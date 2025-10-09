sports betsson
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 22:49
Τραμπ: Θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 09 Οκτωβρίου 2025 | 23:18

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι

Ο Γερμανός μέσος, Γκουντογκάν, έφερε στο τουρκικό μεγαθήριο τη φιλοσοφία πειθαρχίας και επαγγελματισμού που τον ανέδειξε στην κορυφή της Ευρώπης, ξεκινώντας από μια… γλυκιά απαγόρευση.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Spotlight

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν δεν είναι απλώς ένας σπουδαίος ποδοσφαιριστής με εμπειρία από κορυφαία κλαμπ της Ευρώπης· είναι ένας αθλητής που έχει χτίσει την καριέρα του πάνω στη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και την προσοχή στη λεπτομέρεια. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έφερε μαζί του στη Γαλατασαράι, την ομάδα που πάντα θεωρούσε «ομάδα της καρδιάς του», όταν υπέγραψε ως ελεύθερος τον περασμένο Σεπτέμβριο. Και μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες, κατάφερε να ταράξει – κυριολεκτικά – τα νερά στα αποδυτήρια της τουρκικής ομάδας, με μια απρόσμενη απόφαση: την απαγόρευση της Nutella.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του τουρκικού καναλιού 343 Digital, ο 33χρονος μέσος, μόλις είδε ένα μεγάλο βάζο της διάσημης κρέμας φουντουκιού στην κουζίνα του προπονητικού κέντρου της ομάδας στο Κεμερμπουργκάζ, αντέδρασε έντονα. «Τι κάνει αυτό εδώ; Βγάλτε το αμέσως!» φώναξε, ζητώντας την άμεση απομάκρυνσή του. Οι υπεύθυνοι ακολούθησαν την εντολή χωρίς δεύτερη σκέψη, ενώ ο ίδιος αποφάσισε να ελέγξει προσωπικά τι άλλο υπήρχε στις αποθήκες και στο μενού των παικτών.

Ο Γκουντογκάν, γνωστός για τη σχολαστικότητά του σε κάθε πτυχή της προετοιμασίας, πραγματοποίησε έναν πλήρη “καθαρισμό” της κουζίνας. Όλα τα τρόφιμα που θεωρήθηκαν επιβλαβή ή ακατάλληλα για την αγωνιστική απόδοση των παικτών απομακρύνθηκαν. Το περιστατικό προκάλεσε εντύπωση στα αποδυτήρια, αλλά και εκτίμηση από τον προπονητή Οκάν Μπουρούκ, ο οποίος ενέκρινε το νέο, πιο αυστηρό πλαίσιο διατροφής. Όπως σχολιάζουν τουρκικά μέσα, το κλαμπ σκέφτεται σοβαρά να προσφέρει στον Γκουντογκάν ρόλο στο τεχνικό επιτελείο μετά το τέλος της καριέρας του, καθώς θεωρείται ήδη ηγετική μορφή και παράδειγμα επαγγελματισμού.

Στα κοινωνικά δίκτυα, οι οπαδοί τον αποκάλεσαν με χιούμορ «ο εχθρός της Nutella», όμως πίσω από το πείραγμα κρύβεται η πραγματική ουσία: ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Σίτι γνωρίζει πως η επιτυχία χτίζεται στις λεπτομέρειες. Και φαίνεται πως η προσέγγισή του έχει άμεσο αντίκτυπο. Μετά από οκτώ αγωνιστικές, η Γαλατασαράι βρίσκεται στην κορυφή του τουρκικού πρωταθλήματος, πέντε βαθμούς μπροστά από τη δεύτερη Τραμπζονσπόρ, με την ομάδα να παρουσιάζει εντυπωσιακή φυσική κατάσταση και σταθερότητα.

Η απόφαση του Γκουντογκάν δεν αφορά απλώς μια «υγιεινή στροφή» στη διατροφή. Αντικατοπτρίζει μια ευρύτερη νοοτροπία, όπου η πειθαρχία, η συνέπεια και η φροντίδα του σώματος θεωρούνται προϋποθέσεις για τη νίκη. Στη Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα έμαθε ότι το επαγγελματικό ήθος ξεκινά από τα μικρά πράγματα – από το φαγητό μέχρι την προπόνηση. Και αυτή τη φιλοσοφία προσπαθεί τώρα να μεταδώσει στους συμπαίκτες του στη Γαλατασαράι, έναν σύλλογο με μεγάλες φιλοδοξίες και έντονη πίεση για επιτυχίες.

Για κάποιους μπορεί να φαίνεται υπερβολικό, αλλά για τον Γκουντογκάν η Nutella συμβολίζει κάτι ευρύτερο: την ανάγκη να κόψεις τις «εύκολες απολαύσεις» για να φτάσεις στην κορυφή. Και αν η Γαλατασαράι καταφέρει να διατηρηθεί στην πρώτη θέση μέχρι το τέλος της σεζόν, ίσως αποδειχθεί ότι ακόμα και οι πιο γλυκές θυσίες αξίζουν τον κόπο.

Headlines:
Economy
Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία 

Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδράνειες των παικτών του, όταν η Σκωτία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που απέκτησε η Εθνική με τον Τσιμίκα.

