Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής με εμπειρία από κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης· είναι ένας αθλητής που έχει χτίσει την καριέρα του πάνω στη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έφερε μαζί του στη Γαλατασαράι, την ομάδα που πάντα θεωρούσε «ομάδα της καρδιάς του», όταν υπέγραψε ως ελεύθερος τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, κατάφερε να ταράξει – κυριολεκτικά – τα νερά στα αποδυτήρια της τουρκικής ομάδας, με μια απρόσμενη απόφαση: την απαγόρευση της Nutella.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού καναλιού 343 Digital, ο 33χρονος μέσος, μόλις είδε ένα μεγάλο βάζο της διάσημης κρέμας φουντουκιού στην κουζίνα του προπονητικού κέντρου της ομάδας στο Κεμερμπουργκάζ, αντέδρασε έντονα. «Τι κάνει αυτό εδώ; Βγάλτε το αμέσως!» φώναξε, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή του. Οι υπεύθυνοι ακολούθησαν την εντολή χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ ο ίδιος αποφάσισε να ελέγξει προσωπικά τι άλλο υπήρχε στις αποθήκες και στο μενού των παικτών.

Ο Γκουντογκάν, γνωστός για τη σχολαστικότητά του σε κάθε πτυχή της προετοιμασίας, πραγματοποίησε έναν πλήρη “καθαρισμό” της κουζίνας. Όλα τα τρόφιμα που θεωρήθηκαν επιβλαβή ή ακατάλληλα για την αγωνιστική απόδοση των παικτών απομακρύνθηκαν. Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στα αποδυτήρια, αλλά και εκτίμηση από τον προπονητή Οκάν Μπουρούκ, ο οποίος ενέκρινε το νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο διατροφής. Όπως σχολιάζουν τουρκικά μέσα, το κλαμπ σκέφτεται σοβαρά να προσφέρει στον Γκουντογκάν ρόλο στο τεχνικό επιτελείο μετά το τέλος της καριέρας του, καθώς θεωρείται ήδη ηγετική μορφή και παράδειγμα επαγγελματισμού.

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι οπαδοί τον αποκάλεσαν με χιούμορ «ο εχθρός της Nutella», όμως πίσω από το πείραγμα κρύβεται η πραγματική ουσία: ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Σίτι γνωρίζει πως η επιτυχία χτίζεται στις λεπτομέρειες. Και φαίνεται πως η προσέγγισή του έχει άμεσο αντίκτυπο. Μετά από οκτώ αγωνιστικές, η Γαλατασαράι βρίσκεται στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος, πέντε βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Τραμπζονσπόρ, με την ομάδα να παρουσιάζει εντυπωσιακή φυσική κατάσταση και σταθερότητα.

Η απόφαση του Γκουντογκάν δεν αφορά απλώς μια «υγιεινή στροφή» στη διατροφή. Αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη νοοτροπία, όπου η πειθαρχία, η συνέπεια και η φροντίδα του σώματος θεωρούνται προϋποθέσεις για τη νίκη. Στη Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα έμαθε ότι το επαγγελματικό ήθος ξεκινά από τα μικρά πράγματα – από το φαγητό μέχρι την προπόνηση. Και αυτή τη φιλοσοφία προσπαθεί τώρα να μεταδώσει στους συμπαίκτες του στη Γαλατασαράι, έναν σύλλογο με μεγάλες φιλοδοξίες και έντονη πίεση για επιτυχίες.

Για κάποιους μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά για τον Γκουντογκάν η Nutella συμβολίζει κάτι ευρύτερο: την ανάγκη να κόψεις τις «εύκολες απολαύσεις» για να φτάσεις στην κορυφή. Και αν η Γαλατασαράι καταφέρει να διατηρηθεί στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος της σεζόν, ίσως αποδειχθεί ότι ακόμα και οι πιο γλυκές θυσίες αξίζουν τον κόπο.