Pat McGrath: Διάσημη αλλά χρεωμένη – Τι συμβαίνει με την αγαπημένη της LVMH

Ξανά προς πώληση τίθεται η εταιρεία της κορυφαίας στο είδος της μακιγιέζ Pat McGrath, μέσω της διαδικασίας πτώχευσης, λίγες ημέρες αφότου ένας από τους επενδυτές της μάρκας δήλωσε ότι είχε αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο.

Ο Όμιλος Gordian, ο οποίος διορίστηκε από δικαστή πτωχεύσεων ως επενδυτική τράπεζα της Pat McGrath Labs, αναζητά μια «ευκαιρία επένδυσης και εξαγοράς» που αφορά το brand. Οι έρευνες εγείρουν νέα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της εταιρείας, λίγες μόνο ημέρες αφότου ένας από τους επενδυτές της, η GDA Luma, ανακοίνωσε πως θα παρείχε χρηματοδότηση για να διατηρήσει τη μάρκα σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της πτώχευσης και ότι είχε αποκτήσει πλειοψηφικό μερίδιο.

Σύμφωνα με το Business of Beauty, οι πιθανοί αγοραστές ενημερώθηκαν ότι οποιαδήποτε συναλλαγή πρέπει να αποπληρώνει απαιτήσεις οφειλετών που έχουν συνολικό ύψος άνω των 60 εκατομμυρίων δολαρίων, συν περίπου 70 έως 80 εκατομμύρια δολάρια σε εξασφαλισμένες απαιτήσεις. Η πρόταση έριξε επίσης νέο φως στο εύρος των προβλημάτων της μάρκας: οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά περισσότερο από 50% πέρυσι στα 29,6 εκατομμύρια δολάρια, από 61,1 εκατομμύρια δολάρια το 2024. Τα μικτά κέρδη για τη σειρά μειώθηκαν πέρυσι στα 17,4 εκατομμύρια δολάρια από 39 εκατομμύρια δολάρια.

Το 2022 ήταν το έτος με τα υψηλότερα έσοδα για την Pat McGrath Labs

Το ταραχώδες παρελθόν και το αβέβαιο μέλλον της Pat McGrath

Τον τελευταίο χρόνο, τα εσωτερικά προβλήματα της Pat McGrath Labs έχουν αποκαλυφθεί σε όλους, καθώς το 2025 μπήκε γεμάτο με χρέη. Η Sienna Investment Managers, η οποία είχε επενδύσει 204 εκατομμύρια δολάρια το 2021, μείωσε το μερίδιό της κατά 88% πριν αποχωρήσει.

Ενώ τα ευπώλητα προϊόντα της διατίθεται σε λιγότερα καταστήματα Sephora από ό,τι κατά την ακμή της, ενώ ακόμη χειρότερα, πολλοί κωδικοί της έχουν αρχίσει να εμφανίζονται σε καταστήματα λιανικής πώλησης με έκπτωση.

Και όλα αυτά ενώ τον περασμένο Μάρτιο, η μακιγιέζ απέκτησε τον τίτλο της νέας δημιουργικής διευθύντριας του τομέα ομορφιάς της Louis Vuitton, για τη μεγάλη είσοδο του γαλλικού οίκο στην αγορά αυτή.

Η μεγαλύτερη μάρκα πολυτελείας -με βάση τα έσοδα, τα οποία εκτιμάται ότι έφτασαν τα 21,9 δισ. ευρώ πέρυσι-, προσέλαβε τη βρετανίδα μακιγιέζ ως δημιουργική διευθύντρια του νέου εγχειρήματος, το οποίο θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο σε 116 καταστήματα Louis Vuitton με 55 κραγιόν (ο αριθμός αντιστοιχεί στο λατινικό LV), 10 lip balms και οκτώ παλέτες σκιών ματιών.