Σύνταξη
Μπάσκετ 10.10.25

Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»

Παρά τη νίκη του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν είχε πολλά νεύρα και υπογράμμισε ότι δεν μπορούν οι πράσινοι να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων τους, αν στηρίζονται μόνο στον Ναν.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδράνειες των παικτών του, όταν η Σκωτία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που απέκτησε η Εθνική με τον Τσιμίκα.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) - Δέκα γκολ η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)

Χάρη σε πέναλτι στο 5ο λεπτών των καθυστερήσεων, η Κύπρος ισοφάρισε σε 2-2 τη Βοσνία, ενώ η Αυστρία συνέτριψε το Σαν Μαρίνο με 10-0 - Νίκη για Ολλανδία (4-0), ισόπαλο το Τσεχία – Κροατία (0-0).

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)

Οδυνηρή ήττα για την Εθνική μας, η οποία αν και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα (62′), στη συνέχεια δέχθηκε τρία γκολ από τη Σκωτία (3-1) και πλέον το έργο της έγινε πολύ δύσκολο ακόμη και για τη 2η θέση.

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μια καλή ευκαιρία προκειμένου ανοίξει το σκορ για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Σκωτία, μόλις στο 8ο λεπτό. Λίγο αργότερα ο Έλληνας φορ απείλησε και με μακρινό σουτ.

Σύνταξη
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
LIVE: Λευκορωσία – Δανία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Λευκορωσία – Δανία

LIVE: Λευκορωσία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Λευκορωσία – Δανία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Κύπρος – Βοσνία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Κύπρος – Βοσνία

LIVE: Κύπρος – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Κύπρος – Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
LIVE: Σκωτία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Σκωτία – Ελλάδα για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδράνειες των παικτών του, όταν η Σκωτία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που απέκτησε η Εθνική με τον Τσιμίκα.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»
Μπάσκετ 10.10.25

Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»

Παρά τη νίκη του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν είχε πολλά νεύρα και υπογράμμισε ότι δεν μπορούν οι πράσινοι να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων τους, αν στηρίζονται μόνο στον Ναν.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) - Δέκα γκολ η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)

Χάρη σε πέναλτι στο 5ο λεπτών των καθυστερήσεων, η Κύπρος ισοφάρισε σε 2-2 τη Βοσνία, ενώ η Αυστρία συνέτριψε το Σαν Μαρίνο με 10-0 - Νίκη για Ολλανδία (4-0), ισόπαλο το Τσεχία – Κροατία (0-0).

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;
Στα πρόθυρα εμφυλίου; 09.10.25

Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;

Η αποστολή της Εθνοφρουράς σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει μια σειρά νομικών αμφισβητήσεων από κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)

Οδυνηρή ήττα για την Εθνική μας, η οποία αν και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα (62′), στη συνέχεια δέχθηκε τρία γκολ από τη Σκωτία (3-1) και πλέον το έργο της έγινε πολύ δύσκολο ακόμη και για τη 2η θέση.

Σύνταξη
Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»
«Σας φαίνομαι άρρωστη;» 09.10.25

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου
Κόσμος 09.10.25

Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου

Παρά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, η Συρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έναν σιωπηλό αλλά φονικό εχθρό: τα εκρηκτικά απομεινάρια που απειλούν την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σύνταξη
Vegan ναι, μπιφτέκια όχι – Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο
Vegan Burgers 09.10.25

Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Τι προτείνει το Κοινοβούλιο της ΕΕ για τις ονομασίες κρέατος για τα φυτικά τρόφιμα. Από εδώ κι εμπρός, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για «vegan μπιφτέκια», ούτε για «vegan μπριζόλες».

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μια καλή ευκαιρία προκειμένου ανοίξει το σκορ για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Σκωτία, μόλις στο 8ο λεπτό. Λίγο αργότερα ο Έλληνας φορ απείλησε και με μακρινό σουτ.

Σύνταξη
Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού
Ελλάδα 09.10.25

Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού

Τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που έζησαν, βλέποντας τους τόνους τσιμέντου από το μπαλκόνι που κατέρρεε να πέφτει στο κεφάλι τους, περιγράφουν στο MEGA οι δυο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα στο Λαύριο.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ
Για το 5% 09.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα έπρεπε εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ. Ως αιτία ανέφερε το γεγονός ότι η Ισπανία έχει αρνηθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ
Yes, sir 09.10.25

Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

«Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli XCX. The Moment. Έρχεται το 2026», αποκάλυψε η ποπ σταρ για τη νέα της ταινία, στην οποία συμμετέχει ένα εκρηκτικό καστ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;
Κόσμος 09.10.25

Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;

Εάν οι Μπεν Γβίρ και Σμοτρίτς αποχωρήσουν από την κυβέρνηση Νετανιάχου των 60 εδρών, το κόμμα του οποίου δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα απομείνουν μόνο 47 έδρες στην Βουλή των 120 εδρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Αφγανιστάν 09.10.25 Upd: 22:43

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

Δύο δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, γύρω στις 9:50 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)
Μπάσκετ 09.10.25

Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)

Μετά τη θητεία του στο πλευρό του Στιβ Κερ στην Εθνική ΗΠΑ, ο Έρικ Σποέλστρα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Team USA για τις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις είναι ο Έρικ Σποέλστρα.

Σύνταξη
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Πολέμαρχος ειρηνοποιός 09.10.25

Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο