Απάντησε όπως συνήθως.

«Να διαπραγματευθούν κάτι αποδεκτό»

«Σίγουρα δεν μπορώ να σας το πω αυτό, αλλά έχουμε πολύ μεγάλα, ισχυρά πλοία που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση», είπε. «Όπως γνωρίζετε, δεν μπορώ να σας το πω. Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει να διαπραγματευτεί μια πυρηνική συμφωνία. Και περισσότερες από μία φορές έχει δηλώσει ότι μια «αρμάδα» κινείται προς την περιοχή. Έχει επίσης επικρίνει έντονα τη βίαιη καταστολή των εκτεταμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από το Ιράν.

Την Παρασκευή, αρνήθηκε να απαντήσει αν θα μπορούσε να μειώσει τη ναυτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα», είπε. «Ξέρετε, πρέπει να πλέουν κάπου. Θα μπορούσαν κάλλιστα να πλέουν κοντά στο Ιράν», πρόσθεσε.

Το Σάββατο επίσης μιλώντας στο δίκτυο Fox News, o Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι».

Οι δηλώσεις Λαριτζανί

Παράλληλα, η Τεχεράνη δείχνει ότι θα επιθυμούσε να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι είναι έτοιμη για πόλεμο, αν δεχθεί επίθεση.

Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, το Σάββατο έκανε λόγο για «πρόοδο» προς τις «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ.

«Σε αντίθεση με την πολεμική προπαγάνδα που δημιουργείται τεχνητά από μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε στα περσικά στο X, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

Λιανικό εμπόριο: Η επέλαση των αλυσίδων και ο «θάνατος» (;) του εμποράκου

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Η πατάτα που «κρύβει» superpowers — και πώς θα τη βρείτε

Ηλεκτρισμός
ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

ΔΕΗ: Σταθερές τιμές στο ρεύμα για τον Φεβρουάριο

inWellness
inTown
Stream newspaper
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
«Μην είστε σίγουροι» 01.02.26

«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο
Κόσμος 01.02.26

Προειδοποίηση Χαμενεΐ: Μια αμερικανική επίθεση στο Ιράν θα πυροδοτούσε περιφερειακό πόλεμο

«Οι Αμερικανοί οφείλουν να ξέρουν ότι αν ξεκινήσουν έναν πόλεμο, αυτή τη φορά θα είναι ένας περιφερειακός πόλεμος», σημείωσε ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ

Σύνταξη
Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια
Κόσμος 01.02.26

Γάζα: Το Ισραήλ άνοιξε αλλά με περιορισμούς το πέρασμα της Ράφα, έπειτα από δύο χρόνια

Το Ισραήλ άνοιξε το πέρασμα της Ράφα, μόνο για πεζούς και με αυστηρούς περιορισμούς ενώ συνεχίζει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα παρά τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός

Σύνταξη
Μεγάλη Βρετανία: «Ντροπή σου» – Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου
Κόσμος 01.02.26

«Ντροπή σου»: Δεύτερο θύμα του Έπσταϊν λέει ότι την έστειλε για σεξ με τον Άντριου

Οι νέες φωτογραφίες του Άντριου Μαουντμπάτεν-Γουίντσορ από την τελευταία δημοσιευμένη σειρά εγγράφων που σχετίζονται με τον Τζέφρι Έπσταϊν κυριαρχούν στις εφημερίδες της Κυριακής.

Σύνταξη
Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή
Ισορροπίες τρόμου 01.02.26

Τι θα κάνει ο Τραμπ με το Ιράν – Κρίσιμες οι επόμενες ώρες ενώ δυνάμεις των ΗΠΑ συγκεντρώνονται στην περιοχή

Η κατάσταση παραμένει εύθραυστη αν και οι εκατέρωθεν δηλώσεις για πρόοδο στις προσπάθειες διεξαγωγής διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν θεωρείται ότι αποτελούν ένα «θετικό» σημάδι

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα
Αποσχιστικές τάσεις 01.02.26

«Δούρειος Ίππος» – Ο Καναδάς, ο Τραμπ και τα «παιχνίδια» με τους αυτονομιστές στην πετρελαιοπαραγωγό Αλμπέρτα

Υπό το στενό γεωπολιτικό μαρκάρισμα των ΗΠΑ, ο Καναδάς παρακολουθεί ανήσυχος το «φλερτ» μεταξύ της Ουάσιγκτον και των αυτονομιστών στην δυτική επαρχία του, την πλουσιότερη σε ενεργειακούς πόρους

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Αρκτική: Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι
Μεταβαλλόμενος κόσμος 01.02.26

Στους πάγους, ο Πούτιν έχει το πάνω χέρι

Στην Αρκτική διεξάγεται εδώ και δεκαετίες ένας αθόρυβος γεωπολιτικός πόλεμος, με τη Ρωσία να έχει χτίσει σταθερά πλεονέκτημα σε έδαφος, οικονομία και στρατιωτική παρουσία

Κίττυ Ξενάκη
Κίττυ Ξενάκη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»
Διευθύντρια στιος Σέρρες 01.02.26

