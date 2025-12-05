Έρευνα στην Τουρκία για τα στημένα παιχνίδια – Συνελήφθησαν παίκτες των Φενέρμπαχτσε και Γαλατασαράι

Συνεχίζεται ο… χαμός στην Τουρκία για το ποδόσφαιρο, τους παράνομους στοιχηματισμούς, τους χιλιάδες εμπλεκόμενους και τις ποινές σε ποδοσφαιριστές και διαιτητές, με τις αρχές να διεξάγουν μεγάλη έρευνα και να συλλαμβάνουν ποδοσφαιριστές της Γαλατασαράι και της Φενέρμπαχτσε.

Το πρωί της Παρασκευής (5/12) η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης διεξήγαγε επιχείρηση και προχώρησε σε δεκάδες συλλήψεις που βάζουν φωτιά στο ποδόσφαιρο της γειτονικής χώρας.

Στο πλαίσιο της «έρευνας για στοιχήματα ποδοσφαίρου» που ξεκίνησε η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης, συνελήφθησαν ο ποδοσφαιριστής της Φενέρμπαχτσε, Μερτ Χακάν Γιαντάς, ο ποδοσφαιριστής της Γαλατασαράι, Μετεχάν Μπαλτάτσι, ο πρώην πρόεδρος της Αντάνα, Μουράτ Σαντζάκακ και ο διαιτητής Ζορμπαϊ Κουτσούκ.

Πριν από μερικές ημέρες, το Πειθαρχικό Συμβούλιο Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της Τουρκίας (PFDK) δημοσιοποίησε και τις ποινές που επιβλήθηκαν σε ποδοσφαιριστές της Β’ Κατηγορίας, οι οποίοι ενεπλάκησαν σε υποθέσεις στοιχηματισμού.

Δείτε τι αναφέρουν στην Τουρκία και τις συλλήψεις παικτών της Φενέρμπαχτσε και της Γαλατασαράι

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasına göre Trabzonspor’dan herhangi bir isim gözaltında bulunmuyor. İşte o resmi açıklama. pic.twitter.com/yZ3oJQMQrH — Hasan Yılmaz (@hasanyilmaz29) December 5, 2025

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, από τους 282 παίκτες που εξετάστηκαν, οι 281 τιμωρήθηκαν με αποκλεισμό διάρκειας από 45 ημέρες έως και έναν χρόνο, ενώ τα ονόματά τους ανακοινώθηκαν επίσημα.

Από εκεί και πέρα, η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Τουρκίας (TFF) ετοιμάζεται να δώσει στη δημοσιότητα ονόματα προέδρων και διοικούντων που φέρονται να στοιχημάτιζαν ενάντια των δικών τους ομάδων.