Ο ρόλος της GDA

Τον Απρίλιο, η μάρκα εξασφάλισε μια επένδυση από την GDA, το γραφείο του επιχειρηματία Gabriel de Alba, αλλά η σχέση τους γρήγορα διαλύθηκε όταν, μέχρι τον Ιούνιο, η μάρκα δεν είχε καταφέρει να αποπληρώσει την επένδυσή της. Σύμφωνα με την αίτηση πτώχευσης της μάρκας, η GDA περιόρισε την πρόσβαση της μάρκας σε λειτουργικά μετρητά και η επιχείρηση υπέστη ζημιές ως αποτέλεσμα. Τον Δεκέμβριο, η GDA προκήρυξε πλειστηριασμό για τα περιουσιακά στοιχεία της μάρκας. Η πώληση ακυρώθηκε όταν η Pat McGrath Labs υπέβαλε αίτηση προστασίας από το Κεφάλαιο 11 του πτωχευτικού κώδικα.

Στη συνέχεια, η GDA ανακοίνωσε στις 17 Φεβρουαρίου ότι θα παράσχει 10 εκατομμύρια δολάρια σε νέα χρηματοδότηση και 20 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαιο κίνησης από τον επενδυτικό βραχίονά της σε προβληματικά περιουσιακά στοιχεία, GDA Luma, για την ανακεφαλαιοποίηση και τη συνέχιση των πωλήσεων του μακιγιάζ της. Η GDA Luma ανέφερε επίσης στην ανακοίνωση ότι θα αναλάβει τα ηνία με πλειοψηφικό μερίδιο.

Η ίδια η McGrath θα παραιτηθεί από τον τίτλο της διευθύνουσας συμβούλου και θα αναλάβει ρόλο επικεφαλής δημιουργικού, διατηρώντας παράλληλα ένα «σημαντικό» μειοψηφικό μερίδιο.

Το αμερικανικό όνειρο της Pat McGrath

Η μάρκα γεννήθηκε σε μια διαφορετική εποχή για τις επιχειρήσεις ομορφιάς και με εντελώς διαφορετική μορφή. Όπως υποδηλώνει το όνομά της, η Pat McGrath Labs σχεδιάστηκε αρχικά ως ένα κανάλι αγοράς-πώλησης επιλεγμένων προϊόντων μεταξύ των ιδεών του καλλιτέχνη και της ανοιχτής αγοράς.

Αυτό λειτούργησε καλά για λανσαρίσματα όπως η σκιά ματιών με foil της Gold 001 ή το κιτ glittering lip kit της Lust 002, αλλά αποδείχθηκε λιγότερο αξιόπιστο με την επικαιρότητα και την κλίμακα.

Αφού το γυάλινο δέρμα που δημιούργησε η McGrath για την επίδειξη υψηλής ραπτικής του Maison Margiela τον Ιανουάριο του 2024 έγινε viral, χρειάστηκε πάνω από ένας χρόνος για να μεταφραστεί η εμφάνιση στη μάσκα Glass 001.

Το 2022, το έτος με τα υψηλότερα έσοδα της Pat McGrath Labs, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε λανσαρίσματα όπως η περιποίηση της επιδερμίδας – για παράδειγμα με άρωμα τριαντάφυλλου και πρωταγωνίστρια τη Naomi Campbell – και μια σειρά από συνεργασίες περιορισμένης έκδοσης, από το Supreme μέχρι το Star Wars.

Σε κάθε περίπτωση, η Pat McGrath παραμένει η πιο θρυλική εν ενεργεία μακιγιέζ στον κόσμο — εξακολουθεί να είναι η επαγγελματίας ομορφιάς στην οποία απευθύνεται η παγκόσμια μηχανή πολυτελείας, κάτι που αποδεικνύεται από τον διορισμό της ως καλλιτεχνική διευθύντρια της La Beauté Louis Vuitton και τη συνεχή παρουσία της στα παρασκήνια των επιδείξεων στο Μιλάνο και το Παρίσι.

Πηγή: ΟΤ