Ένα σύστημα αφημένο στην τύχη του – Η ψυχική υγεία των εκπαιδευτικών παραμένει «μαύρο κουτί»

Οι υποκειμενικές κρίσεις των διευθυντών, η προβληματική επίκληση στα ψυχολογικά προβλήματα και το αναιμικό πλαίσιο προστασίας στα σχολεία- Με αφορμή το σοκαριστικό περιστατικό με τη διευθύντρια στις Σέρρες, μιλούν στο in ο ψυχίατρος και διευθυντής του Ινστιτούτου Υγείας Παιδιού, Γιώργος Νικολαΐδης και εκπαιδευτικοί, μέλη της ΟΛΜΕ

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν
Θολή μνήμη 01.02.26

Ο Jay-Z, ο Χάρβεϊ Γουαϊνστάιν και ο Pusha T αναφέρονται στις τελευταίες κυκλοφορίες από το αρχείο Επσταϊν

Τα ονόματα των δύο ράπερ και του μεγιστάνα του Χόλιγουντ δώθηκαν ως πληροφορία στο FBI, η οποία αρχειοθετήθηκε ως μέρος της έρευνας για τον Επσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός
Stoiximan GBL 01.02.26

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός

LIVE: Άρης – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – Παναθηναϊκός για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας
Premier League 01.02.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Κρίσταλ Πάλας για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 4.

Σύνταξη
LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας
Super League 01.02.26

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας

LIVE: Λεβαδειακός – Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Αστέρας για τη 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ
Premier League 01.02.26

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ

LIVE: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Φούλαμ για την 24η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood
Κινητοποιήσεις 01.02.26

Προ των πυλών το πόρισμα του ΟΜΕΔ για τη συλλογική σύμβαση εργασίας των διανομέων της efood

Αναμένεται να επιδοθεί στους οδηγούς της efood τη Δευτέρα - πυκνώνουν οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων στις πλατφόρμες σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Άρης: «Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)
Ποδόσφαιρο 01.02.26

«Ράγισαν» καρδιές στο τρισάγιο του Α.Σ για τον Άλκη Καμπανό (pics)

Συγκινητικές στιγμές στο τρισάγιο που τελέστηκε στη μνήμη του Άλκη Καμπανού, ενώ παρόντες, μεταξύ άλλων, ήταν ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Άρης, Σιάο, ο προπονητής της ποδοσφαιρικής ομάδας, Χιμένεθ, αλλά και πλήθος κόσμου.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση
Για εργατικό δυστύχημα 01.02.26

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Απουσιάζει για άλλη μια φορά η ουσία και η ενσυναίσθηση

«Να κρύβουμε τις γκάφες, να ασκούμε πολιτική επικοινωνίας, να πετάμε λάσπη απέναντι σε κάθε φωνή κριτικής. Αυτή είναι η φιλοσοφία της κυβέρνησης», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ανάρτηση Μητσοτάκη

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία
Πολιτική Γραμματεία 01.02.26

«Eιλημμένη απόφαση η μη συνεργασία μας με τη Νέα Δημοκρατία» λέει ο Τσουκαλάς

«Το ΠΑΣΟΚ ιδρύθηκε για να είναι ο προοδευτικός πόλος αλλαγών απέναντι στη δεξιά...» είπε ο Κώστας Τσουκαλάς σχολιάζοντας τα περί συνεργασιών στις επόμενες εκλογές

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο
La Liga 01.02.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Ράγιο Βαγιεκάνο για την 22η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από το Novasports 1.

Σύνταξη
«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»
«Μην είστε σίγουροι» 01.02.26

«Ασχολούμαι με UFO για τριάντα χρόνια, να που κατέληξα»

Ο ιστορικός της επιστήμης και εκδότης του περιοδικού Skeptic, που επικεντρώνεται στη διερεύνηση ψευδοεπιστημονικών ισχυρισμών, Μάικλ Μπραντ Σέρμερ, δίνει τη δική του εξήγηση για το UFO και UAPs

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών
Για Βιολάντα 01.02.26

ΚΚΕ κατά Μητσοτάκη: Αποκρουστική ανάρτηση την ώρα που οι εργαζόμενοι θρηνούν για τον άδικο χαμό των 5 εργατριών

«Ο πρωθυπουργός, με μία αποκρουστική και χυδαία ανάρτηση, έχει το θράσος να επικαλείται τη θέση της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κατάταξη των εργοδοτικών εγκλημάτων», σημειώνει το ΚΚΕ, σε σχόλιό του.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα – Μην σας ξεγελά ο ήλιος προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι
Ελλάδα 01.02.26

Νέος κύκλος καταιγίδων από το απόγευμα - «Μην σας ξεγελά ο ήλιος» προειδοποιούν οι μετεωρολόγοι - Live η πορεία του καιρού

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σε πολλές περιοχές της χώρας - «Κόκκινος» συναγερμός σε πολλές περιοχής της χώρας από την ΕΜΥ - Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο