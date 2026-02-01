Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν «διαπραγματεύεται σοβαρά» καθώς αρνείται να πει εάν οι ΗΠΑ θα επιτεθούν

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχει «σοβαρή» επικοινωνία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Η δήλωση έγινε μία μέρα αφότου ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του συμβουλίου ασφάλειας του Ιράν, δήλωσε επίσης ότι γίνονται διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ. Επίσης, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε ότι ένας πόλεμος θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει ολόκληρη την περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εν πτήσει για Φλόριντα στο Air Force One, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους να έχει αποφασίσει να πλήξει στρατιωτικά το Ιράν. Και αν τελικά δεν χτυπήσει την Τεχεράνη, αν υπάρχει ενδεχόμενο να ενθαρρυνθεί το Ιράν.

«Κάποιοι το πιστεύουν αυτό. Κάποιοι όχι», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ. «Αλλά μας μιλάνε, μας μιλάνε σοβαρά», πρόσθεσε.

Ωστόσο, αρνήθηκε για πολλοστή φορά να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με πιθανή στρατιωτική επίθεση. Απάντησε όπως συνήθως.

«Να διαπραγματευθούν κάτι αποδεκτό»

«Σίγουρα δεν μπορώ να σας το πω αυτό, αλλά έχουμε πολύ μεγάλα, ισχυρά πλοία που πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση», είπε. «Όπως γνωρίζετε, δεν μπορώ να σας το πω. Ελπίζω να διαπραγματευτούν κάτι που να είναι αποδεκτό».

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προειδοποιήσει ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να αναλάβουν στρατιωτική δράση εάν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει να διαπραγματευτεί μια πυρηνική συμφωνία. Και περισσότερες από μία φορές έχει δηλώσει ότι μια «αρμάδα» κινείται προς την περιοχή. Έχει επίσης επικρίνει έντονα τη βίαιη καταστολή των εκτεταμένων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων από το Ιράν.

Την Παρασκευή, αρνήθηκε να απαντήσει αν θα μπορούσε να μειώσει τη ναυτική παρουσία των ΗΠΑ στην περιοχή.

«Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα», είπε. «Ξέρετε, πρέπει να πλέουν κάπου. Θα μπορούσαν κάλλιστα να πλέουν κοντά στο Ιράν», πρόσθεσε.

Το Σάββατο επίσης μιλώντας στο δίκτυο Fox News, o Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι το Ιράν «μιλάει μαζί μας και θα δούμε αν μπορούμε να κάνουμε κάτι».

Οι δηλώσεις Λαριτζανί

Παράλληλα, η Τεχεράνη δείχνει ότι θα επιθυμούσε να προχωρήσει σε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ωστόσο ότι είναι έτοιμη για πόλεμο, αν δεχθεί επίθεση.

Ο Αλί Λαριτζανί, γραμματέας του ανώτατου οργάνου ασφαλείας του Ιράν, το Σάββατο έκανε λόγο για «πρόοδο» προς τις «διαπραγματεύσεις» με τις ΗΠΑ.

«Σε αντίθεση με την πολεμική προπαγάνδα που δημιουργείται τεχνητά από μέσα ενημέρωσης, η δημιουργία ενός πλαισίου για διαπραγματεύσεις προχωρά», έγραψε στα περσικά στο X, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στη Μόσχα.