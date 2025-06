Ο Έντερσον έβαλε τέλος στα fake news

Ο Έντερσον είναι στην λίστα με τους κορυφαίους τερματοφύλακες στον κόσμο και ο πορτιέρε της Μάντσεστεστερ Σίτι έχει ένα εξαιρετικό χάρισμα, που κάνει ευτυχισμένο τον Πεπ Γκουαρντιόλα.

Η ικανότητα του Βραζιλιάνου γκολκίπερ να κάνει ασίστ με πάσες εξήντα και εβδομήντα μέτρων είναι μοναδική και ο Έρλινγκ Χάαλαντ φροντίζει να αξιοποιεί αυτή την ικανότητα του συμπαίκτη του.

Αν σ’ αυτό προσθέσει κάποιος και την δεξιοτεχνία του Έντερσον με την μπάλα στα πόδια (απ’ αυτόν ξεκινά το build up της Σίτι) καταλαβαίνει γιατί ο προπονητής της αγγλικής ομάδας τον έχει σε ιδιαίτερη εκτίμηση.

Το τελευταίο διάστημα ακούστηκαν πολλά αναφορικά με το μέλλον του 31χρονου πορτιέρε στην αγγλική ομάδα, καθώς πολλά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για πιθανή αποχώρηση του Έντερσον, με προορισμό την Σαουδική Αραβία.

Τα συγκεκριμένα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι ο διεθνής τερματοφύλακας έχει δεχθεί δελεαστικές προτάσεις κι ότι είναι πιθανό το ενδεχόμενο μεταγραφής σε ομάδα της Σαουδικής Αραβίας.

Ο ίδιος ο Έντερσον όμως θέλησε να βάλει τέλος στα «σενάρια» που έχουν δει το φως της δημοσιότητας χαρακτηρίζοντας fake news τα ρεπορτάζ περί αποχώρησης από την Μάντσεστερ Σίτι.

Ederson pledges his future to Man City and makes bold prediction on CWC winners https://t.co/opKREWpWrV

— John Cross (@johncrossmirror) June 26, 2025