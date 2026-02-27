Επτά ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για στημένους αγώνες στη Νορβηγία
Σκάνδαλο στη Νορβηγία καθώς επτά ποδοσφαιριστές φέρονται να εμπλέκονται σε στημένα ποδοσφαιρικά παιχνίδια.
- «Άμεση εκεχειρία» ανάμεσα σε Πακιστάν και Αφγανιστάν ζητά ο Γκουτέρες - Το Ιράν πρότεινε να μεσολαβήσει
- Μοσχάτο: 33χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί με όπλο, σφαίρες, χειροβομβίδα ρέπλικα και 7.500 ευρώ
- Αυτή είναι η «μεσίτρια» που φέρεται να οδήγησε στην αυτοκτονία τον Σπύρο Καλλέργη
- Γάζα: Μεταστροφή της κοινής γνώμης στις ΗΠΑ – Πιο πολλοί Αμερικανοί συμπαθούν τους Παλαιστίνιους από το Ισραήλ
Νορβηγία: Συμβαίνει και στα καλύτερα πρωταθλήματα! Λίγοι θα περίμεναν ότι θα πληγεί η αξιοπιστία του νορβηγικού ποδοσφαίρου και αυτό μάλιστα θα αφορά παράνομο στοιχηματισμό και αλλοίωση αγώνων.
Σύμφωνα με όσα γράφουν Μέσα της χώρας, επτά ποδοσφαιριστές έχουν συλληφθεί από τις τοπικές Αρχές, με την κατηγορία ότι συμμετείχαν σε παράνομο στοιχηματισμό, χωρίς όμως ως τώρα να να έχει γίνει γνωστοί πόσοι εξ αυτών αγωνίζονται στην πρώτη κατηγορία της χώρας.
Την ίδια ώρα ωστόσο ο διευθύνων σύμβουλος της KFUM Όσλο παραδέχθηκε ότι δύο εκ των συλληφθέντων είναι ποδοσφαιριστές της ομάδας του.
Τα πρώτα στοιχεία από την έρευνα των Αρχών της Νορβηγίας αναφέρουν ότι οι παίκτες φέρονται να δέχονταν επίτηδες κίτρινες κάρτες προκειμένου να εξυπηρετήσουν στοιχηματικούς λόγους.
Οι χαρακτηριστικές δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της KFUM Όσλο αναφέρουν: «Για εμάς, προτεραιότητα τώρα είναι να διευκολύνουμε την αστυνομία ώστε να διεξαγάγει την έρευνά της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να συνεχίσουμε τον καλό διάλογο που έχουμε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νορβηγίας».
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να «τρέξουν» οι εξελίξεις γύρω από το θέμα κι έτσι να έχουμε περισσότερα δεδομένα. Ολα αυτά την ώρα που Μπόντο Γκλιμτ έχει περάσει στους «16» του Champions League και η Εθνική ομάδα της χώρας έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή της στο προσεχές Παγκόσμιο Κύπελλο σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.
Opplysninger til VG: Spillere blant de siktede i kampfiksingssaken
https://t.co/y6jPE7Pwkr
— VG Sporten (@vgsporten) February 27, 2026
- Επτά ποδοσφαιριστές κατηγορούνται για στημένους αγώνες στη Νορβηγία
- ΑΕΚ: Οι ώρες των αναμετρήσεών της κόντρα στην Τσέλιε
- LIVE: Γουλβς – Άστον Βίλα
- Σπανούλης: «Σουτάραμε άθλια – Με 65 πόντους δεν κερδίζεις» (vid)
- Απόλλων Σμύρνης – Ολυμπιακός 8-15: Ολοταχώς για μια ακόμα κούπα οι Ερυθρόλευκοι (vid)
- Ελλάδα – Μαυροβούνιο 65-67: Ήταν άστοχη και γνώρισε την πρώτη της ήττα η Εθνική (vid)
- Παναθηναϊκός: Οι ώρες των παιχνιδιών του με τη Μπέτις
- Βρετανίδα καλλονή, η νέα σύντροφος του Λαμίν Γιαμάλ – Ποια είναι και με τι ασχολείται
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις