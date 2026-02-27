Επτά ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για στημένους αγώνες στη Νορβηγία

Νορβηγία: Συμβαίνει και στα καλύτερα πρωταθλήματα! Λίγοι θα περίμεναν ότι θα πληγεί η αξιοπιστία του νορβηγικού ποδοσφαίρου και αυτό μάλιστα θα αφορά παράνομο στοιχηματισμό και αλλοίωση αγώνων.

Σύμφωνα με όσα γράφουν Μέσα της χώρας, επτά ποδοσφαιριστές έχουν συλληφθεί από τις τοπικές Αρχές, με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε παράνομο στοιχηματισμό, χωρίς όμως ως τώρα να να έχει γίνει γνωστοί πόσοι εξ αυτών αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της χώρας.

Την ίδια ώρα ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος της KFUM Όσλο παραδέχθηκε ότι δύο εκ των συλληφθέντων είναι ποδοσφαιριστές της ομάδας του.

Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των Αρχών της Νορβηγίας αναφέρουν ότι οι παίκτες φέρονται να δέχονταν επίτηδες κίτρινες κάρτες προκειμένου να εξυπηρετήσουν στοιχηματικούς λόγους.

Οι χαρακτηριστικές δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της KFUM Όσλο αναφέρουν: «Για εμάς, προτεραιότητα τώρα είναι να διευκολύνουμε την αστυνομία ώστε να διεξαγάγει την έρευνά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συνεχίσουμε τον καλό διάλογο που έχουμε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νορβηγίας».

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να «τρέξουν» οι εξελίξεις γύρω από το θέμα κι έτσι να έχουμε περισσότερα δεδομένα. Ολα αυτά την ώρα που Μπόντο Γκλιμτ έχει περάσει στους «16» του Champions League και η Εθνική ομάδα της χώρας έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.