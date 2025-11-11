Με τέσσερις εμβληματικές μάρκες της – Louis Vuitton, Dior, Tiffany και Loro Piana – ετοιμάζει η LVMH τη μεγάλη της επιστροφή στην κινεζική αγορά και μάλιστα, με openings σε πολυώροφα καταστήματα στο Πεκίνο αυτόν τον Δεκέμβριο.

Οι σκέψεις μπορεί να υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο τα όποια σχέδιά της ακόμη και για σημεία μέσα στο εμβληματικό Taikoo Li Sanlitun – ένα εμπορικό συγκρότημα πολυτελείας που ανέπτυξε η Swire Properties Ltd. – δεν προχωρούσαν όπως θα ήθελε η διοίκηση του ομίλου εν μέσω πτώσης των πωλήσεων ειδών πολυτελείας.

Ο όμιλος πολυτελών ειδών, που ιδρύθηκε από τον δισεκατομμυριούχο Bernard Arnault, βρίσκεται επίσης σε συνομιλίες με την Swire για το άνοιγμα ενός νέου καταστήματος για την Christian Dior – τη δεύτερη μεγαλύτερη εταιρεία μόδας μετά την Louis Vuitton – σε ένα από τα εμπορικά κέντρα-σήμα κατατεθέν του κατασκευαστή στη Σαγκάη, σύμφωνα με το Bloomberg.

Μάλιστα, το κατάστημα υπολογίζεται ότι θα ανοίξει τις πύλες του το 2027 στην HKRI Taikoo Hui, μια κοινοπραξία μεταξύ της Swire και της HKR International Ltd.

Η επέκταση του κολοσσού της πολυτελείας έρχεται καθώς εμφανίζονται ενδείξεις ότι η επιβράδυνση της αγοράς πολυτελών ειδών στην Κίνα μπορεί να φτάνει στο κατώτατο σημείο της.

Η LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE επέστρεψε στην ανάπτυξη το τρίτο τρίμηνο, ενώ η Kering SA, ιδιοκτήτης της Gucci, ανέφερε μικρότερη από την αναμενόμενη πτώση των πωλήσεων, και οι παγκόσμιοι ηγέτες του λιανικού εμπορίου εξέφρασαν επιφυλακτική αισιοδοξία για την ανάκαμψη σε μία από τις πιο κρίσιμες αγορές τους.

Η έναρξη λειτουργίας των νέων καταστημάτων στο Πεκίνο θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης αυτής της δυναμικής.

Ενώ η ιδέα και οι λεπτομέρειες του νέου καταστήματος Dior στη Σαγκάη βρίσκονται ακόμη υπό ανάπτυξη, πρόκειται να βρίσκεται δίπλα σε έναν τεράστιο χώρο της Louis Vuitton σε σχήμα κρουαζιερόπλοιου, ο οποίος άνοιξε στο ίδιο εμπορικό κέντρο στα τέλη Ιουνίου. Το κατάστημα 17.000 τ.μ. – ένα από τα μεγαλύτερα της Louis Vuitton στην Κίνα – έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η οποία με τη σειρά της βοήθησε το εμπορικό κέντρο να διπλασιάσει τις λιανικές του πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο, σύμφωνα με την Swire.

Η LVMH εξακολουθεί να εξετάζει περαιτέρω συνεργασία με την Swire, συμπεριλαμβανομένων μόνιμων και χρονικά περιορισμένων χώρων, καθώς και σημαντικών εκδηλώσεων, ανέφεραν ορισμένες από τις πηγές.

Τα ακίνητα

Η ισχυρή ανάκαμψη των πωλήσεων στα μεγάλα εμπορικά κέντρα της Swire σε όλη την Κίνα συνέβαλε επίσης στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης. Τα μεγάλα ακίνητα λιανικής πώλησης στο Πεκίνο και τη Σαγκάη επέστρεψαν σε ετήσια ανάπτυξη τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους. Η HKRI Taikoo Hui, για παράδειγμα, ανέφερε αύξηση των πωλήσεων κατά περίπου 42%, σε σύγκριση με πτώση 21% την ίδια περίοδο πέρυσι. Η αύξηση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην έναρξη του flagship καταστήματος Louis Vuitton, ανέφερε η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Μετά την επιτυχία του συγκεκριμένου σημείου, το HKRI Taikoo Hui και το κοντινό εμπορικό συγκρότημα Zhangyuan συνέχισαν να προσελκύουν έντονο ενδιαφέρον από βασικούς εταίρους που επιδιώκουν να επενδύσουν.

Το κατάστημα Louis Vuitton διαθέτει εκθεσιακό χώρο και καφέ, αναδεικνύοντας την μεταβαλλόμενη στρατηγική των πολυτελών ομίλων στην Κίνα για την ενσωμάτωση μεγάλης κλίμακας θεατρικών έργων σχεδιασμού και πολιτιστικών αξιοθέατων στην παρουσία τους, καθώς οι πλούσιοι αγοραστές δίνουν ολοένα και περισσότερο προτεραιότητα στις προσωπικές εμπειρίες και την ευεξία έναντι των εμπορικών σημάτων.

