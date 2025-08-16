Η Γαλατασαράι «χτύπησε» την πόρτα της Σίτι για Έντερσον (pic)

Αλλαγές προβλέπονται στη θέση του τερματοφύλακα για την Μάντσεστερ Σίτι, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να έχει αποκτήσει ήδη τον Τράφορντ, ενώ ρίχνει «ματιές» στον Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα.

Οι εξελίξεις αυτές οδηγούν τον Έντερσον στην έξοδο μετά από 8 χρόνια, αφού φαίνεται να μην βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας, καθώς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή για την πρώτη αγωνιστική της Premier League, κόντρα στη Γουλβς.

Η πρώτη ομάδα που έκανε προσφορά στη Σίτι για τον Βραζιλιάνο τερματοφύλακα ήταν η Γαλατασαράι. Οι Τούρκοι προσέφεραν το ποσό των 10 εκατομμυρίων ευρώ στους «Πολίτες», όμως παρά τη θέληση της Σίτι να παραχωρήσει τον 31χρονο, το ποσό είναι χαμηλότερο από αυτό που αποζητάνε.

Τι αναφέρει ο Ρομάνο για Έντερσον και Γαλατασαράι

🚨🟡🔴 EXCL: Galatasaray send first official bid to Man City for Éderson. Proposal in the region of €10m while City ask for higher fee. Gigio Donnarumma has already opened doors to City move, no issues on personal terms 🔵🇮🇹 🔀 If Éderson leaves, Donnarumma can join #MCFC. pic.twitter.com/m1qqmcvr0Q — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2025

Στα 8 χρόνια του στο Μάντσεστερ, ο Έντερσον αγωνίστηκε σε 372 παιχνίδια, κρατώντας το «0» για τη Σίτι σε 168 παιχνίδια, ενώ κατέκτησε 18 τίτλους με τους «Πολίτες», ανάμεσά τους 6 Premier League και ένα Champions League.